El singular gusto que se dio Erling Haaland: sumó a su lujoso garage el auto utilizado como Safety Car en la Fórmula 1

El lujoso auto que compró Haaland que es utilizado como Safety Car en la Fórmula 1

Después del duro golpe que sufrió el Manchester City al quedar eliminado de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid, con un global de 6 a 3, Erling Haaland acaparó el foco de los medios europeos en su vuelta a Inglaterra. El delantero noruego fue visto conduciendo un exclusivo Aston Martin DBX 707, que también es utilizado como coche de seguridad en la Fórmula 1 de edición especial. Cabe resaltar que la vida privada del atacante es seguida de cerca con más vehemencia durante las últimas semanas, cuando firmó un contrato multimillonario con el club inglés.

El ex Borussia Dortmund extendió su vínculo con los Citizens hasta el año 2034 y, aunque no se han revelado los detalles financieros exactos, The Athletic asegura que "se trata de uno de los contratos deportivos más lucrativos de la historia". Al mismo tiempo, el diario local Daily Mail asegura que el acuerdo le garantiza un ingreso semanal cercano al millón de libras esterlinas (aproximadamente 1,15 millones de euros). A raíz de esto, los medios locales hacen un seguimiento exhaustivo de las compras que realiza el Androide.

Así las cosas, el medio italiano Corriere della Sera informó que habría desembolsado una cifra aproximada de 420.000 euros (350.000 libras esterlinas) para comprar el vehículo. No obstante, el Aston Martin DBX 707 que Haaland condujo a su casa no es un coche cualquiera. Este modelo, diseñado originalmente como coche de seguridad para la Fórmula 1, destaca por su color verde lima y su exclusividad.

Erling Haaland manejando el lujoso Aston Martin por las calles de Manchester

En las pistas, este automóvil suele ser conducido por Bernd Maylander durante las carreras de Fórmula 1, pero en esta ocasión, fue el delantero noruego quien lo llevó por las calles de Manchester. Al mismo tiempo, es capaz de alcanzar los 310 km/h y pasar de 0 a 100 en menos de 4 segundos y con más de 500 caballos de potencia.

Este no es el único vehículo de lujo que forma parte de la colección del jugador, quien recientemente también fue visto al volante de un Porsche 911 GT3, valorado en 200.000 libras esterlinas (unos 230.000 euros). El Porsche, de color naranja metalizado, es uno de los modelos más codiciados de la marca alemana y el segundo más caro de su línea, solo superado por el 911 S/T. Según indicó Daily Mail, Haaland fue fotografiado saliendo del Etihad Stadium en este automóvil, rodeado de fanáticos que buscaban un momento con la estrella del equipo.

Además de su pasión por los automóviles, Haaland ha realizado una importante inversión inmobiliaria. A principios de este año, el delantero adquirió una mansión en Alderley Edge, una exclusiva zona residencial conocida por ser hogar de numerosos futbolistas del Manchester City y el Manchester United. La propiedad, valorada en varios millones de libras, cuenta con seis habitaciones y se encuentra a unos 30 minutos del centro de Manchester.

El Aston Martin DBX 707 en su función de Safety Car en la Fórmula 1 (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Antes de esta compra, Haaland residía en un apartamento en el centro de la ciudad, donde compartía vecindario con su compañero de equipo Jack Grealish, quien en 2023 adquirió una mansión valorada en 5,6 millones de libras (aproximadamente 6,4 millones de euros). El delantero noruego fue visto visitando propiedades junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, en octubre de 2024, lo que sugiere que la búsqueda de su nuevo hogar fue un proceso planificado, al mismo tiempo que esperan la llegada de su primer hijo.

Todo esto está ocurriendo en medio de una turbulenta temporada del Manchester City, quien está concretando los peores números desde la llegada de Pep Guardiola al banco de suplentes. Más allá de la eliminación de la Champions frente al Real Madrid, el conjunto celeste marcha cuarto en la Premier League con 44 unidades, lejos del líder Liverpool, quien suma 61 unidades.

Pese a eso, Haaland sigue pisando firme con números demoledores: convirtió 27 goles en 35 partidos en el curso actual. De esta manera, a dos años y medio de recalar en el City, el delantero ha marcado 117 goles en 133 partidos, consolidándose como uno de los máximos goleadores del fútbol europeo. Además, ha contribuido a la obtención de seis trofeos importantes, incluidos dos títulos de la Premier League y la ansiada Liga de Campeones en 2023.