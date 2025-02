Sebastián Domínguez se cruzó con un periodista en conferencia tras una nueva derrota de Vélez: “Respetá mi trabajo”

Sebastián Domínguez se cruzó con un periodista en Vélez

Vélez sigue sin levantar cabeza en el Torneo Apertura y Sebastián Domínguez recibe cuestionamientos por fuera y por dentro del club. Si bien la comisión directiva salió a respaldarlo y lo mantuvo en su cargo pese a que cosechó cinco derrotas y un empate en lo que va del certamen, el flamante DT del Fortín está apuntado y protagonizó un cruce tenso con un periodista presente en la conferencia de prensa.

“Hoy fue un partido más que claro, no sé si compartís o no. ¿Te pareció que jugamos mal? ¿Vos sos el mismo que dijo que ayer estuvimos reunidos tres horas con la comisión directiva? Ni estuvimos reunidos tres horas ni creo que la mayoría de acá no haya visto que un equipo generó diez situaciones netas de gol, el otro dos y el partido terminó 2 a 0. Son formas de ver y las respeto, pero te pido que respetes mi trabajo”, le marcó la cancha Domínguez al cronista.

Y la cosa no quedó ahí: “Justo el día que vos dijiste que estuve reunido tres horas con la comisión directiva fue mi hijo por primera vez a Vélez y pasé todo el día en el club. En ningún momento me reuní con la comisión directiva, no sé de dónde salió. Pero bueno, es parte del juego, ¿no?”. El cuadro de Liniers marcha último en la Zona B del Apertura con un punto rescatado como local ante San Lorenzo. En sus otras presentaciones perdió con Tigre (3-0), Platense (1-0), Instituto de Córdoba (2-0), Independiente (3-0) y el Tomba anoche (2-0). Es, además, el único de los 30 equipos que no convirtió goles.

“Estoy con fuerzas para seguir. Vine a trabajar un tiempo largo, creo en los procesos que se sustentan a partir del trabajo y desde ese lugar tuve una reunión obviamente hoy. En otros días no me reuní con la comisión directiva. Sí hemos tenido convivencia dentro de la Villa Olímpica porque están todo el tiempo y tenemos una relación muy cercana”, confirmó sobre su deseo de continuidad Seba.

En tanto, también reveló cómo fue el contacto inmediato que tuvo con la directiva post partido: “Hoy vinieron todos al vestuario a decirme que si yo estaba convencido, ellos no tenían dudas de que el camino era este, era el partido de hoy. Todos coincidimos en que de local es una campaña para tener 7 puntos y solo sumamos uno”.

Y cerró: “Estamos muy cerca de empezar a ver frutos de lo que ha sido este mes, porque en realidad hace un mes que estamos nada más, un mes y diez días. Esa es la situación a día de hoy”. Este viernes, a partir de las 21:30, Vélez visitará a Lanús por la séptima jornada del campeonato.