Los mejores memes de la derrota de Boca en su debut en la Libertadores: del reto de Gago a Zeballos al planteo del DT

Boca Juniors sufrió un duro revés en su visita a Lima y perdió 1-0 ante Alianza en el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Un gol tempranero de Pablo Ceppelini condicionó el encuentro y dejó a los dirigidos por Fernando Gago sin respuestas ofensivas. Pese a las atajadas de Agustín Marchesín, el equipo argentino no logró revertir la historia y ahora deberá dar vuelta la serie en La Bombonera.

El partido comenzó cuesta arriba para Boca casi desde el vestuario. Apenas a los 3 minutos, un lateral derivó en la mediavuelta que provocó el rebote que Ceppelini aprovechó para marcar el 1-0 y desatar la locura en el Estadio Alejandro Villanueva.

El Xeneize intentó reaccionar, pero nunca logró imponer condiciones. Williams Alarcón tuvo la más clara con un remate dentro del área que fue bien contenido por Guillermo Vizcarra, mientras que Carlos Palacios intentó generar juego, aunque sin demasiados socios en ataque.

Del otro lado, Alianza Lima aprovechó los espacios y lastimó con la velocidad de Eryc Castillo, quien constantemente desbordó a Marcelo Saracchi. El arquero de Boca fue el principal responsable de que la serie siga abierta. Además de su intervención ante Barcos en el primer tiempo, respondió en el complemento con una gran tapada ante Alan Cantero a los 54 minutos.

Con el correr de los minutos, Boca intentó adelantarse en el campo. Gago realizó modificaciones para darle más peso ofensivo al equipo con los ingresos de Exequiel Zeballos y Milton Giménez, pero las imprecisiones en el último tercio impidieron que el equipo argentino generara peligro real.

El desenlace de la serie se definirá el próximo martes a las 21.30 en Buenos Aires. Boca estará obligado a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. Pero el bajo rendimiento generó una catarata de críticas por parte de los fanáticos auriazules, muchas de las cuales se convirtieron en meme.

Una de las situaciones que ganó las redes fue el reto de Gago al ingresado Zeballos, al que le reclamó que corriera, de lo contrario, lo amenazó con “sacarlo a la mierda”. También hubo reclamos al partido de la defensa, que dio muchas ventajas ante un equipo que supo cómo generarle peligro, especialmente a espaldas del ex River Saracchi, que quedó en el centro de los cuestionamientos.

En una posición similar se ubicó Gago. El DT no supo encontrarle la vuelta al planteo y a los cambios en el complemento, que sumaron variantes en ataque, pero desequilibraron el sistema. La revancha será clave para las aspiraciones de los dos elencos: el vencedor se probará ante el ganador de la llave entre Deportes Iquique e Independiente Santa Fe y se asegurará, al menos, disputar Copa Sudamericana en 2025 si no accede a la fase de grupos de la LibertadoRes. El perdedor no tendrá competencia internacional en el continente a lo largo de la temporada (Boca, de todos modos, jugará el Mundial de Clubes a mitad de año).

LOS MEJORES MEMES DE LA CAÍDA DE BOCA

La defensa de Boca cada vez que lo ataca Alianza Lima.

pic.twitter.com/zHg8ypifRi — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) February 19, 2025