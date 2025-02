De brillar en la Roma y el Inter a contar su experiencia en la cárcel: “Me presentaron como si fuera Pablo Escobar”

Radja Nainggolan, con la casaca del Inter de Milán (REUTERS/Alberto Lingria)

El futbolista belga Radja Nainggolan ha vuelto a generar controversia debido a su reciente arresto bajo la sospecha de estar vinculado al tráfico de cocaína. Actualmente jugador del KSC Lokeren-Temse, equipo de la Segunda División de su país, el centrocampista, de 36 años, ha sido puesto en libertad bajo condiciones. En una entrevista concedida al periódico Het Laatste Nieuws, la ex estrella de su selección, a la que renunció tras no haber sido citado para el Mundial de Rusia 2018, se refirió a su experiencia tras ser detenido y al impacto mediático que este episodio ha generado.

“Era como si hubiesen detenido a Pablo Escobar”, afirmó Nainggolan, refiriéndose al trato que recibió durante las horas que pasó bajo custodia. Según dijo al medio belga, estuvo sometido a interrogatorios durante cuatro horas y pasó una noche en el calabozo antes de ser presentado ante el juez. Añadió que los agentes no le hicieron preguntas directas sobre drogas: “Solo querían saber qué tipo de relación tenía con esta persona”, refiriéndose a un conocido implicado en actividades delictivas por el que terminó tras las rejas.

El incidente tuvo lugar el pasado 27 de enero, días antes de firmar con su nuevo equipo en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica. Nainggolan calificó el mal trance como algo fuera de lo común: “La cárcel es una experiencia muy rara que no me gustaría volver a vivir. Me presentaron como un narcotraficante”, señaló con evidente malestar.

A pesar de esta detención, el jugador regresó al día siguiente a los entrenamientos junto a sus compañeros en el Lokeren-Temse. Según los reportes recogidos por Het Laatste Nieuws, esta rápida vuelta al terreno de juego podría indicar que el futbolista está intentando dejar este incidente atrás y centrarse en su carrera profesional. No obstante, el evento reavivó las críticas hacia su figura, marcada por la polémica tanto dentro como fuera del campo.

Radja Nainggolan, nacido en la localidad de Amberes y muy popular en los barrios de su ciudad natal, ha tenido un historial turbulento de incidentes extradeportivos que a menudo han opacado su carrera futbolística. Uno de los episodios más notorios ocurrió en el año 2021, cuando fue detenido por conducir con niveles elevados de alcohol a una velocidad de 100 km/h, superando el límite permitido de 60 km/h. Esta conducta temeraria marcó otra página en su largo historial con las autoridades.

Además de los aspectos legales, la vida personal del jugador ha estado cargada de desafíos. Su esposa fue diagnosticada con cáncer en 2019, enfermedad que logró superar en septiembre de 2020. En esa misma línea, vivió el dolor de perder a su sobrina en junio de 2020, también víctima de la misma enfermedad. Estos eventos han influido profundamente en el desarrollo de su carrera profesional y personal, consolidando su imagen como una figura polémica y compleja.

Surgido de la cantera del Germinal Beerschot de su país, pasó al Piacenza, donde comenzó a pisar fuerte en Italia. Luego pasó por el Cagliari (dos etapas), Roma, Inter de Milán y el Spal. En Bélgica jugó en el Royal Antwerp (salió campeón, pero también separado del plantel por fumar en el banco de suplentes), y registra un tránsito por el Bhayangkara FC de Indonesia.

La detención de Nainggolan formó parte de una investigación más amplia sobre el crimen organizado. Las autoridades locales llevaron a cabo una treintena de registros domiciliarios en las provincias de Amberes y Bruselas. Durante uno de estos operativos, el lujoso vehículo Smart Brabus de Nainggolan fue incautado en un garage subterráneo de la calle Brazilstraat, en Amberes. Asimismo, su apartamento en Eilandje se encuentra actualmente a la venta.

Uno de los socios comerciales de Nainggolan ya estuvo involucrado en un caso de contrabando de cocaína. En 2016, este socio fue condenado en Estados Unidos por un operativo que incluyó el transporte de 1.100 kilos de droga desde el aeropuerto de Deurne, en Bélgica. Sin embargo, en el pasado, el futbolista había defendido su relación con el empresario afirmando: “Solo porque cometiste un error en el pasado no significa que tengas que pagar por ello toda tu vida, y es muy bueno en su ‘nuevo’ trabajo”.

Ambos invirtieron en una empresa, The Aviation Factory Rad Lab, que se dedica al alquiler de villas de lujo y aviones privados para futbolistas y DJ internacionales. Por el momento, no hay indicios de que esta empresa esté conectada con la investigación en curso.