Quién es Adriana Lima, la presentadora del sorteo del Mundial de Clubes que se convirtió en tendencia en las redes

Adriana Lima con el papel de Boca Juniors en el sorteo (REUTERS/Brian Snyder)

Fue la máxima atracción del sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA. Se trata de Adriana Lima, la súper modelo brasileña que a sus 43 años deslumbró al planeta en la ceremonia que sirvió para conocer cómo quedaron conformados los grupos del certamen ecuménico, que estrenará un formato de 32 equipos y que se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

La brasileña llamó la atención por su simpatía y carisma a medida que se fueron armando las ocho zonas del certamen. De hecho, Lima fue quien tomó el papel de Boca Juniors en pleno evento. Tal fue su protagonismo, que fue tendencia en X en el momento de la transmisión del evento que fue visto en todo el mundo.

Al ser una celebridad internacional, suele ser invitada a eventos de primer nivel deportivos, como ocurrió en 2021 cuando estuvo en la grilla de partida del Gran Premio de Abu Dhabi, en la recordada definición del campeonato entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, quien ganó el título en la última vuelta.

Nacida el 12 de junio de 1981 en Salvador de Bahía, Brasil, Adriana fue criada por su madre, María da Graça Lima, después de que su padre, Nelson Torres, las abandonara cuando ella tenía solo seis meses. A pesar de sus humildes comienzos, el destino la llevó al mundo del modelaje de manera inesperada. A los 15 años, acompañó a una amiga que no quería ir sola a un concurso de belleza, el Supermodelo Brasil de Ford Models, y Lima terminó ganándolo, lo que marcó el inicio de su carrera.

Adriana Lima es una súper modelo brasileña (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

En 1996, Lima se mudó a Nueva York y firmó con la agencia Elite Model Management, lo que la catapultó a la fama internacional. Su imagen ha aparecido en prestigiosas revistas como Vogue, Elle y GQ, y ha sido el rostro de marcas de renombre como Versace, Dior y Prada. En 1999, debutó en el desfile de Victoria’s Secret y un año después se convirtió en uno de sus icónicos ángeles, abriendo varios de sus desfiles en años posteriores. Además, trabajó con diseñadores de renombre como Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Giorgio Armani, Valentino y Ralph Lauren.

Más allá de su éxito en las pasarelas, Lima ha utilizado su fama para apoyar causas benéficas, especialmente en su país natal. Ha invertido parte de sus ganancias en ayudar a un orfanato en su pueblo natal, demostrando su compromiso con los más desfavorecidos.

En el ámbito personal, Lima ha enfrentado desafíos como la precariedad económica en su infancia y la presión de una industria con estrictos cánones de belleza. A pesar de estos obstáculos, su talento y carisma la han consolidado como una de las modelos más cotizadas del mundo.

Fue invitada en 2021 a la definición del campeonato de F1 entre Hamilton y Verstappen (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sin embargo, su camino no estuvo exento de controversias. En 2011, sus declaraciones sobre su estricta dieta antes de los desfiles generaron polémica, al confesar que solo consumía batidos de proteínas y evitaba líquidos durante las 12 horas previas a un evento.

Actualmente, reside en una lujosa villa en Indian Creek, en el condado de Miami-Dade, Florida, y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte contenido con sus casi 19,7 millones de seguidores en Instagram.

En el ámbito personal, Lima se casó en 2009 con el ex jugador serbio de la NBA Marko Jaric, con quien tuvo dos hijas. La pareja se separó en 2014 y se divorció en 2016. En 2022 tuvo su tercer hijo con su actual pareja, Andre Lemmers.

Su labor no se centra solo en el modelaje y también se convirtió en una figura de los medios. Es la presentadora y productora ejecutiva del reality show estadounidense American Beauty Stars, transmitido por Lifetime. Este programa se centra en la competencia entre maquilladores y estilistas, destacando el talento y la creatividad en el mundo de la belleza.

Desde muy joven se mudó a Nueva York para hacer su carrera de modelo

Antes de su incursión en la producción televisiva, Lima ya había dejado su huella en el mundo del entretenimiento. En 2001, participó en el cortometraje The Follow, parte de la serie de BMW The Hire, donde compartió pantalla con actores de renombre como Mickey Rourke y Forest Whitaker. Este proyecto fue dirigido por el aclamado cineasta Wong Kar-wai y protagonizado por Clive Owen.

La modelo también ha hecho apariciones en series de televisión populares. En noviembre de 2007, Lima participó en un episodio de la comedia de CBS, How I Met Your Mother, junto a otras modelos, interpretándose a sí misma. Posteriormente, en 2013, volvió a hacer su propio papel en la serie The Crazy Ones, protagonizada por Robin Williams y Sarah Michelle Gellar.

En 2008, Lima se unió al elenco de la serie estadounidense Ugly Betty, donde nuevamente se interpretó a sí misma, estableciendo una amistad con el personaje principal, Betty. Estas participaciones han permitido a Lima mostrar su versatilidad y carisma más allá del modelaje, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento. Hoy volvió a dar la vuelta al mundo en el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA que se llevará a cabo en 2025.

FOTOS DE ADRIANA LIMA:

Adriana es muy carismática y quedó evidenciado en el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA (@adrianalima)

Lleva más de 20 años en el modelaje (@adrianalima)

Trabaja para las mejores marcas y diseñadores (@adrianalima)

Cautiva por su belleza exótica (@adrianalima)

A sus 43 años es una celebridad internacional (REUTERS/Henry Nicholls)

Suele ser invitada a eventos de primer nivel (REUTERS/Ringo Chiu)

Adriana Lima tiene tres hijos (REUTERS/Kate Munsch)

Con la icónica figura del ángel de Victoria's Secret (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

En un desfile de Victoria's Secret junto a otras dos modelos (REUTERS/Mike Segar)

Adriana es un ícono del modelaje internacional

Adriana Lima y Alessandra Ambros (AFP)

Hoy la brasileña vive en los Estados Unidos