El crudo relato de Lisandro Martínez tras la lesión sufrida en Manchester United: “Me permití aceptar un gran desequilibrio emocional”

Lisandro Martínez quedará al margen del resto de la temporada en Manchester United (Reuters/Peter Powell)

Lisandro Martínez encendió las alarmas en el Manchester United a comienzos de febrero, luego de que no pudo terminar el partido contra Crystal Palace por la Premier League: debió retirarse en camilla y con lágrimas en sus ojos. La preocupación giró en torno al zaguero central, quien es muy querido por los fanáticos y la confirmación del parte médico con una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda lo dejará al margen de los terrenos de juego por un lapso estimado de ocho meses.

El defensor de la selección argentina se sometió a una cirugía en las últimas horas para comenzar el lento proceso con la mente puesta en regresar más fuerte a las canchas. Tras pasar por el quirófano, Licha Martínez ofreció un crudo testimonio en sus redes sociales, donde lo siguen más de 8 millones de usuarios entre Twitter e Instagram, y escribió a corazón abierto para sus seguidores.

“Hoy, después de haber transitado varios días tormentosos en donde me permití sentir y aceptar mi tristeza, la impotencia, inseguridades, miedos y un gran desequilibrio emocional, vuelvo a conectar con mi esencia y mis valores que me ayudan a ver las cosas desde un lugar más amable y positivo”, manifestó Licha sobre los días posteriores a la lesión sufrida a los 75 minutos del cruce con derrota 2-0 en Old Trafford.

La publicación de Lisandro Martínez

A continuación, el entrerriano llevó tranquilidad y le dedicó unas líneas a quienes siguieron de cerca su bienestar en estas dos semanas: “Siento un gran agradecimiento por el increíble trabajo y el apoyo del Manchester United, la selección argentina, a mi familia, amigos, compañeros y a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje de aliento. ¡¡La operación salió excelente!! Ahora es momento de darlo todo con el alma y el corazón en la rehabilitación”.

Es la primera lesión de la presente temporada para el defensor de 27 años, que se ha perdido más de 50 partidos por distintas molestias físicas desde su arribo a los Diablos Rojos en julio de 2022, a pesar de que no llegaba con un historial de muchas ausencias en su último club, el Ajax de Países Bajos.

En abril de 2023, Lisandro Martínez padeció la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y debió ser operado. Volvió a jugar en los amistosos de pretemporada desarrollados en julio, pero en septiembre se resintió y no jugó hasta el primer mes de 2024.

* La salida de Lisandro Martínez ante Crystal Palace

A comienzos de ese año, en febrero, sufrió un esguince de rodilla y permaneció afuera hasta fines de marzo y la más reciente de esta lista negra había tenido lugar en abril de ese calendario, cuando fue víctima de una lesión muscular que lo sacó de la actividad cotidiana durante un mes. Pudo regresar en el tramo final, se coronó campeón de la FA Cup, fue convocado por Lionel Scaloni para la Copa América y fue titular en la final ganada a Colombia en los Estados Unidos.

El extenso parate que tendrá Lisandro Martínez ya lo sacó de lo que resta de la temporada europea y es muy probable que no pueda estar en ninguna de las seis fechas restantes de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina, que jugará dos partidos en marzo y otros tantos en junio y septiembre para cerrar la clasificación al Mundial 2026.

Licha disputó 32 partidos en el presente curso con dos goles y dos asistencias, con la particularidad de que esas participaciones en la red o secundarias sucedieron desde diciembre de 2024 a la fecha: le marcó al Liverpool en el clásico, anotó el tanto de la victoria contra Fulham, brindó una asistencia crucial para firmar la victoria ante Manchester City por Premier League y le dio un pase gol a Bruno Fernandes para la victoria agónica contra Rangers en la UEFA Europa League.