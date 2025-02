Al Valencia no le cobraron un penal contra el Atlético Madrid y Diego Simeone sorprendió con su reclamo: “No entiendo nada”

El Atlético de Madrid se impuso como visitante por 3 a 0 al Valencia, con un doblete de Julián Álvarez y un tanto de Ángel Correa. Sin embargo, las miradas quedaron posadas sobre acción que sucedió en el complemento y la posterior declaración de Diego Simeone.

Iban apenas diez minutos del segundo tiempo con el marcador 0-2 en contra cuando el elenco Che fue a buscar el descuento: el centro desde la izquierda de José Luis Gaya encontró la cabeza de Umar Sadiq, pero el remate del delantero nigeriano no llegó al arco que defendía Jan Oblak. En el medio apareció la mano del defensor Javier Galán. Pero el juez no pitó, el VAR no advirtió y todo siguió adelante.

Lo llamativo se dio post partido. El Cholo Simeone, DT de los Colchoneros, reflexionó sobre la polémica situación: “No entiendo la jugada de la mano de Galán. Es muy parecido a la de Cucurella en la Eurocopa... es penal” .

“Le pega en la mano. No entiendo nada. Ojalá sea un poco más claro para todos porque es poco comprensible esa situación. Un día va a ser penal, otro día no. Ojalá que podamos mantener siempre la misma línea para todos los equipos”, agregó.

En relación a la jugada en cuestión, el conjunto local decidió expresar su descontento con la omisión del árbitro Busquets Ferrer. “Nosotros respetamos a los árbitros, pero esto es penalti” , manifestó el club en sus redes sociales tras compartir el video de la polémica.

El posteo del Valencia durante el partido

El cotejo continuó y el Atlético liquidó el pleito con el final para sumar unos tres puntos muy valiosos de cara a la definición de La Liga de España. El Araña, autor de los dos primeros tantos, tuvo una brillante actuación y así lo reconoció Simeone: “Estamos ilusionados con su presente, con su trabajo, pero sobre todo con las formas. Es un chico noble, trabajador, tiene 25 años y ganó todo, pero sigue en esa línea de humildad. Es diferente a todos".

"Lo decíamos cuando todavía no había reflejado con hechos lo que habíamos ido a buscar de él, porque lo fuimos a buscar, por eso estábamos ilusionados con su llegada”, subrayó.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, también se expresó sobre la decisión que tomó el juez: “Hay momentos que después de una derrota no las quiero no mirar. Hay un reglamento y una interpretación de la acción. Hay contacto de la mano con el balón. No sé si está más pegada. Simeone dice que es penal. Duele menos pensar que no ha sido penalti que pensar que lo ha sido porque un penalti podría haber cambiado el partido”.

Y agregó: “Hay un reglamento que habla de voluntariedad o no, de si el brazo está extendido o pegado. Hay un VAR que está para corregir cualquier error y señalar la acción con acierto. Es más saludable pensar que no ha sido y que por eso no se ha señalado”.

Apenas 12 minutos le bastaron a Julián para romper el cero en la visita al estadio de Mestalla . El delantero madrugó a toda la defensa local cuando pescó un rebote dentro del área tras el remate del brasileño Samuel Lino que se estrelló en el travesaño y sometió al arquero Giorgi Mamardashvili .

Una conexión fantástica con Antoine Griezmann facilitó la segunda conquista. El argentino, con un cabezazo de pique al suelo, hizo que la red se inflara de nuevo. En apenas 18 minutos, el cordobés dio dos estocadas letales para la última línea valenciana que lo sufrió de principio a fin.

Además de Julián, el Cholo mandó a la cancha como titulares a Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone, mientras que en el banco de suplentes esperaron el arquero Juan Musso y Ángel Correa.

Justamente, Angelito –que reemplazó a Griezmann– fue quien sentenció la goleada cuando al partido le quedaban solo cinco minutos para el final: recibió el pase de Conor Gallagher en una contra y definió cruzado.

El próximo compromiso en el torneo local para los de Simeone será el sábado 1 de marzo como local ante Athletic Bilbao desde las 17 (horario de Argentina). Sin embargo, primero prestará atención al choque que el Barcelona tendrá en el último turno contra Las Palmas como visitante y mirará el domingo el juego del Real Madrid ante el Girona en el Bernabéu.

TABLA DE POSICIONES