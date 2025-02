El tenso cruce de Gorosito con un periodista antes del choque de Boca ante Alianza Lima: “No tengo la bola de cristal”

La fuerte reacción de Pipo Gorosito con un periodista

En la antesala al comienzo de la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores, por la se enfrentarán Boca Juniors y Alianza Lima, el conjunto peruano cayó por 3 a 1 frente a Alianza Atlético por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, el momento que acaparó las cámaras sucedió en la conferencia de prensa posterior al encuentro, en la que Nestor Gorosito, DT de los blanquiazules, tuvo un tenso cruce con un periodista.

Con todos los cañones apuntando al duelo contra el Xeneize, el cual tendrá un condimento especial por el pasado de Pipo con los colores de River Plate, el entrenador argentino recibió una consulta sobre lo que les deparará a sus dirigidos tras la derrota en el plano local. “¿Este resultado puede mediar el accionar de Alianza Lima?”, le preguntaron al ex estratega de Tigre.

“No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar”, contestó abruptamente Gorosito. Pese a eso, el periodista intentó explicar sus palabras, alegando que solamente expresaba sus dudas. Sin embargo, el argentino replicó de forma abrupta que “Te estoy contestando. Si yo supiera lo que va a pasar, mal no me iría”.

Pipo Gorosito tuvo un entredicho con un periodista (Crédito: Alianza Lima)

“Nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que habíamos traído acá para ganar y seguir en la senda del triunfo que veníamos trayendo, son dos cosas completamente diferentes”, continuó explicando. Luego, concluyó: “Tenemos que mejorar principalmente cuando tenemos un equipo para liquidar, hay que liquidarlo y no darle vida. Lo atribuyo al cansancio y a la acumulación de partidos más todos los amistosos que venimos jugando, en algún momento sabemos que se va a sentir”.

Con este panorama, Alianza Lima llega al encuentro contra Boca con una contundente derrota en el plano local y después de imponerse sobre Nacional de Paraguay en la Fase 1 de la competición internacional. Cabe destacar que el enfrentamiento se dará el martes 18 desde las 21.30 en el Estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, la vuelta será el martes 25 en el mismo horario en La Bombonera. El que salga perdedor de la serie quedará afuera de todos los torneos continentales.

En este contexto, una vez que se conoció que el cuadro peruano se iba a medir contra el conjunto de la Ribera, Pipo comenzó a palpitar el enfrentamiento por Copa Libertadores, en el cual se mostró confiado. “Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en el plantel y los jugadores que tenemos, estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero vamos a jugarles de igual a igual tanto acá como allá. Vamos a jugar para ganar, nosotros vamos a jugar para ganar, no vamos a jugar a ver qué pasa y qué va a hacer Boca. Veremos si nos superan o no”, advirtió en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre los paraguayos en la fase anterior.

Al mismo tiempo, ofreció frases condimentadas que calentaron la previa, ya que no se guardó nada a la hora de hablar de director técnico de Boca. “Gago no juega, juegan los jugadores. Considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Lo más importante es la materia prima, los jugadores. Lo tengo claro desde que jugaba. No me gustaban los entrenadores que se creen que los jugadores son muñequitos que mueven de acá para allá. Son formas, nadie tiene la verdad en el fútbol, yo tampoco la tengo. Sí considero que los jugadores son los que le dan brillo al entrenador”.

Con este panorama, el director técnico de 60 años que supo dirigir a equipos como River (también vistió el Manto Sagrado como jugador), San Lorenzo y Tigre (con quien le ganó la final de Copa de la Liga al Xeneize), se enfrentó a Boca en 21 oportunidades: registra cuatro victorias, siete empates y diez derrotas.

“Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En el fútbol es muy difícil hablar de lo que puede llegar a pasar”, concluyó respecto al enfrentamiento por Copa Libertadores. Por su parte, el que salga ganador de la llave entre Boca y Alianza Lima deberá jugar contra el vencedor de Deportes Iquique de Chile o Santa Fe de Colombia en el marco de la Fase 3. Allí, quien se imponga sacará su boleto a la fase de grupos, mientras que el perdedor caerá a la Copa Sudamericana.