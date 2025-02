¿Lujo o fallo? El innovador amague de Neymar con la cabeza que abrió un debate en redes

El amague de Neymar que recorre el mundo

El Santos de Neymar volvió a brillar este miércoles al imponerse 3-0 sobre el Noroeste en el marco de la 11ª fecha del Torneo Paulista, disputada en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro. Sin embargo, lo que más dio de qué hablar en esta jornada no fueron los goles ni el resultado, sino una jugada del crack brasileño que generó un intenso debate en redes sociales por su complejidad e inesperada ejecución.

La acción que desató esta discusión ocurrió en la mitad de la cancha. Neymar, quien venía de convertir su primer gol desde su retorno al Santos frente a Agua Santa, recibió la pelota, ejecutó un sombrero para superar a un rival y, cuando parecía que iba a cabecear hacia la izquierda para asistir a un compañero, optó por un inesperado movimiento hacia la derecha llevándose el balón consigo.

La finta, descrita por algunos como un “amague de cabeza”, dividió opiniones entre los fanáticos y analistas en las redes sociales.

En la plataforma X (Ex Twitter), muchos usuarios elogiaron la jugada calificándola como un gesto técnico único. “No la vi nunca. Este tipo es increíble”, escribió un usuario, otro agregó: “Recuperó su alegría. Lo más loco es que no solo amaga; controla cómo va a caer el balón para salir jugando”, y un tercero afirmó: “Vaya, ese es uno de los movimientos más locos que he visto”.

Neymar compartió un momento con los niños tras el encuentro (Reuters)

Los halagos no dejaron de llegar hacia el jugador de 33 años, quien sigue demostrando su calidad técnica tras su paso por equipos de élite.

Sin embargo, del otro lado, algunos plantearon otra interpretación de la acción. Para ciertos seguidores, la jugada no fue más que un fallo en la ejecución. “Erró el cabezazo, lo vio al compañero y se lo quiso dar”, aseguró uno en los comentarios. Otro internauta reconoció su admiración por Neymar pero coincidió: “Lo amo al genio, pero lamentablemente erró el cabezazo”.

Desde el club, no dejaron pasar la oportunidad de sumarse al impulso que generó el debate. La cuenta oficial del Santos compartió la jugada en sus redes sociales con la leyenda “Siempre” acompañada de un emoji de sombrero, en alusión al talento del astro brasileño. Este gesto fue interpretado por muchos como un respaldo a que la acción fue un lujo y no un error.

Mientras las discusiones continúan, Neymar celebró nuevamente con su equipo, que logró su segunda victoria consecutiva al vencer con autoridad al Noroeste. Los goles para el Peixe fueron de Guilherme (PT 45’), Tiquinho Soares (ST 11’) y Thaciano (ST 32’), este último ingresado en lugar del propio Neymar. Con este triunfo, el conjunto suma 15 puntos y se ubica en la séptima posición del campeonato, lejos aún del puntero Corinthians, que acumula 26.