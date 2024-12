La respuesta del jefe de Red Bull sobre la posibilidad de fichar a Franco Colapinto en 2025

Las próximas hora serán clave para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Si bien es un hecho que seguirá ligado a la Máxima, resta saber si finalmente conseguirá un asiento como piloto titular en alguna escudería o si será reserva en Williams, ya que el equipo británico tendrá sus dos butacas ocupadas con Alex Albon y Carlos Sainz, quien arribará proveniente de Ferrari.

El argentino revolucionó la F1. Corre como si fuera un experimentado, pero recién debutó en la fecha 15 el pasado 1° de septiembre en Italia, en reemplazo de Logan Sargeant. Antes de ese estreno había hecho un total de 485,009 kilómetros (una carrera suele tener unos 300 km). En los tests de Abu Dhabi 2023 completó 343,265 km con el Williams FW45 y en la Práctica Libre 1 de Silverstone 2024 realizó los 141,834 km restantes, ya con el FW46.

Una de las chances que hay sobre la mesa es la de Red Bull, ya que existen fuertes rumores sobre una posible salida de Checo Pérez y así se liberaría un espacio para ser compañero de Max Verstappen, quien acaba de ganar su cuarto título consecutivo. Sin embargo, Christian Horner, jefe de la escudería, fue directo al ser consultado sobre la chance de contratar al joven piloto albiceleste.

“Creo que con el talento que tenemos en nuestro programa junior es difícil ver dónde encajaría Franco actualmente”, comenzó su relato en diálogo con ESPN. Y luego, añadió: “Entonces, está haciendo un gran trabajo, espero que consiga un asiento en la Fórmula 1, pero dentro de Red Bull, con nuestro programa junior, creo que tenemos suficiente fuerza y profundidad en el programa junior”.

Horas decisivas para el futuro de Franco Colapinto (REUTERS/Rula Rouhana)

Las otras opciones que se barajan son las de subir a alguien de su escudería satélite Racing Bull, como el japonés Yuki Tsunoda o el joven el neozelandés Liam Lawson. En caso de optar por esta variante, el puesto libre podría ser ocupado por alguien del programa junior, como como el francés-argelino Isack Hadjar, quien marcha segundo en la Fórmula 2, a solamente medio punto del brasileño Gabriel Bortoleto, que el próximo año hará su debut en Sauber.

Por último, al ser consultado sobre si los resultados de las últimas carreras de Colapinto cambiaron su parecer, esbozó: “Creo que sí, Franco entró a la Fórmula 1 con fuerza y sabes, sus primeras tres carreras fueron muy fuertes. Ha sido un poco más difícil para él últimamente, pero sí, es un es una gran persona y creo que está mostrando ser una verdadera promesa. Así que espero por él que obtenga un asiento en Förmula 1″.

Pese a sus palabras, en el Gran Premio de San Pablo Infobae pudo confirmar las negociaciones por Colapinto entre Williams y Red Bull. En el sector corporativo del equipo inglés (conocido como hospitality) se lo vio al jefe de Red Bull, Christian Horner, quien conversó con su par en Williams, James Vowles. Fue la tercera reunión entre ellos luego de Austin y México.

Vale recordar que desde su desembarco en la Máxima, el argentino fue 12º en su bautismo en Monza. Sumó unidades en su segunda competencia al ser octavo en Azerbaiyán y cosechó un punto en Austin, al ser décimo. Desde Singapur y hasta Las Vegas, superó a Albon en las posiciones finales en carreras dominicales: 11º vs. abandono (Singapur), 10º vs. 16º (Austin), 12º vs. abandono (México), 14º vs. abandono (Las Vegas). Luego, en San Pablo, el bonaerense desertó por su accidente bajo la lluvia. En Las Vegas culminó en el puesto 14 y en Qatar recibió un choque que lo hizo abandonar la carrera.

Durante su paso por la zona mixta en Abu Dhabi, Horner también se refirió al momento del piloto mexicano. “Checo es nuestro piloto, sigue siendo nuestro piloto contratado con el equipo y obviamente esta temporada no ha salido como nadie planeaba, en particular con el rendimiento de Checo desde Mónaco, que ha sido muy, muy duro para él. Así que, inevitablemente, una vez que pasemos esta carrera vamos a sentarnos y discutir el futuro, pero Checo ha sido una parte muy importante de nuestro equipo, ha hecho un trabajo tremendo para nosotros en los últimos tres años, en ese final de 2021, dos campeonatos de constructores a los que contribuyó también. Hay un respeto enorme por Checo dentro del equipo y nadie quiere verlo en aprietos como ha estado y vamos a sentarnos a discutir las cosas al final de la temporada”.

“Tenemos la suerte de tener mucho talento en nuestra cantera. Isack Hadjar estuvo en pista en la práctica libre, tenemos dos pilotos talentosos en RB, pero hasta que la situación no esté clara con Sergio sobre lo que él quiere hacer, todo lo demás son puras especulaciones”, remató.