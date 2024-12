Crece la tensión entre Checo Pérez y los responsables de Red Bull: “Habrá mexicano por varios años en la F1″

Sergio Pérez reunido en Qatar con Helmut Marko y Christian Horner (REUTERS/Jakub Porzycki)

Sigue el tire y afloje entre Sergio “Checo” Pérez y los responsables del equipo Red Bull de Fórmula 1. El piloto azteca defiende con uñas y dientes su contrato, que lo vincula hasta 2026, mientras que el jefe de la escudería, Christian Horner, y el asesor del equipo, Helmut Marko, agudizaron su campaña mediática de desgaste para lograr que el piloto de 34 años renuncie, algo que el nacido en Guadalajara no se muestra decidido a hacer. El tema fue más allá y hasta su padre se involucró.

Se lo nota estresado a Checo Pérez, quien, no obstante, se sigue aferrando a su butaca. Cabe recordar que en junio de este año Red Bull le renovó su contrato al mexicano. Pero los malos resultados (último podio en China en la quinta fecha) y lo expuesto que quedó ante la consagración anticipada de Max Verstappen, llevó a que estalle el clima interno con él en la escudería austriaca.

”No está disfrutando de la situación en la que se encuentra en este momento. Conoce las presiones de este negocio, y vamos a darle todo el apoyo que podamos hasta la bandera a cuadros en Abu Dhabi el próximo fin de semana. Y, lo que decida hacer, será su decisión al final del día. Creo que es lo suficientemente grande y sabio como para llegar a sus propias conclusiones”, dijo Horner en Qatar.

El team-manager inglés quiere que Pérez deje su lugar para promover a un piloto de su programa de desarrollo. El que suena más fuerte es el neozelandés Liam Lawson, hoy en la escuadra satélite, Racing Bulls. El otro es el francés Isack Hadjar, quien este fin de semana definirá el título de la Fórmula 2 con el brasileño Gabriel Bortoleto, quien en 2025 pegará el salto a la Máxima y correrá en Sauber. También hay negociaciones con el argentino Franco Colapinto, que este fin de semana correrá su última carrera en Williams, ya que el año próximo el equipo inglés tiene a sus dos pilotos titulares, Alex Albon y Carlos Sainz, quien llegará desde Ferrari.

El sugestivo posteo de Antonio Pérez Garibay, padre de Checo (@AntonioPerezJAL)

Checo, por su parte, respondió casi todo el año acusando que el auto suyo no cuenta con la misma puesta a punto que el del neerlandés campeón mundial. Este jueves, otra vez planteó que él seguirá en 2025, más allá de las versiones de su retiro de la categoría. Entre los medios que se hicieron eco de ello está Fox Sports México.

En una conferencia de prensa en Abu Dhabi, Pérez aseguró que su contrato firmado en junio garantiza su permanencia en el equipo para 2025, según informó Motorsport: “Nada ha cambiado desde antes en términos de lo que he dicho para todo el año. Tengo un contrato para el año que viene, y estaré pilotando para Red Bull”. A Pérez le repreguntaron y fue tajante: “Ya lo he dicho. Nada más que añadir. Tengo contrato para el año que viene, así que nada más que añadir”.

Además, reconoció que sigue y lee todo lo que se publica de él: “Para ser honesto, no he estado muy al tanto. Por supuesto, he visto los rumores, pero nada diferente a lo de los dos últimos meses. Así que en ese sentido, nada, nada más lejos de lo que ya he dicho en los últimos seis meses: que estoy aquí, renové con el equipo a principios de año, y estoy aquí para ser el piloto del equipo el año que viene, y es donde está toda mi atención”.

Además, justificó por qué no deben haber cambios en la escudería: “Creo que es importante seguir juntos. Porque, como he dicho, la temporada no ha sido la mejor, pero, al fin y al cabo, hay una razón por la que me renuevan, y saben que todavía puedo hacerlo, y ese es un factor importante”.

El padre de Checo Pérez afirmó que su hijo seguirá por varios años más

Mientras tanto, su padre hace campaña para defender su lugar en la F1. En sus redes sociales, Antonio Pérez Garibay publicó una foto con muchas latas de la bebida energizante y tres notebooks con la bandera mexicana. “Para 2025. Gracias, Red Bull”, escribió.

También publicó un video en el que explicó qué pasó con el abandono de Checo el domingo y avisó que “habrá mexicano por varios años”. Primero hizo un análisis de la labor de su hijo: “Había arrancado noveno, se ubicó quinto y pudo haber peleado por un podio. Pero así son las circunstancias, los fierros no tienen palabra de honor. Esto es la F1, no hay que bajar las manos, hay que seguir luchando”.

Luego afirmó que “yo les puedo decir que vamos a tener mexicano por varios años más”. Acto seguido, desafió a quienes bajan de la grilla de 2025 a su hijo e insistió con que Checo seguirá: “Estén seguros, yo tengo otros datos”.

Cabe aclarar que, si Red Bull quiere rescindirle el contrato a Pérez, debería pagarle una suma que oscilaría entre los 20 y 30 millones de dólares. La otra opción es lograr que el mexicano decline en su posición, pero se mantenga ligado y sea un embajador de la bebida energizante. Este fin de semana tendrá una chance de revertir sus malos resultados.