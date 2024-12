Ezequiel Lavezzi fue víctima de un robo en su departamento de París: le sustrajeron “objetos de lujo”

El Pocho Lavezzi fue víctima de un robo en París

El ex futbolista argentino Ezequiel Lavezzi fue víctima de un robo en su departamento ubicado en la localidad de Neuilly-sur-Seine, en el área de los Altos del Sena, una zona residencial de París. El incidente ocurrió durante la noche del domingo, cuando los ladrones lograron ingresar a la propiedad del ex delantero del PSG, quien no se encontraba en el lugar, y le sustrajeron “objetos de lujo” y escaparon, según informó Le Parisien.

La fiscalía de Nanterre está a cargo de la investigación tras el asalto y aún no ha podido establecer con precisión el valor total de los elementos robados por los delincuentes. La comisaría de Neuilly-sur-Seine fue designada para llevar adelante las pesquisas, aunque hasta el momento no se han evaluado completamente los daños, comunicó el medio francés Actu7.

El robo en la residencia del Pocho Lavezzi, de 39 años, no es un caso aislado en la capital de Francia, donde se suelen producir hechos similares. Los ladrones aprovechan que las viviendas están vacías para ingresar y sustraer los objetos de valor, que por lo general suelen ser joyas, dinero en efectivo y relojes lujosos. Uno de los casos más resonantes ocurrió durante los Juegos Olímpicos de París, donde el campeón del mundo Thiago Almada fue víctima de los ladrones.

En el caso del jugador de la selección argentina, que estaba compitiendo en París 2024, los delincuentes actuaron mientras el equipo que dirigía Javier Mascherano se entrenaba de cara al partido frente a Marruecos, por fase de grupos. En el extraño robo, ocurrido el 23 de julio, a Almada le sustrajeron un reloj y anillos, según lo explicado por el entrenador albiceleste.

Ezequiel Lavezzi en París. Al Pocho le entraron a robar en el departamento en la capital francesa (Instagram @pocho22lavezzi)

El robo ocurrió “cuando los chicos se fueron a bañar”, algo que se contrapone con los estrictos controles de seguridad que hay en el evento: “Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a gente que está dentro de la delegación no la dejan entrar al vestuario”, se quejó el Jefecito. Luego, la agencia AFP dio a conocer que las pérdidas estimadas del futbolista campeón de la Copa Libertadores con Botafogo ascendieron a los 50.000 euros.

Tres días después del robo a Thiago Almada, la leyenda del fútbol brasileño Zico también sufrió un hecho delictivo en la ciudad de la Torre Eiffel. El acto de inseguridad ocurrió en la calle y, si bien se diferencia de otros casos, sembró preocupación.

Según informó el medio francés Le Parisien, al deportista con pasado en el Flamengo le hurtaron un maletín que llevaba en la parte trasera de un taxi. Allí llevaba un reloj marca Rolex, un collar de diamantes y dinero en efectivo (2.000 euros y 2.000 dólares), según afirmaron el mencionado diario. “La suma total del contenido robado se estima en 500.000 euros”, detallaron los periodistas Jean-Michel Décugis y Vincent Marcelin.

Si bien se abrió una investigación a cargo de la BRB (Brigade de répression du banditisme) para intentar localizar a los ladrones, desde el periódico local indicaron que “nadie vio nada” y precisaron que “un individuo se puso en contacto con el taxista para llamar su atención, mientras que un segundo habría aprovechó para robar el maletín”.

Estos sucesos se suman a una serie de incidentes similares que han afectado a figuras del deporte y del espectáculo en la región, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad en áreas residenciales de alto perfil. La policía local continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos. Por su parte, Lavezzi no realizó ningún tipo de comentario al respecto.

El Pocho Lavezzi disfruta de un atardecer junto a su pileta (Instagram)