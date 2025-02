“Esto es oro”: Colapinto filmó desde la platea el momento cúlmine del triunfo del Real Madrid ante el City

Colapinto filmó el tercer gol de Mbappé

Apenas horas después de haber estado en Londres durante la presentación de los equipos de la Fórmula 1 para la temporada 2025, Franco Colapinto regresó a Madrid, donde reside, y se dio el lujo de disfrutar el triunfo del Real Madrid 3-1 ante el Manchester City (6-3 en el global) desde una platea bien cerca del campo de juego del Santiago Bernabéu. El piloto de Alpine, de 21 años, no sólo paladeó la noche mágica de Kylian Mbappé, autor del hattrick que le permitió al Merengue avanzar a los 16avos de final de la Champions League: también demostró que su intuición no sólo se destaca al volante.

El bonaerense olfateó el peligro en una acción de riesgo clave en el desarrollo, sacó su teléfono móvil y filmó el tercer gol del francés, el 3-0 parcial que dio por terminada la llave, a 29 minutos de su epílogo. Kiki inventó una bicicleta en el borde del área para desairar a su marcador y sacó un zurdazo rasante, que superó la estirada de Ederson; todo, ante el pulso firme de Colapinto, quien grabó la obra.

“Tomá, pa, el golazo que te grabé, no lo puedo creer. Saco el teléfono y gol; esto es oro”, posteó el argentino, que iniciará la temporada como reserva, detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan. “No quería venir aquí para jugar mal. Cumplir mi sueño es una cosa, pero quiero jugar bien, marcar una época y hacer historia en el Real Madrid. Sabía que tenía que jugar con más personalidad, el tiempo de adaptación se acabó y tengo que demostrar mi calidad”, dijo sobre su jornada mágica Mbappé, autor de 18 tantos en sus 18 últimos partidos.

“No tengo límite, si puedo marcar 50 los haré y más aún, pero lo más importante es ganar títulos porque en mi carrera he marcado muchos goles y no he ganado muchas veces títulos grandes. Si marco muchos goles y ganamos títulos firmo con mi sangre”, añadió. El testimonio de una de sus perlas quedó en el teléfono del corredor, que también apuesta a seguir escribiendo historia, pero en el automovilismo.

La foto del equipo Alpine durante la presentación de la temporada de la Fórmula 1

Colapinto, quien se destacó en sus primeros nueve Grandes Premios con Williams (incluso puntuó en dos carreras), decidió cambiar de rumbo y sumarse a Alpine, con la sensación de que allí tendrá más chances de pelear por la titularidad que en la escudería de Grove, que tiene a Carlos Sainz y Alex Albon como su dupla estelar.

“Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía. No sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos. Es el objetivo de este año y vamos a intentar hacer eso”, fue cauto en la entrevista que le brindó este martes a Telenoche. “Hay que creer. Trabajo día a día para estar en lo más alto y ser mejor piloto”, aseguró.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team francés y el responsable de la mudanza de Franco, lo elogió profusamente. “Es rápido. Franco es el proyecto más importante para nosotros. En la Fórmula 1 lo más importante es el tiempo. Es un buen chico, y es respetado por los sponsors y tuvo una muy buena conversación con los ingenieros. Está trabajando muy duro en estos momentos con nosotros. Estoy muy feliz”, enfatizó.