Desvalijaron la casa de Valentín Barco en Sevilla: la foto que publicó su novia Yaz Jaureguy y su inquietante mensaje

Barco y Yaz Jaureguy son pareja desde diciembre de 2023. Están comprometidos

Valentín Barco y su pareja Yaz Jaureguy vivieron un lamentable episodio recientemente en Sevilla. Al regresar a su hogar, encontraron que habían sido víctimas de un robo. Una imagen compartida por la influencer en una historia de Instagram mostraba el desorden dejado por los ladrones: ropa tirada, zapatos fuera de lugar y cajones abiertos. La publicación, realizada cerca de la medianoche en España, sugiere que el asalto ocurrió mientras ambos cenaban fuera. “Llegar a tu casa y encontrarla así desvalijada. Venir a un país lleno de ilusiones y que no puedas estar tranquilo... Todo demasiado raro, no confíen ni en su sombra”, escribió Jaureguy junto a la foto.

A pesar del evidente desastre, no se especificó qué objetos de valor fueron robados. En la foto que se compartió, se observa un televisor LED grande que los ladrones no pudieron llevar. No es el único robo sufrido por una figura del fútbol argentino en Europa en las últimas horas. A Ezequiel Lavezzi, ex delantero de la Selección, le sustrajeron “objetos de lujo” en el departamento que posee en París.

Hace apenas una semana, el Colo, de 20 años y surgido de la cantera de Boca Juniors, le había propuesto matrimonio a su pareja en una escena romántica que compartieron en sus redes sociales. En un parque local, el futbolista zurdo se arrodilló y le entregó un anillo de compromiso a Jaureguy, en un gesto que quedó registrado en cámara. La joven escribió emocionada: “Sí, quiero. Te amo infinito”. La respuesta del jugador no se hizo esperar; al republicar la historia añadió: “Para siempre. Te amo más”.

Así como, más allá del episodio del robo, disfruta de su momento personal junto a Jaureguy, con quien formalizó la relación en diciembre de 2023, Barco, quien actualmente juega en el Sevilla, cedido por el Brighton de Inglaterra hasta junio de 2025, se halla inmerso en la incertidumbre a nivel profesional.

El posteo de Yaz Jaureguy tras el doloroso hallazgo

Su situación deportiva no es la más estable. Con apenas 325 minutos acumulados en ocho partidos durante el semestre, su presencia en el campo ha sido escasa. En cinco de los últimos siete encuentros de LaLiga, Barco ha permanecido en el banquillo. Incluso, hay rumores de un posible adelanto en su regreso a Inglaterra a fin de año, aunque aún falta confirmación oficial por parte de la administración del equipo andaluz.

Mientras tanto, Barco no se detiene en sus actividades personales. Este martes, el futbolista lanzó su proyecto relacionado con el videojuego Fortnite. Creó su propio mapa y realizó una convocatoria en X (antes Twitter). “Los que lleguen al máximo rango dentro del mapa y compren con mi código de creador” participarán por la chance de jugar con él y ganar una camiseta firmada.

Este lunes, el Sevilla igualó como local 1-1 ante el Osasuna por la decimoquinta fecha de la Liga de España. El Colo, quien ya fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Mayor, estuvo en el banco y no ingresó. Como lateral izquierdo, su puesto natural, el entrenador Francisco Javier García Pimienta optó por Adriá Pedrosa. Barco esperará por la oportunidad de saltar al campo el próximo domingo, cuando el elenco andaluz visite al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

La pareja, durante unas vacaciones (Foto: @Colo.Barco)