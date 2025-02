La lupa sobre el discutido penal que le dio el triunfo a San Lorenzo ante Platense: la falla en el VAR

*La jugada de la polémica

La controversia se instaló en el triunfo de San Lorenzo 2-1 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura. El foco quedó puesto en el penal cobrado por Nazareno Arasa en el final, que decidió el resultado para el local. Más allá de la duda respecto de si la infracción fue adentro o afuera del área, hubo un error en el protocolo del VAR.

Fue Platense el que abrió el marcador con el gol de Vicente Taborda a los 31 minutos. Pero, antes de irse al descanso, se dio una clara mano de Ignacio Vázquez y Arasa sancionó penal de forma correcta. Andrés Vombergar convirtió para San Lorenzo y firmó el empate parcial.

Parecía que el cotejo iba a terminar igualado aunque, en la última jugada del partido, Oscar Salomón le cometió infracción a Matías Reali en el borde del área, y Arasa sancionó penal. La revisión demoró largamente.

En ese momento llegó el primer error en el protocolo del VAR, que en este encuentro estuvo a cargo de Jorge Baliño. El VAR no debía llamar a Arasa a ver en la pantalla, porque no se trataba de una cuestión de interpretación; no estaba en discusión la falta, sino el lugar en el que había ocurrido.

La Asistencia Arbitral por Video debió indicarle al referí si la jugada fue afuera o adentro del área. Ante las dudas, Arasa intentó calmar a los futbolistas de ambos elencos hasta la resolución. La tensión creció hasta que, ante la indefinición, fue Arasa el que enfrentó la pantalla. El contacto parece ser en la pierna de Reali que estaba afuera del área, pero el juez principal sostuvo su determinación: penal.

Si el VAR no encontraba evidencia para rectificar la postura de Arasa, debió confirmar la sanción en no más de un minuto y medio. Pero afloraron las dudas.

Los jugadores del Calamar, que estaban enojados por la sanción inicial, terminaron de explotar ante la ratificación de Arasa de la pena máxima. Vombergar se hizo cargo del remate y firmó su doblete con un disparo potente, inapelable. En este episodio, el referí también expulsó a Favio Orsi, uno de los entrenadores de Platense. El árbitro debió dar diez minutos de adición por todo el tiempo perdido durante la situación del segundo penal. “No me preguntes lo que ustedes vieron”, fue la respuesta de Sergio Gómez, el otro DT del Marrón, al ser consultado por la controversia.

Con su tercer triunfo en el campeonato, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo se ubica tercero en la tabla de la Zona B con 11 puntos, misma cantidad que Rosario Central, que tiene mejor diferencia de gol (+6 / +4). El líder del grupo es Independiente, con 12 unidades. Platense, por su parte, es séptimo con 7 puntos.

En la próxima fecha, ambos equipos jugarán este lunes. Platense recibirá a Independiente, desde las 19.15. Mientras que San Lorenzo visitará a Instituto de Córdoba, a partir de las 21.30.