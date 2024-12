El dardo de Colapinto a Oscar Piastri por el toque y su posterior abandono en Abu Dhabi: “No sé qué le pasa a este pibe”

Luego de su abandono, Franco Colapinto habló de su última carrera como piloto de Williams. El piloto argentino esperaba poder terminar el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, que bajó la persiana del campeonato. El bonaerense largó en el puesto 19º y lo perjudicó un toque de Oscar Piastri. No obstante, su deserción fue por fallas en la unidad de potencia de su monoposto.

“No es el final que hubiera querido. Me hubiese gustado empezar así y terminar como empecé. Pero es parte del proceso de aprendizaje. No es el final de temporada que me hubiese gustado”, sostuvo el pilarense en diálogo con ESPN.

Luego disparó contra Piastri: “Tuvimos un muy buen viernes. Hoy largué y quise terminar la carrera. Vino Piastri y me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Me chocó en la 6 (curva) y después chocó a más gente. Estuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que venía en un Alpha Tauri (hoy Racing Bulls), que venía 2 segundos más lento y no lo podía pasar. Es una lástima porque ahí se nos complicó la carrera y teníamos muy buen ritmo”.

También disparó contra George Russell, quien fue superado por Lewis Hamilton en la última vuelta: “Está bien que lo pase, así me gusta”, dijo mirando el monitor.

* El abandono de Colapinto

“Después paré a cambiar las gomas por el pinchazo y a pesar de los daños en el difusor, que se rompió bastante, quería terminar la carrera, pero esto es parte de la F1”, agregó.

“Me quedo con Baku, con mi primera Q3, con los primeros puntos, con Singapur, con Austin, con carreras que fueron muy buenas, que creo que fueron las que impresionaron al paddock de la F1, pero si bien lo dimos todo con el equipo, los otros equipos fueron mejorando, nosotros no lo hicimos y nos quedamos un pasito atrás. Este final no fue lo que quería”, analizó.

Colapinto se valió del choque entre el propio Oscar Piastri y Max Verstappen para ganar dos lugares. El toque del oceánico le ocasionó un pinchazo y en la cuarta vuelta debió ingresar en los boxes para cambiar las gomas: le pusieron medias por las duras con las que había partido.

Luego de mantenerse en el puesto 19º ingresó en los boxes otra vez, aunque fue para que los mecánicos guardaran su monoplaza en el garage. En ese momento el jefe del equipo Williams, James Vowles, le habló a Colapinto: “Lo siento Franco, no quería que fuera así tu última carrera. Ha sido un placer este año. Gracias”. El piloto le respondió: “Gracias a todos por esta oportunidad. Disfruté mucho la experiencia”.

Cabe recordar que el coche de Colapinto sufrió un daño en el piso del auto el viernes, que le impidió completar la segunda práctica libre. Esto obligó a nuevos arreglos en el monoplaza y en un lugar tan sensible en cuanto a lo aerodinámico en esta nueva era del efecto suelo, iniciada en 2022. Esta variante técnica busca que los autos vayan lo más pegado posible al asfalto para ganar velocidad en las curvas.

Sin embargo, Franco sorprendió a propios y extraños y pasó a ser observado por todos los equipos. De hecho llevó a la negociación de Red Bull con Williams y sus jefes de equipo, Christian Horner y James Vowles, respectivamente, tuvieron tres reuniones; la última que pudo verse fue en Brasil.

Las próximas horas serán decisivas para la confirmación de lo que vendrá para Franco Colapinto en la F1. Las cartas están echadas y este domingo Vowles afirmó “nuestro viaje no ha terminado. Puede que tenga una ligera pausa, pero definitivamente no ha terminado”. Las alternativas son mantenerse como piloto de reserva en Williams o pasar a la estructura de Red Bull, ya sea en el primer equipo como compañero de Max Verstappen o bien en su escuadra satélite, Racing Bulls, junto al japonés Yuki Tsunoda.