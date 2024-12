La penalización que sufrirán Franco Colapinto y Alex Albon en la carrera principal del Gran Premio de Abu Dhabi

Formula One F1 - Qatar Grand Prix - Lusail International Circuit, Lusail, Qatar - December 1, 2024 Williams' Franco Colapinto and Williams' Alexander Albon ahead of the Qatar Grand Prix REUTERS/Jakub Porzycki

El Gran Premio de Abu Dhabi que cerrará el calendario 2024 de la Fórmula 1 comenzó con un sabor agridulce para Williams. Si bien Franco Colapinto tuvo el séptimo mejor registro de la primera práctica libre, la escudería con sede en Grove sabe que comenzará la carrera del domingo con problemas: la FIA sancionó a sus dos coches con cinco posiciones en la parrilla de largada por cambios en los monoplazas.

Williams informó por intermedio de sus redes sociales sobre el tema: “Alex y Franco sufrirán una penalización de 5 puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi debido al uso de componentes adicionales de la caja de cambios RNC. Es una consecuencia desafortunada de los incidentes que ocurrieron durante el Gran Premio de la semana pasada, que estaban fuera del control de Alex y Franco, pero daremos lo mejor de nosotros para terminar la temporada con una nota alta”.

El informe técnico que difundió el organismo que regula a la F1 informó que Alex Albon y Colapinto comenzarán esta 24ª fecha del campeonato con nueva caja de cambios. Será la sexta vez que se realizará esta modificación en el coche del tailandés y la séptima en el del argentino, por lo que ambos superaron las cinco cajas de cambios nuevas que se permite utilizar a lo largo de la temporada, según indica el reglamento.

El documento, que lleva la firma del comisario Jo Bauer, advierte que estas modificaciones no están conformes “al artículo 29.2 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 2024″. El mencionado artículo habla sobre el “uso de componentes de número restringido” (RNC) y aclara: “Si un piloto utiliza más del valor máximo permitido de elementos para un RNC dado, se le impondrá una penalización en parrilla para la carrera de la primera competición en la que se utilice cada elemento adicional”.

La penalización que sufrieron Alex Albon y Franco Colapinto

No serán los únicos dos corredores sancionados en este inicio del GP de Abu Dhabi, ya que Charles Leclerc, que peleará por el Campeonato de Constructores con Ferrari este domingo, cambió por tercera vez en la temporada la batería y sufrirá una penalización de diez lugares para la grilla de inicio de la carrera principal.

El cronograma del fin de semana para Franco Colapinto continuará este viernes, desde las 10 (hora de Argentina), con la segunda práctica libre. Luego, el sábado, a las 7.30 será la última práctica y a las 11 será la ansiada clasificación. La carrera en Abu Dhabi será a 58 vueltas y comenzará a las 10.

Desde su desembarco en la Máxima, el argentino fue 12º en su bautismo en Monza. Sumó unidades en su segunda competencia al ser octavo en Azerbaiyán y cosechó un punto en Austin, al ser décimo. Desde Singapur y hasta Las Vegas, superó a Albon en las posiciones finales en carreras dominicales: 11º vs. abandono (Singapur), 10º vs. 16º (Austin), 12º vs. abandono (México), 14º vs. abandono (Las Vegas). Luego, en San Pablo, el bonaerense desertó por su accidente bajo la lluvia. En Las Vegas culminó en el puesto 14 y en Qatar recibió un choque que lo hizo abandonar la carrera.

EL INFORME DE LA FIA

El informe que realizaron los comisarios técnicos tras lo sucedido con ambos coches de Williams