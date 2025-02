Mike Tyson reveló el motivo por el que golpeó a Jake Paul en el pesaje de su último combate en Las Vegas

El cierre del 2024 el mundo del boxeo estuvo marcado por la controvertida pelea que animaron Mike Tyson y Jake Paul en Las Vegas. Se trató de un combate que dejó más decepción que emoción entre los aficionados. Es que a sus 58 años, el legendario púgil evidenció el paso del tiempo en el ring, mostrando signos de fatiga, mientras que el youtuber optó por una estrategia conservadora, disminuyendo la intensidad del espectáculo.

La velada, que generó gran expectativa, se convirtió en un recuerdo agridulce para los fanáticos de Tyson, quien dominó la escena del boxeo en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, más allá del duelo, el evento quedó inmortalizado por un incidente ocurrido durante el pesaje, cuando Iron Mike sorprendió con un cachetazo a su oponente, tras un altercado inesperado.

En la ceremonia previa al combate, el influencer intentó intimidar a Tyson pisándole el pie, lo que provocó una reacción inmediata del ex campeón del mundo, quien respondió con una agresión que impactó en el rostro de su rival. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una catarata de reacciones y acaparando les medios de todo el planeta.

En ese llamativo episodio, el equipo de seguridad intervino de inmediato para evitar que la situación escalara. Jake Paul, lejos de mostrarse intimidado, tomó un micrófono y le advirtió a Tyson que la pelea se había vuelto “personal”.

Pasado el tiempo, en una entrevista brindada al medio The Sean Hannity Show, Tyson reflexionó sobre su regreso al cuadrilátero y reconoció sus dudas sobre haber aceptado el combate. “¿Por qué hice eso?” dijo el ex boxeador, mencionando que había le consultado a su esposa sobre su decisión de volver a pelear. Con una ironía inusual, también abordó temas como su estado de salud y la pérdida de memoria que ha experimentado en los últimos años.

En cuanto al cachetazo, el histórico púgil minimizó el incidente y aseguró que su reacción fue instintiva. “No fue mi intención hacerlo, pero me pisó el pie”, explicó el ex campeón con su característico tono sereno.

Más allá del rendimiento en el ring, la controversia y la exposición del incidente contribuyeron al éxito del evento en la plataforma de streaming Netflix, que registró una audiencia promedio de 65 millones de espectadores. La pelea pudo no haber cumplido con las expectativas deportivas, pero sin duda captó la atención global, consolidando el fenómeno mediático en torno a Tyson y Paul.

Cabe recordar que fue un golpe de efecto en el aspecto económico, porque a Iron Mike le significó una bolsa millonaria cercana a los USD 20 millones a pesar de la derrota, según precisó CBS News.

La cifra embolsada por el combate ya tendría un suculento destino porque el portal norteamericano The Real Deal precisó que el peleador de 58 años adquirió una lujosa mansión frente al lago en Delray Beach por una suma estimada de 13 millones de dólares. La vivienda ubicada en Florida posee 1.115 metros cuadrados y está localizada en un terreno de casi 1.2 hectáreas con diversas comodidades, como una piscina de 24 metros con spa.

El acuerdo de compra es por un hogar con seis habitaciones y nueve baños, que también cuenta con un estanque de peces con cascada, terraza cubierta y garaje para cuatro autos, entre otros adicionales. Una empresa liderada por Joseph Creamer compró el terreno en diciembre de 2021 por un valor de USD 1.500.000 y fue puesto a la venta dos años después antes de completarse el proyecto por casi USD 17 millones. Recientemente, finalizó su construcción en El Caballo Court, en Delray Beach.

La nueva inversión de Mike Tyson se agrega a ser el dueño de una mansión en las cercanías a Las Vegas, en Henderson, Nevada. Además, tiene una cabaña con pista de aterrizaje en Delray Beach adquirida en 2024 por un valor de USD 1.700.000, según los registros oficiales de la propiedad.