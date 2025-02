James Vowles confirmó que Franco Colapinto deberá retornar a Williams tras su paso por Alpine

James Vowles aseguró que Franco Colapinto deberá volver a Williams en un futuro

A pesar de que falta poco menos de un mes para el Gran Premio de Australia, que abrirá un calendario de 24 carreras, la temporada 2025 de la Fórmula 1 ya comenzó hace varias semanas. El traspaso de Franco Colapinto a Alpine como piloto de reserva revolucionó el paddock, no solo por su gran trabajo en Williams, sino por las especulaciones que rodean su llegada al team francés, donde podría reemplazar a Jack Doohan en la dupla titular. Sin embargo, James Vowles, jefe del equipo británico, aseguró que el argentino deberá volver a Grove en un futuro.

En el marco de la presentación del FW47, monoplaza que utilizarán Alex Albon y Carlos Sainz en el 2025, el inglés volvió a explicar los motivos de la salida del pilarense. “Lo importante, lo principal, es esto: es piloto de Alpine por varios años. Su elección, fundamentalmente, es elegir lo que quieren de eso, y después de eso, espero que vuelva a Williams”, hizo hincapié Vowles. Cabe recordar que la mánager del joven de 21 años, María Catarineu, en diálogo exclusivo con Infobae, reveló que Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine.

No obstante, el ex integrante de Mercedes decidió mantener el hermetismo respecto a la posible vuelta de Colapinto bajo sus órdenes, ya que no confirmó ningún plazo estipulado. “Ese período de tiempo no está grabado en piedra donde pueda mirarte a los ojos y decirlo, pero puedo decir que volverá a Williams en algún momento”, argumentó.

Colapinto ya trabajo vestido con los colores de Alpine, ejerciendo su rol de piloto de reserva

“Hay un período de tiempo en el que espero que esté corriendo para Alpine. La razón por la que lo hicimos es que realmente quiero que esté corriendo en 2025 o 2026, y esta es la mejor oportunidad que tiene sin estar con nosotros”, aseguró. A su vez, agregó: “Es por eso que está ahí, y no quiero decir que sea en detrimento de Doohan, espero que Jack tenga un tiempo exitoso, pero en última instancia Franco es mi piloto al que quiero de vuelta en el coche después de un período de tiempo, y volverá a Williams”.

A pesar de que la postura de Vowles frente a los micrófonos sea ajena a la chance de que Colapinto pueda reemplazar de manera inmediata al australiano, en declaraciones anteriores dejó entrever que el albiceleste está a la expectativa de poder correr. “Creo que a todos los pilotos hay que darles la oportunidad. Si, y es un si, no está en el nivel adecuado (por Doohan), Franco está allí y listo para correr. Mira la parrilla, esa es la mejor oportunidad para Franco, y mi trabajo en esto es asegurarme de que esté en la mejor situación posible”, señaló en una entrevista con Racing News 365.

Y, en medio de toda la novela, los pilotos tienen que ratificar sus condiciones en pista. Hace algunas semanas, Alpine realizó una sesión de TPC (Test Previous Car), en la que los pilotos ruedan en monoplazas de dos años atrás, en el Circuito de Cataluña. Según trascendió en medios franceses, los ingenieros tuvieron que realizar un informe detallado en el que se compare el rendimiento de Colapinto y Doohan, todo en el marco del expreso pedido por parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team galo.

Franco Colapinto se subió por primera vez a un Alpine

Según publicó el portal galo F1Actu, habría una diferencia a favor del argentino que oscilaría entre dos y cinco décimas por vuelta. Esto sería trascendental para las aspiraciones del expiloto de Williams. A su vez, el mismo medio agregó que una primera comparación, basada en los tiempos de Abu Dhabi al final de la temporada pasada, también le permiten a Franco imponerse en la pulseada. Ahí, puso de relieve una ventaja media de 0,3 segundos por vuelta para Colapinto. Cabe destacar que los tiempos son de un Williams contra un Alpine, que tuvo un rendimiento notablemente mejor.

Por su parte, la cúpula de la escudería francesa reafirmó en reiteradas ocasiones que el australiano comenzará la temporada como compañero de Pierre Gasly. No obstante, los rumores sobre un posible reemplazo se acrecientan día a día. Y, en medio de esto, el español Roberto Merhi, ex corredor de la Fórmula 1, declaró que “vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, en diálogo con el podcast Cope GP.

Al mismo tiempo, agregó: “No lo tengo tan claro. Lo que te puedo decir de buena fuente es que en cinco carreras no estará. No sé si empezará el año. En principio sí, pero de lo que he visto en Fórmula 1, y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”.