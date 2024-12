El técnico “de los 12 cinturones” que buscará un título mundial para Argentina y su rol social clave

Ezequiel Torglegle tuvo que dejar el boxeo, se reinventó y buscará un título mundial para Argentina

El boxeo tiene muchas historias de perseverancia y superación. También de momentos imprevistos y situaciones dolorosas que hacen el camino más complicado. En Argentina, realizar deporte es complejo para cualquiera y mucho más para los que intentan ser profesionales en su disciplina. En el mundo de los puños aún más, pero si hay algo que sus actores pregonan es el nunca bajar los brazos. Como el caso de Ezequiel Torglele, un entrenador muy reconocido en el ambiente pugilístico que tuvo un pasado angustiante como boxeador, ya que un problema de salud lo llevó a postergar su sueño de campeón. Y uno dice postergar porque no abandonó en su búsqueda, sino que transitó un camino diferente.

En diálogo con Infobae, reconoce que Dios le tenía otro propósito y que no sería como boxeador profesional, sino como director técnico. Hoy esta a las puertas de lograr un título histórico de la mano de Yamil Peralta, como campeón mundial crucero por el CMB este sábado frente a Ryan Rozicki. Además, en 2023 Ezequiel Torglele fue ternado como mejor entrenador del año (premio otorgado por TyC Sports). Pese a su gran labor (NDR: ver aparte Todos los campeones...), en el cual conquistó como técnico tres títulos internacionales y obtuvo grandes victorias que posicionaron a sus pupilos en puestos importantes para disputar un título mundial, la estatuilla fue Juan Latigo Coggi.

Sin embargo, para Ezequiel, al igual que Yamil Peralta manifestó a este medio días atrás, lo más importante no es la decena de cinturones que lleva ganado como técnico, sino esos actos de amor que lo llenan a diario. Es que Torglele enseña boxeo a niños con capacidades diferentes, como pequeños que no tienen parte de sus extremidades, jóvenes con autismo y decenas de entusiastas que utilizan el deporte para superar los obstáculos de la vida. Ese rol social que lleva a cabo el Team Peralta, al igual que otras academias de boxeos que no cuentan con la difusión necesaria, ayudan a que muchos niños salgan de las calles y busquen un propósito para su vida. Con el boxeo, tienen un motivo para soñar.

Algunos de los niños que se entrenan en el Team Peralta (Crédito: Ezequiel Torglegle)

- ¿Cómo fue que comenzaste a practicar boxeo?

- Yo empecé a través de mi tío Raúl, que ya falleció. Me llevó a un gimnasio de boxeo que el amigo tenía, Ramón González, que tuvo varios boxeadores como Kojak Silva, el Héctor Ávila, Sebastián Rodríguez... Ahí empecé mi carrera como boxeador.

- ¿Cuál fue el problema de salud que te alejó de la práctica de boxeo?

- Trabajando me corté un dedo y estuve tres años parado. Cuando volví, me agarró una distención de ligamentos en la rodilla. Después de eso me agarró un ACV transitorio y decidí no pelear más.

- ¿Cuándo te diste cuenta que tenías pasta para ser entrenador?

- Cuando yo quería intentar volver a boxear y me pasaba siempre algo diferente. Ahí pensé que Dios tiene otro propósito para mí. Yo le decía al que entonces era mi entrenador, El Pana Sosa, ‘viejo yo voy a ser el mejor entrenador de la Argentina. Vos acordate, voy a hacer todo lo que no hicieron conmigo, voy a hacer con los pibes. Enseñarles bien, el por qué de las cosas’.

- ¿Por qué, además de entrenar a boxeadores profesionales, brindas tu tiempo a niños o personas con capacidades diferentes?

- Porque te llena el alma verlos hacer este deporte que a ellos les gusta. Tengo a Nahuel, con autismo, lo ves y hace escuela de combate. Los pibes saben y no lo golpean ni nada, y disfruta un montón. Tengo otro chiquito en sillas de ruedas, Elián, que no tiene brazos y piernas y hace dominadas, sombra, desplazamientos y todo igual. Eso es lo lindo del boxeo. Disfruto mucho verlos con mi familia. Mi señora Graciela, que me banca en todas, porque yo a veces me voy un mes, dos semanas o una y me pierdo fiestas, cumpleaños, reuniones. Y ella se queda con mis dos chiquitos.

Toglegle le enseña boxeo a Elián. Infobae se comunicó con su madre Graciela, quien tuvo palabras muy elogiosas hacia Ezequiel como con Yamil y les agradeció por abrirle las puertas del gimnasio a su hijo y permitirle entrenarse de igual manera que los demás. "Son muy solidarios", destacó.

