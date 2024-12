Expectativa en la Fórmula 1 por un inminente anuncio de Red Bull sobre sus pilotos para el 2025

En Europa aseguran que Checo Pérez será desvinculado de Red Bull (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)

Las extensas semanas repletas de rumores, teorías y declaraciones cruzadas están próximas a terminar. Red Bull Racing y su equipo satélite tendrían ya cerrada la grilla de pilotos para la temporada 2025 y la anunciarían horas después de finalizada la carrera principal del Gran Premio de Abu Dhabi que este domingo 8 de diciembre bajará la persiana del calendario de la Fórmula 1.

El medio especializado Motorsport, en su edición italiana, aseguró que el corredor neozelandés Liam Lawson dará el salto desde Racing Bulls y se convertirá en el compañero de Max Verstappen, confirmándose la salida de Sergio Pérez luego de cuatro temporadas como corredor titular de la escudería con sede en Milton Keynes.

La decisión de “poner fin” a la relación con el mexicano de 34 años, que está en la F1 de manera ininterrumpida desde el 2011, está tomada, afirman en el portal. Aunque el periodista Roberto Chinchero advierte que “la duda sólo está ligada al método de salida”. La intención de Red Bull es hacer oficial todo el movimiento después de este último fin de semana de actividad en Abu Dhabi, aunque ese deseo se podrá cumplir si previamente está “definido el método de separación”. La lectura entre líneas indica que Checo no tiene intenciones de dar un paso al costado tras haber renovado su contrato meses atrás, algo que ya dejó en claro en distintas entrevistas con la prensa.

Liam Lawson sería el piloto elegido para reemplazar a Checo Pérez en Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)

Esta decisión puede marcar un giro rotundo en la Fórmula 1, ya que un piloto con sólo once carreras en la Máxima se subiría al monoplaza del equipo de los toros. Más allá de los buenos resultados que consiguió el mexicano en sus primeras temporadas con Red Bull, quedó en evidencia su poca influencia en el último año. El aporte a nivel ingresos gracias a los patrocinadores que atrae a la escudería es notable, pero no es más del premio monetario que está perdiendo el team al caer al tercer lugar en el campeonato de constructores.

Checo solo consiguió el 35% de las unidades en comparación a Max, con 277 puntos menos y un octavo lugar en la tabla de pilotos. Este rendimiento choca con el de los últimos años, donde el oriundo de Guadalajara terminó un puesto por debajo del neerlandés y, en 2021, tuvo una notable influencia en el título conseguido de Verstappen sobre Lewis Hamilton.

Al mismo tiempo, este cambio en la butaca del equipo titular será en caso de concretarse una clara victoria para Helmut Marko, quien es asesor de la escudería y maneja el programa de pilotos juniors. Checo fue el primer corredor por fuera del programa que manejó el monoplaza del team principal. Anteriormente, desde la irrupción de Mad Max como el número 1, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Alexander Albon pasaron por el segundo asiento. De hecho, estos últimos dos ni siquiera completaron una temporada por sus rendimientos irregulares.

Sergio Pérez podría abandonar Red Bull después de cuatro temporadas (REUTERS/Hamad I Mohammed/Pool)

“Ahora no lo sé. Creo que la próxima semana sería el momento en el que esperaría tener algo de información, pero definitivamente diría que no antes del fin de semana. Creo que me encantaría tener la oportunidad de enfrentarme a Max si alguna vez tuviera esa oportunidad. Tienes la oportunidad de aprender del mejor. Tienes acceso a todo lo que hace, a todos sus datos. Para mí, tener acceso a eso en cada una de las sesiones sería lo más emocionante de esa oportunidad. Así que sí, diría que me siento preparado”, sentenció Lawson durante el GP de Abu Dhabi, donde este lunes habrá una reunión entre los altos mandatarios de Red Bull para ultimar detalles sobre el futuro de la escudería.

Al mismo tiempo, el dictamen podría tener represalias puertas adentro de la estructura de los dos toros. Esto es debido a que Yuki Tsunoda tendrá que seguir peleando por tener una oportunidad en el equipo principal y deberá seguir en el satélite. De hecho, el japonés, quien está completando su mejor temporada en la Máxima desde su arribo, mostró su descontento públicamente por la falta de chances en Red Bull, a pesar de que siempre se impuso sobre su compañero en Racing Bulls (antes AlphaTauri). No obstante, fue el elegido para realizar los test de postemporada en el auto azul y rojo.

El salto de Lawson a Red Bull liberaría su butaca en Racing Bulls. Si bien existe todavía la esperanza de que Franco Colapinto se adueñe de ese asiento, las declaraciones de Christian Horner adelantando que tienen un programa sólido de pilotos junior anticipó lo que sería el próximo paso: el ascenso de Isack Hadjar desde la Fórmula 2. El francés comandó sin grandes resultados el coche de Max Verstappen este viernes en las prácticas libres 1 y durante el sábado perdió la primera batalla contra el brasileño Gabriel Bortoleto en el mano a mano por el título de la F2 (quedó 6° en la Sprint y el sudamericano llegó 2°), aunque la corona quedará definida este domingo en la Feature Race.

El citado medio adelante que esa butaca vacante en el team satélite finalmente sería para el joven francés, aunque también repara en el fastidio que generará puertas adentro en Tsunoda el salto de Lawson al equipo principal. E incluso advierten que el neozelandés “no ha sido cuidadosamente preparado” para ocupar el lugar de Checo y reviven las salidas anticipadas que vivieron ambas escuderías en el último tiempo con Albon, Gasly o Nyck De Vries, a punto tal de calificar como “confusa” la planificación que diagramó Marko en este último tiempo.