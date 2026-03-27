Marco Rubio se reúne en París con cancilleres del G7 en busca de apoyo a la estrategia de Washington en la guerra contra Irán

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, llega al aeropuerto de Le Bourget, en Francia, el 27 de marzo de 2026. (Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa este viernes en Francia de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la Abadía de Vaux-de-Cernay, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y sus aliados por la ofensiva militar contra Irán y su impacto en el mercado energético global.

Rubio partió el jueves hacia el encuentro, ubicado a unos cuarenta kilómetros al suroeste de París, en lo que constituye su primer viaje al exterior desde el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La cita se desarrolla en un contexto de divisiones dentro del bloque, que según fuentes diplomáticas se ubican en su punto más alto en más de una década.

Antes de embarcar, el secretario de Estado subrayó la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, afectado por la escalada militar. “Los demás países obtienen mucho más combustible de ahí que nosotros”, señaló. El paso marítimo concentra cerca de un quinto del petróleo crudo y del gas natural licuado que circula a nivel global, y su cierre provocó una de las mayores perturbaciones energéticas de las últimas décadas.

Rubio también se refirió a los contactos indirectos con Teherán. Reconoció avances en las conversaciones a través de países intermediarios, aunque evitó precisar plazos. En paralelo, el enviado especial Steve Witkoff confirmó en la Casa Blanca que Washington mantiene canales con Irán mediante Pakistán.

Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Desde Teherán, las señales resultan dispares. Medios iraníes informaron que la República Islámica rechazó una propuesta de alto el fuego y presentó una contrapropuesta de cinco puntos. Entre las condiciones figura un eventual control iraní del Estrecho de Ormuz, lo que elevaría aún más la tensión sobre el comercio energético mundial.

Las diferencias entre Estados Unidos y Europa marcaron la antesala del encuentro. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, calificó el conflicto como una “catástrofe para las economías del mundo” y recordó que Europa no recibió consultas previas al inicio de la ofensiva. En la misma línea, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó días atrás que “esta no es la guerra de Europa”.

Los otros miembros del G7 expresaron expectativas de una salida diplomática, sin manifestar respaldo público a la acción militar liderada por Washington. La primera jornada del encuentro, a la que Rubio no asistió, ya reflejó estas discrepancias.

En Washington, el presidente Donald Trump endureció su postura durante la reunión de gabinete del jueves. Afirmó que la operación militar avanza más rápido de lo previsto y descartó una dependencia significativa de Estados Unidos respecto del Estrecho de Ormuz, en función de sus niveles de producción energética. También reiteró críticas hacia los aliados de la OTAN por la falta de apoyo a la ofensiva.

En ese mismo encuentro, Rubio defendió la intervención. “El presidente no solo le está haciendo un favor a Estados Unidos. Esto es para el mundo”, declaró ante funcionarios del gabinete.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

La agenda del G7 incluye además la guerra en Ucrania, cuyas negociaciones permanecen estancadas. Gobiernos europeos manifestaron preocupación ante un posible acercamiento entre Washington y Moscú que derive en presiones sobre Kiev para aceptar un acuerdo desfavorable antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

Una fuente diplomática italiana indicó que los países europeos insistirán en la necesidad de mantener sanciones contra Rusia y reforzar el apoyo militar a Ucrania. El canciller ucraniano participará en las conversaciones, en busca de respaldo político y estratégico.

El encuentro en Vaux-de-Cernay también cuenta con la presencia de ministros de Brasil, India, Corea del Sur y Arabia Saudita. Estos países desempeñan un rol clave en la estabilidad energética y en los equilibrios diplomáticos internacionales, en un momento de alta volatilidad.

Francia, que ejerce la presidencia rotatoria del G7, utiliza la reunión para preparar la cumbre de líderes prevista para junio en los Alpes. En ese marco, la cita de cancilleres se presenta como un espacio central para medir el alcance de las diferencias dentro del bloque y explorar posibles consensos frente a las crisis en Medio Oriente y Europa del Este.

(Con información de AFP)