Le pusieron derecho de admisión al presidente de Platense y no podrá entrar a los estadios por seis meses: “No puedo creer lo que hicieron”

Sebastián Ordóñez (en el medio de los entrenadores Orsi y Gómez) recibió el castigo (Foto: @CAPlatense)

De un lado dicen que fue una agresión que merece sanción por lo que produjo después en los hinchas. Del otro lado aseguran que en el festejo del gol se escapó sin querer una botellita plástica que tenía en la mano y que no sólo no hubo intención sino que además no le pegó a nadie. Lo cierto es que el programa Tribuna Segura que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó este mediodía que le aplicó al presidente de Platense, Sebastián Ordóñez, una restricción administrativa de concurrencia a los estadios, en criollo el famoso derecho de admisión, por seis meses, que comenzará a regir desde el próximo encuentro.

Ordoñez, en comunicación con Infobae, dijo que es insólita la medida, que la apelará y que además vulneraron su derecho a defensa, por lo que no es válida y como además no fue notificado, seguirá ingresando a la cancha. Esa frase fue horas antes de la presentación del equipo de Vicente López pautada para este viernes desde las 19.15 contra Godoy Cruz en Mendoza: el titular de la institución ya estaba en la Provincia cuyana para asistir al encuentro.

La situación controversial se suscitó el jueves 13, en el Nuevo Gasómetro, en la victoria de San Lorenzo frente a Platense por 2-1. Iban 30 minutos del partido cuando Vicente Taborda adelantó al Calamar en el marcador y del corralito que le dan a la dirigencia visitante se desató el festejo. Y la causa contravencional: según la gente del Ministerio, Ordóñez arrojó una botella hacia el sector de platea que originó la posterior reacción de los hinchas del Ciclón y según el mandamás del club, celebró el tanto tirando hacia el piso la botella con tanta fuerza que rebotó y fue a parar al acrílico que está debajo de los palcos, pero sin lesionar a nadie.

Las autoridades de Seguridad que estaban en la sala de audio y video del estadio vieron que los plateistas de San Lorenzo se le iban al humo al corralito de la dirigencia visitante y supusieron que era por algún insulto o cargada demás. Por eso revisaron las cámaras en ese mismo instante y descubrieron la situación de la botella. Al instante mandaron a un oficial a hacerle firmar a Ordóñez el acta contravencional que ahora es la base de la sanción aplicada por Franco Berlín, el titular del área de Seguridad Deportiva de Nación.

El hecho ocurrió durante la derrota 2-1 de Platense ante San Lorenzo por la fecha 5 del Torneo Apertura (Fotobaires)

“No puedo creer lo que hicieron. Se ve claramente que yo no tengo ninguna intención de agredir a nadie. Me levanté a gritar el gol, eufórico, y tiré la botella al piso con tanta mala suerte que rebotó y cayó sobre el acrílico que está debajo del palco que nos dieron. No tuve intención, no le pegué a nadie, es más apenas vinieron a notificarme del acta la firmé porque era algo mínimo y ahora salen con esta sanción absolutamente improcedente. Además no me dieron derecho a defensa: ¿cómo me ponen un derecho de admisión sin siquiera escuchar mi versión? Que además está apoyada en las imágenes. No entiendo cómo el fiscal no me llama y me dice veamos juntos lo que pasó. Esto se arreglaba si querés con un acto de voluntariado del tipo probation y listo. Pero bueno, ahora el lunes me voy a presentar y voy a apelar porque para darte una pena primero te tienen que escuchar y acá nadie hizo eso”, le dijo Sebastián Ordóñez a este medio.

Su relato es coincidente con las imágenes según pudo verificar este medio. Pero aún así, en el Ministerio de Seguridad Nacional insisten en que la falta merece la sanción aplicada. “Podría haber generado un desastre porque todos los hinchas que estaban en el sector se enardecieron y hubo que calmarlos para que no pase a mayores. A cualquier persona le hubiéramos aplicado una sanción similar, pero en este caso reviste mayor gravedad porque es el presidente del club que con ese acto puede incitar, ya sea voluntaria o involuntariamente, a la violencia. Y es algo que no se puede dejar pasar. Y tenemos las actas de la Policía de la Ciudad que intervino en el hecho como base para la sanción”.

Si ésta no se revierte, Sebastián Ordóñez será el segundo presidente de un club en tener restricción administrativa para ingresar a un estadio mientras está en ejercicio de sus funciones. En febrero de 2019, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dirigida por entonces por el abogado Juan Manuel Lugones le aplicó derecho de admisión por un año a Maximiliano Levy apenas asumió como presidente de Almirante Brown. Levy había estado preso 88 días en una causa vinculada a la barra brava de Boca donde se lo acusaba de encubrimiento de uno de los jefes, Maximiliano Mazzaro, proceso que finalmente terminó con una probation. Por eso cuando Lugones le aplicó la sanción, el titular de Almirante fue a la Justicia, demostró que no tenía ningún antecedente penal por entonces y logró que pocos meses después el derecho de admisión quedara caduco. Inmediatamente, pasó a ser el nuevo presidente de la Mesa directiva de la B Metropolitana. Ahora el que está en el centro de la tormenta es Ordóñez. Que se presentará el lunes y espera que con las pruebas fílmicas en mano, la sanción sea eliminada.

