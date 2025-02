El jefe de Williams explicó la diferencia entre Carlos Sainz y Franco Colapinto: “Aporta una dimensión completamente nueva”

James Vowles, jefe de Williams, explicó qué le da Carlos Sainz a la escudería en comparación con Franco Colapinto

Cuando el mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2025 comenzó a moverse, James Vowles, jefe de equipo de Williams, tenía claro su objetivo: Carlos Sainz. El español quedó disponible oficialmente cuando Ferrari anunció la llegada de Lewis Hamilton para formar dupla con Charles Leclerc. A partir de ese momento, varias escuderías, como Alpine y Sauber, intentaron fichar al español, sin éxito.

En lugar de optar por un equipo de fábrica, Sainz confió en el proyecto de Williams presentado por Vowles, quien, en sus dos años al frente del equipo, ha liderado un proceso de modernización con más de 300 contrataciones. Para la escudería británica, contar con Sainz era una prioridad, ya que su perfil se ajustaba a la necesidad de mejorar el rendimiento y estabilidad del equipo.

Alexander Albon ha sido el piloto más consistente de Williams desde su llegada en 2022, anotando 43 de los 53 puntos del equipo en las últimas tres temporadas. Y, con la llegada del español a la escudería, Franco Colapinto optó por desembarcar en Alpine como piloto reserva.

El inglés explicó que Sainz ofrece una combinación de consistencia y conocimiento técnico que Williams necesitaba y explicó qué le da el español al equipo en comparación con Colapinto. “Aporta una dimensión completamente nueva. Franco, a pesar de su talento, todavía estaba aprendiendo los sistemas de control sobre la marcha”, afirmó el director del equipo durante la presentación del FW47. “Ahora contamos con un experto que ha ganado carreras, lo que ha elevado significativamente el nivel del equipo. Lo mismo sucede con aspectos como las largadas y la gestión de neumáticos”.

Uno de los momentos clave que convencieron a Vowles sobre la importancia de fichar a Sainz fue su prueba con el FW46 en los test de postemporada en Abu Dabi. “Nos dio una respuesta inmediata y precisa sobre la aerodinámica”, reveló. “Lo mejor es que su análisis coincidió con el de Albon, lo que nos confirmó que estábamos en la dirección correcta”.

El factor diferencial que Sainz aporta no solo está en la pista, sino también en el ambiente dentro del equipo. “Se nota una organización más motivada, con un grupo que cree en su potencial. Tener a Carlos y Alex trabajando juntos ha generado confianza y un camino claro hacia el éxito”, comentó Vowles.

Sin embargo, la situación será diferente para Sainz en comparación con su paso por Ferrari. Acostumbrado a luchar por podios y victorias, ahora tendrá que competir en la zona media, con la incertidumbre de hasta qué punto podrá adaptarse. “No sé cómo voy a reaccionar al luchar por los puestos 7 a 15”, admitió el piloto español. “No sé cuánto extrañaré ganar carreras, pero estoy motivado y me siento respaldado por el equipo”.

Para Sainz, el respaldo del equipo ha sido un aspecto clave en su decisión. “Me gusta que en Williams realmente me escuchan, hacen preguntas y aplican lo que les digo”, explicó. “Siento que mi impacto se verá pronto”.

En las últimas horas Vowles volvió a explicar los motivos de la salida del pilarense. “Lo importante, lo principal, es esto: es piloto de Alpine por varios años. Su elección, fundamentalmente, es elegir lo que quieren de eso, y después de eso, espero que vuelva a Williams”. No obstante, el ex integrante de Mercedes decidió mantener el hermetismo respecto a la posible vuelta del argentino ya que no confirmó ningún plazo estipulado. “Ese período de tiempo no está grabado en piedra donde pueda mirarte a los ojos y decirlo, pero puedo decir que volverá a Williams en algún momento”, argumentó.

“Hay un período de tiempo en el que espero que esté corriendo para Alpine. La razón por la que lo hicimos es que realmente quiero que esté corriendo en 2025 o 2026, y esta es la mejor oportunidad que tiene sin estar con nosotros”, aseguró. A su vez, agregó: “Es por eso que está ahí, y no quiero decir que sea en detrimento de Doohan, espero que Jack tenga un tiempo exitoso, pero en última instancia Franco es mi piloto al que quiero de vuelta en el coche después de un período de tiempo, y volverá a Williams”.

La apuesta de Williams por Sainz refleja una estrategia a corto y mediano plazo. Con un reglamento estable hasta 2026, el equipo necesita consolidarse antes de la llegada del nuevo ciclo de motores. La presencia del español no solo aportará puntos valiosos, sino que también servirá para desarrollar el coche con su experiencia en equipos de mayor nivel.