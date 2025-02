Franco Colapinto habló sobre la chance de ser piloto titular en Alpine y se refirió a los errores que cometió por la fama repentina

Entrevista a Franco Colapinto en Telenoche

En el marco de la gala F175 en Londres, evento en el que la Fórmula 1 presentó los autos de los diez equipos para la temporada 2025, Franco Colapinto brindó una entrevista en el programa Telenoche de Canal 13 en la que habló sobre su presente como piloto reserva de Alpine, sus expectativas para el futuro, la exposición pública tras convertirse en piloto de Williams y el camino que lo llevó hasta la máxima categoría del automovilismo.

“Hay que creer. Trabajo día a día para estar en lo más alto y ser mejor piloto”, aseguró el oriundo de Pilar en diálogo con la periodista Dominique Metzger sobre las posibilidades de correr durante la campaña que se pondrá en marcha el fin de semana del 14 al 16 de marzo en el circuito de Melbourne Park en el Gran Premio de Australia.

Consultado sobre la posibilidad de debutar en el Gran Premio de Miami por los rumores sobre que Jack Doohan, uno de los pilotos titulares del equipo francés tendría un contrato por las primeras cinco carreras del año, Colapinto fue cauto: “Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía. No sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos. Es el objetivo de este año y vamos a intentar hacer eso”, expresó el piloto que corrió sus primeras nueve carreras a bordo de Williams.

Luego de su desempeño en su estreno en la Máxima, en la que logró sumar cuatro puntos con grandes actuaciones en el circuito callejero de Bakú y Austin, Estados Unidos, hubo varias escuderías que pusieron sus ojos en Franco, entre ellas Red Bull y Alpine, quien finalmente se quedó con sus servicios tras llegar a un acuerdo con James Vowles, jefe de la escudería británica.

“Fue algo muy especial para mí. La idea de esas nueve carreras fue demostrar que me merecía un asiento en la Fórmula 1. Alpine hizo un esfuerzo muy grande por firmarme y estoy feliz y agradecido de poder seguir cerca de la F1”, dijo el joven de 21 años.

Colapinto junto a Flavio Briatore, asesor principal de Alpine y quien lo contrató

Otro de los aspectos que destacó Colapinto en la entrevista en Telenoche fue la importancia que tuvo Flavio Briatore, director ejecutivo del equipo, en apostar por él y el valor de trabajar con una persona que tiene un largo recorrido en la F1 por haber sido clave en el desembarco de grandes campeones como Michael Schumacher y el español Fernando Alonso.

“Para mí es un honor y un orgullo enorme. El hecho de que me haya tenido en la mira para contratarme fue un honor, porque fue el que encontró a Schumacher y el que creó a Fernando Alonso. Es alguien que se la juega por lo que siente y, por ahora, no se equivocó”, expresó el piloto argentino.

Durante la charla en Londres, Colapinto también habló sobre la presión que experimentó desde joven para intentar cumplir el objetivo de llegar a lo máximo en el automovilismo: “No sabía si iba a correr la carrera siguiente porque no tenía presupuesto. Si no obtenía resultados, otro piloto con dinero subía al auto. No podía romper el auto porque no tenía para pagarlo. Crecí con esa presión y hoy esa presión no está. Estoy contratado por un equipo de Fórmula 1”.

Acto seguido, aprovechó la ocasión para volver a destacar y valorar su vínculo con el productor Bizarrap, quien lo apoyó en su camino a la F1 cuando todavía era corredor de la Fórmula 2. “Es un amigo para mí. Es el uno en lo que hace y para mí es un placer que me haya dado una mano para llegar hasta donde llegué. Fue uno de los artífices de haber llegado a la Fórmula 1 y es una gran parte de todo esto. Siempre se lo agradezco”.

Colapinto firmó un largo contrato con Alpine

La conductora de Telenoche no evitó preguntarle a Colapinto sobre la repercusiónque tuvo para vida privada la viralización de su encuentro con Eugenia “la China” Suárez en Madrid. En ese sentido, Franco tampoco dejó de responder sobre cómo vivió aquella situación: “Soy muy chico y siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así. Pasar de ser un pibe normal a que la gente te conozca es complicado de manejar. Cuando uno comete errores es importante aprender de ellos. Soy un deportista y no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tenía que hablar de mi deporte”.

Con 20 años y un futuro promisorio en Alpine, Colapinto sigue trabajando para concretar su sueño de correr en la Fórmula 1. “Desde que tenía nueve años soñaba con llegar a la F1. Fue un trabajo que empezó como un sueño y se volvió una realidad”, concluyó en medio de lo que fue la presentación de la temporada 75 de la máxima categoría del automovilismo. ¿Lo veremos con el buzo de Alpine arriba de uno de los monoplaza en 2025? Ese es el sueño de todos los fanáticos en Argentina y el mundo que esperan volver a ver a Franco