- Te emocionás cuando hablas de boxeo, sos muy pasional

- Es amor por el boxeo. Nunca me fijo en otras cosas. Lo que hago es con amor para con este deporte. Me pone contento verlos progresar a mis alumnos. Sea Yamil o cualquier otro de los que entrenan en el Team Peralta. Me gusta verlos progresar, cumplir sus sueños y metas. Eso es lo lindo del boxeo. Acá en el grupo tengo a Yamil Peralta, Yoel Peralta, su hermano, Cristian Ayala, Brian Arguello, Rocky Roldán, Yamila Palacios, Claudio Franco, Nico Paz, Nico Montero, Martín Sosa, entre otros chicos amateurs. Son muchos y lo bueno, como te decía recién, es verlos progresar, cumplir su sueño. A Arguello, por ejemplo, lo tengo desde los 13 años y verlo campeón Fedelatin y sudamericano, peleando con dos invictos, a uno ganándole y otro reteniendo, es lo más grande que te puede pasar como técnico.

- Además enseñas con el ejemplo, porque ellos ven que el sueño de pelear por un título mundial se puede cumplir a pesar de muchas complicaciones

- Yo siempre les digo que tienen que luchar por su sueño, tienen que ir en búsqueda de lo que sueñan. Las cosas se van dando, de a poco, trabajando en equipo. Estoy agradecido con Dios de que tengo la salud para poder enfrentar cada obstáculo. Cuesta muchísimo hacer todo esto. Como dije, tengo chicos entrenando con autismo, en silla de ruedas, que le faltan extremidades y cada vez que vienen ellos se ponen contentos. Cuesta mantener el lugar, pero uno lo hace también para sacarles una sonrisa a ellos. Si me preguntan a mí, yo siempre les digo que ya gané al verlos a ellos hacer boxeo y a los boxeadores ganar títulos. Eso es lo importante del boxeo, poder cumplir tus sueños y yo los estoy cumpliendo.

- Junto con Yamil Peralta, van en busca de un gran sueño. ¿Cómo fue la preparación y en qué momento los encuentra?

- Va a ser la pelea más importante, venimos en un gran nivel y si logramos el triunfo va a ser otro campeón mundial para Argentina. Si bien la pelea se confirmó hace un mes y medio, que no es un tiempo óptimo, nosotros ya estábamos preparados. Veníamos esperando este momento y sabíamos que iba a llegar. Estamos preparados para ir en búsqueda del título del mundo.

- ¿Cómo lo notaste a Yamil, en dónde hiciste foco a la hora de entrenar teniendo en cuenta esa primera pelea?

- La primera pelea fue buena, nos enfocamos más en un trabajo más inteligente. Siempre nos reservamos los detalles de la preparación, pero esta vez vamos más maduros como equipo. En aquella ocasión había sido nuestra segunda pelea como equipo, una gran prueba internacional. Hoy llega más maduro, inteligente, fuerte… Creo que las cosas van a salir bien.

- Mucho se habló de esa primera pelea que fue polémica. Me imagino que posterior a eso fue un golpe muy duro para el equipo el hecho de haber perdido el combate

- Más allá de que nos dieron la pelea como perdida nos fuimos contentos. Sabíamos que el objetivo se había cumplido y nosotros ganamos. Más allá de la decisión de los jueces, que todos eran canadienses y hasta el mismo Ryan (Rozicki) fue el que reconoció la derrota. Nosotros siempre estuvimos contentos por el trabajo, por las ganas y el esfuerzo.

Vergonzoso fallo en la pelea entre el argentino Yamil Peralta y el canadiense Ryan Rozicki, quien le reconoció el triunfo en el ring

- La última pelea importante de Yamil fue en Sudáfrica, ¿qué cambios encontrás como referencia de ese combate de cara al del 7 de diciembre?

- Yo creo que lo hizo muy fuerte esa pelea (ante el local Thabiso Mchunu). Habíamos llegado en óptimas condiciones, no hay ninguna excusa, pero un día antes del combate nos agarró allá anginas a Yamil y a mí. Lo pudimos sobrellevar, aunque no podíamos respirar, el cambio de clima nos afectó. Tratamos de salir adelante y la pelea la ganamos. Con lo justo, pero la ganamos. Nos sirvió para madurar en muchos aspectos y ahora vamos a Canadá más tranquilos, sabíamos que era lo que había que trabajar y que no.

- Estos últimos días surgieron noticias en base a lo que se puede venir después, en el caso de que Yamil se convierta en campeón mundial… ