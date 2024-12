La particular producción de fotos de Franco Colapinto para una revista española

Colapinto y un conejo blanco que seguirá siendo protagonista de la producción

Franco Colapinto, el piloto argentino de 21 años, enfrenta un escenario incierto tras el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año. Aunque su nombre se ha consolidado en el mundo de la Fórmula 1, impulsado por la oportunidad que le brindó el equipo Williams a mediados de temporada, el futuro del joven corredor sigue siendo un misterio.

En agosto, el bonaerense asumió el desafío de competir como titular en el FW46, marcando el inicio de un ciclo que incluyó nueve pruebas y en las que lleva acumuladas cinco unidades. Ahora, se prepara para el noveno y último de estos exámenes, mientras las negociaciones y los rumores sobre los próximos pasos en su carrera continúan en marcha.

El viernes 6 de diciembre, Franco Colapinto tendrá una intensa jornada en el circuito Yas Marina de más de cinco kilómetros, con dos sesiones de prácticas libres programadas para las 6.30 y 10 de la mañana, hora de Argentina.

El sábado será el turno del tercer entrenamiento a las 7.30, también hora argentina, tras el cual el piloto enfrentará la sesión de clasificación a las 11, buscando asegurarse un buen lugar en la grilla de largada. Finalmente, el domingo, la carrera constará de 58 vueltas y dará inicio a las 10 AM.

Mientras intenta enfocarse en su último desafío de 2024, se resuelve su porvenir. Las recientes negociaciones entre Christian Horner, director de Red Bull, y James Vowles, su homólogo en Williams, durante la carrera en Interlagos, habían encendido las ilusiones de Franco Colapinto. Pero los malos resultados del piloto argentino en Brasil, donde sufrió un accidente tanto en la clasificación como en la prueba principal, se sumaron a su choque en la Q2 de Las Vegas y al bajo rendimiento en Qatar, afectando su posición en la Fórmula 1. Y el panorama cambió.

Con el traje que utiliza a bordo de su Williams

El equipo Red Bull, campeón del mundo de pilotos con Max Verstappen, ya no consideraría a Colapinto para formar parte de la grilla del próximo año. Auto Motor Sport también subrayó que el equipo Alpine, que también había mostrado interés en el argentino, parece haber disminuido sus intenciones de ficharlo para la temporada 2025. Tras el GP de Austin, cuando tanto Red Bull como Alpine competían por el piloto suplente de Williams. “Lo perseguían como si ya hubiera ganado una carrera. Ofrecieron millones de dos dígitos y un lugar regular para comprar el contrato del niño genio con la cara de Senna”, ilustró la publicación.

Todo este contexto no termina de cerrarle la puerta al oriundo de Pilar. De hecho, una buena performance en Yas Marina podría devolverlo a la puja. Hay que esperar, además, por lo que ocurra con Checo Pérez en la escuadra austriaca: si el mexicano es despedido, quedaría esa butaca vacía y podría volver a tallar Franco, ya sea como compañero del campeón Verstappen o en Racing Bulls, escudería satélite.

Otra aparición del pequeño conejo, sobre uno de los cascos que usó en la Máxima

Es que, más allá de sus condiciones en pista, el combo Colapinto incluye frescura frente a los micrófonos, carisma y millones de seguidores en Argentina y Latinoamérica. Por eso, fue incluido en la lista “Men of the year” -personajes del año- por la revista GQ de España. Y protagonizó una particular producción fotográfica, cuyas imágenes rápidamente se hicieron virales.

El representante albiceleste aparece posando como modelo con el traje que utiliza a bordo de su Williams, pero también con una campera de cuero o acariciando un conejo blanco, que luego reposa sobre uno de los cascos que lució en su experiencia en la Máxima. Otra prueba de lo que generó y genera a bordo del Fórmula 1 y en cada aparición pública. Un imán que la categoría no quiere perder...

Con un look John Travolta en "Grease"

Campera de cuero, cuantes y pose de modelo

El argentino se prepara para la última carrera del año en el autódromo de Yas Marina

Su futuro en la Máxima sigue siendo incierto