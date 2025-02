“Pobre rendimiento” y “para olvidar”: fuertes críticas contra Neymar en Brasil tras su primer partido como titular en el Santos

Santos igualó en su último partido y complicó su clasificación (Reuters)

El regreso de Neymar al Santos, equipo que lo vio nacer como futbolista, ha estado lejos de ser el renacimiento prometido. Después de haber sido suplente en el empate 1-1 ante el Botafogo-SP, el astro brasileño volvió a la titularidad el pasado domingo frente al Novorizontino. Sin embargo, el partido, que culminó en un gris 0-0, dejó muchas dudas sobre el estado de forma del jugador tras superar la grave lesión en su rodilla izquierda.

La prensa brasileña fue implacable con el rendimiento del ex jugador del FC Barcelona y PSG. Con estadísticas que reflejaron fallos en momentos clave, Neymar no logró convencer en los 75 minutos que permaneció en el terreno de juego (81 si se cuenta el tiempo de descuento). Perdió 24 balones, no completó ni uno de los siete regates que intentó y no disparó ni una sola vez al arco. Aunque fue el jugador que más faltas recibió (cinco), eso no bastó para equilibrar una actuación calificada como decepcionante.

“Tuvo un pobre rendimiento”, afirmó Globo Esporte, mientras que Terra señaló: “Neymar no vio el color del balón en su primer partido como titular en el Santos”. Por su parte, el diario Gaucha resumió la actuación del jugador como “una actuación para olvidar”. En tanto, el Jornal de Brasília subrayó: “Neymar jugó lejos de la portería y tuvo dificultades en el segundo partido en su regreso al Santos”.

El análisis más duro llegó de la mano de UOL Esporte, que publicó: “Neymar falló todos sus regates ante el Novorizontino”. El medio destacó la falta de gravitación del delantero en los dos encuentros que ha disputado en su regreso al equipo paulista, ambos terminados en empate.

Tras más de un año de inactividad debido a la rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda en octubre de 2023, Neymar está luchando por recuperar su mejor versión. Aunque el jugador asegura estar en su peso ideal, la falta de ritmo es evidente. Este aspecto no pasó desapercibido en su actuación ante el Novorizontino, donde, además de no aportar goles ni asistencias, ofreció una versión “muy terrenal”, según la prensa.

“El propio astro, después de su redebut con el Peixe, había dicho que necesitaba ‘tres o cuatro partidos’ para alcanzar el punto de forma.

El técnico del Santos, el portugués Pedro Caixinha, abogó por dar tiempo al crack brasileño para volver a su nivel. “Ese Neymar que yo, que él y que todos deseamos ver, necesita una continuidad de partidos, que tenga la capacidad de tener una secuencia y que gane ritmo. Entonces, lo más importante es que esa continuidad esté bien planificada”, comentó el entrenador tras el empate sin goles.

Caixinha también explicó que había previsto darle al delantero 60 minutos en el encuentro, pero el “ritmo del partido” y la ausencia de molestias físicas llevaron al cuerpo técnico a extender su permanencia en el campo 15 minutos más, aunque admitió: “¿Eso significa que tiene ritmo de juego? No, aún no. Viene de dos años casi parado”.

El bajo desempeño de Neymar ocurre en un contexto de presión interna para el Santos, que atraviesa un inicio complicado en el Campeonato Paulista. Tras ocho jornadas disputadas, el equipo suma apenas dos victorias, una de ellas en el clásico contra el São Paulo (3-1), y en este momento se encuentra fuera de las posiciones que otorgan acceso a los cuartos de final.

Con solo cuatro jornadas restantes para el cierre de la fase regular, Santos necesita recuperar puntos si quiere clasificarse. El próximo desafío será un clásico contra el Corinthians, un duelo crucial tanto para el equipo como para un Neymar que aún busca su propio renacer futbolístico.