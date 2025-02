La autocrítica de Gallardo tras el empate de River ante Godoy Cruz: “No hay excusas, estamos en deuda”

Después del triunfo ante Independiente que parecía haber marcado el despegue de River en el Torneo Apertura, al equipo dirigido por Marcelo Gallardo le costó la elaboración ante un rival cerrado que supo cómo cerrarle los caminos y no pasó del 0-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, por la quinta fecha del certamen de Primera División. Tuvo un par de ocasiones claras, bien resueltas por el arquero Franco Petroli (surgido de la cantera del Millonario), mejoró con el ingreso de Gonzalo Martínez, pero no logró sumar de a tres.

El enganche mendocino, quien volvió al césped después de una lesión, fue contundente a la hora de enfrentar los micrófonos. “Estoy con mucha bronca, nos la ponen difícil, hacen tiempo, y nosotros no lo conseguimos. Hay que levantar cabeza. Hay que buscar la vuelta, estamos en este club por algo, nos ganamos el lugar y hay que demostrarlo, desde la autocrítica, buscándole la vuelta a estos partidos”, subrayó el ex Huracán, que conoce a fondo la filosofía del Muñeco.

“Esto es partido tras partido, todos los partidos son una chance. Hay que estar a la altura, al que le toca jugar tiene que dar el máximo. Vamos por eso”, concluyó el Pity. Un nivel similar de autocrítica tuvo Gallardo, minutos después, en conferencia de prensa. Respaldó el nivel que demostró Martínez (”nos da cosas que no tenemos, inventiva, uno contra uno, va a seguir sumando minutos de juego para que se sienta cada vez mejor”) e hizo una radiografía sin contemplaciones sobre el juego de su equipo.

“Hay que seguir insistiendo, no queda otra, seguir en la búsqueda del mejor funcionamiento posible, de la mejor versión individual de los futbolistas para terminar de soltarse. Las cosas no salen como deseamos, o como hubiésemos preferido a esta altura, que fuese todo más fluido... No está sucediendo. Somos conscientes, hay que seguir intentando”, comenzó, para luego profundizar con el correr de la rueda de prensa.

El DT hizo seis modificaciones respecto del triunfo ante el Rojo. ¿Tuvieron incidencia en el bajón de rendimiento? Con los cambios se tienen en cuenta la carga de partidos para ir gestionando y hacer que los jugadores no entren en lesiones; a partir de lo que observo, y en esa búsqueda de recambio, encontrar respuestas. Hoy hubo cambios y lo que uno pretende es que la estructura se resienta lo menos posible. Para eso tenemos el plantel que tenemos”, argumentó, para después ir a fondo.

“No tengo mucho para decir más allá de lo que se vio. No hay excusas, no fue bueno lo que hicimos hoy. Fuimos muy previsibles, no tuvimos fiereza, agresividad en la zona ofensiva, para terminar de doblegar a Godoy Cruz. Lo que se vio es lo que se vio, simplemente hay que hacerse cargo, porque es la única manera”, subrayó.

¿Qué le falta a su River? “Nos falta funcionar mejor, un poco más de creatividad, por momentos lo tenemos, pero falta darle continuidad a eso bueno que queremos armar. Y los partidos se abren por individualidades, también nos falta mayor decisión, insistir más para llegar a concretar, para terminar de romper los buenos bloqueos defensivos que los rivales nos proponen. Godoy Cruz casi no tuvo fallas defensivas, las posibilidades que tuvimos fueron aisladas”, continuó.

Ahora bien, el filo de sus palabras tuvieron un límite. El resto lo guardó para la intimidad del River Camp. “La responsabilidad es de uno, las cosas que necesitamos para darle más continuidad al juego se las comunico a los futbolistas, no te las voy a comunicar a vos. Es mi responsabilidad y punto. Mañana vuelvo a trabajar con el equipo”, remarcó ante la consulta de cómo planifica elevar el nivel del Milonario.

“Cuando hablamos de creatividad hablamos de que todo el equipo sea creativo, no que recaiga en un solo jugador. Que el equipo tenga creatividad, que vaya por dentro, por afuera; a veces los partidos son cerrados y toca ganar 1-0 por una generación individual hasta que el equipo vaya apareciendo. Entiendo que nosotros estamos en falta, estamos en deuda. Analizamos y somos conscientes de la exigencia que tenemos. Analizo el partido, digo lo que veo, lo demás es para mañana en el lugar de entrenamiento”, concluyó el DT, que en su primera etapa en el banco ganó 13 títulos, y busca delinear un elenco que lo lleve a encontrar más gloria.