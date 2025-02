Tom Brady causó furor en el Super Bowl LIX por el impactante reloj con 338 diamantes que mostró en la TV como comentarista

Tom Brady llevó un costoso reloj al evento

El Super Bowl siempre es un espectáculo dentro y fuera del campo, y este año no fue la excepción. Mientras los Philadelphia Eagles arruinaron el sueño del tricampeonato de los Kansas City Chiefs con una victoria de 40-22, otro protagonista acaparó la atención de los espectadores: Tom Brady. No por su desempeño como uno de los comentaristas de la cadena Fox Sports, sino por el lujoso reloj que llevó en su debut en dicha función fuera de la cancha.

El legendario mariscal de campo, quien firmó un contrato de 375 millones de dólares por 10 años con la cadena televisiva, lució un impresionante Jacob & Co. Caviar Tourbillon de zafiro amarillo valuado en 740 mil dólares. La pieza de 49 quilates está incrustada con 338 diamantes de talla brillante, convirtiéndose en una verdadera obra de arte de la alta relojería.

El reloj Jacob & Co. Caviar Tourbillon Yellow que Brady usó en el Super Bowl es una fusión de arte y tecnología. La caja de 47 mm está adornada con 370 gemas talla baguette, distribuidas en la caja, la esfera y la corona. Además, cuenta con un diamante de talla rosa y un mecanismo compuesto por 216 piezas, con un tourbillon volante visible a las seis en punto.

Brady debutó como comentarista en una final de Super Bowl (AP)

La elección de este accesorio generó un revuelo en redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en comentar sobre su extravagancia. Algunos se sorprendieron al notar que el reloj de Brady supera ampliamente el valor promedio de una casa en Nueva Orleans, que ronda los 315.000 dólares. “Tom Brady es el epítome de la excelencia, tanto dentro como fuera del campo”, afirmó Benjamin Arabov, director ejecutivo de Jacob & Co., en un comunicado de prensa difundido por Page Six.

Sin embargo, el reloj del ex jugador de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers no fue el más costoso de la noche. El rapero Jay-Z apareció en el Caesars Superdome con un Flying Tourbillon ‘Rockstar’ RM66 de 3,5 millones de dólares en zafiro rojo anaranjado, una pieza de edición limitada de la que solo existen dos ejemplares en el mundo.

Brady, de 47 años, no es ajeno al mundo de la relojería de lujo. En octubre pasado, subastó gran parte de su colección personal, logrando recaudar más de 9 millones de dólares con 41 piezas. Bajo el nombre The GOAT Collection, la venta incluyó modelos exclusivos que reflejan su legado en la NFL y su gusto refinado.

El costoso reloj que llevó Tom Brady

A pesar del lujo, Brady no logró escapar de las críticas sobre su desempeño en la cabina de comentarios. Algunos espectadores en redes sociales lo compararon desfavorablemente con otros analistas de la NFL. “Romo y Olsen son mejores. Brady mejoró a medida que avanzaba la temporada, pero todavía es un comentarista de color un poco seco”, opinó un usuario en redes sociales.

El debut de Brady como comentarista televisivo fue solo una de las noticias que rodearon al siete veces campeón del Super Bowl. Su presencia en Nueva Orleans coincidió con el anuncio de que su ex esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, había dado a luz a su primer hijo desde su divorcio en 2022. Este hecho generó aún más interés en la figura del ex jugador, quien a pesar de haber dejado el campo de juego, sigue siendo una de las personalidades más relevantes del fútbol americano.