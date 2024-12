Los elogios del jefe de Williams a Colapinto por su debut en la F1 y el deseo del argentino para la próxima temporada

Las James palabras de Vowles para Franco Colapinto

La primera temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin para Franco Colapinto, quien dejó buenas sensaciones a lo largo de las nueve carreras en las que tuvo la oportunidad de correr. Justamente, lo hará en el Gran Premio de Abu Dhabi, primer circuito en el que pudo manejar un monoplaza de la Máxima y comenzó a demostrar sus cualidades al volante, unas que cautivaron por completo a James Vowles, jefe del equipo de Williams, quien le dedicó unas palabras en una charla en la que participaron gran parte de los integrantes de la escudería.

El argentino reemplazó a Logan Sargeant y, con solo haber estado en las prácticas libres en Silverstone, tuvo que salir a la pista. Y cumplió con creces. El pilarense causó furor en la categoría y revolucionó el deporte en Argentina, después de tanto tiempo sin ver la bandera albiceleste en el Gran Circo. A pesar de que su futuro sigue siendo una incógnita y las posibilidades de poder tener una butaca en la temporada 2025 son cada vez más esporádicas, desde el team con sede en Grove se mostraron muy conformes respecto al rendimiento del pilarense.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Franco intervino, y realmente no le dimos la preparación adecuada desde el principio. Pero desde la primera vuelta que hizo en Monza hasta los resultados en Bakú, Singapur, Austin, ha sido excepcional. Y creo que, para mí, realmente merece otro aplauso, por toda la ayuda durante el año y el apoyo”, fueron las sentidas palabras que le dedicó Vowles al joven de 21 años.

Franco Colapinto le agradeció al jefe de Williams por la temporada en la F1

Por su parte, Colapinto también tomó la posta de la charla y demostró su gratitud con el equipo británico, con el que pudo cumplir su anhelo de competir en la Fórmula 1. “Gracias chicos. A todos ustedes por esta increíble oportunidad. En primer lugar, a James y a todos los James en el equipo. A Matthew, a todos. Porque cada uno de ustedes en el equipo hizo que mi, mi sueño se hiciera realidad. Y han estado esforzándose carrera tras carrera para darme el mejor coche posible”, comentó.

“Sé que las últimas carreras han sido muy difíciles y muy duras para todos, pero es parte del automovilismo. Pero, es así, vamos a intentar esforzarnos mucho con Alex, con James, con todos en el equipo para terminar aquí con un buen resultado y entrar en el descanso con una mejor sonrisa en la cara de la que hemos tenido en las últimas carreras”, explicó el argentino respecto a los problemas que sufrieron en Brasil y Qatar. Además, agregó: “Sé cuánto esfuerzo han estado poniendo para obtener los resultados y para rendir como equipo. No llegó en las últimas carreras, pero estoy seguro de que aquí seremos más fuertes. Y también me hizo personalmente mucho más fuerte”:

Al mismo tiempo, dedicó un momento de su discurso para hablar de su futuro en el equipo, además de agradecer por última vez. “Fue mi sueño cuando era muy joven conducir solo un coche. Lo logré. También quiero quedarme en el futuro. Así que, saben, me han ayudado a mostrar lo que puedo hacer. Eso es, para mí, realmente importante. Me hacen sentir muy rápido en el equipo. Ha sido muy especial. Son una gran familia, todos juntos. Y mostramos lo que podemos hacer. Espero que sigamos trabajando juntos en el futuro. Pero si no, estoy seguro de que nos encontraremos en algún momento nuevamente. Así que gracias por esta oportunidad. Y sí, terminemos el año en alto”, concluyó.

Franco Colapinto junto a James Vowles, el jefe del equipo de Williams que depositó su confianza en el argentino

Por otro lado, el jefe del equipo hizo un breve resumen de las complicaciones que tuvieron a lo largo de toda la temporada, con los diversos choques que causaron estragos en las últimas carreras a la hora de conseguir reparaciones, y también agradeció el trabajo de todos los integrantes y mecánicos de Williams. “Alrededor de la mitad de los comentarios son un agradecimiento a todos aquí que han estado trabajando tan increíblemente duro durante todo el año. Se reconoce cuán difícil ha sido la tarea que les hemos estado pidiendo que hagan. Y no puedo pensar en una sola carrera que haya sido fluida, ha habido una enorme cantidad de trabajo, elementos que vienen, actualizaciones que llegan, autos siendo destruidos y dañados”, argumentó.

“De un extremo al otro del pit lane, ustedes han tenido un tiempo más difícil que casi cualquier otro. Y no he escuchado una sola queja o murmullo de ninguno de ustedes. Literalmente bajan la cabeza, continúan con el trabajo, porque quieren que este equipo avance y quieren estar orgullosos de donde trabajan. Así que creo que más que nada, eso merece un aplauso y gracias por eso”, expresó Vowles.

De esta manera, Williams llegará a la última carrera en el noveno lugar del campeonato de constructores, con Alex Albon sumando 12 puntos y el aporte de cinco unidades de Colapinto. Precisamente, se torna complicado que puedan aumentar los números en el circuito de Yas Marina, ya que el argentino largará en la última posición de la grilla en el Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que el tailandés lo hará desde el 18° lugar.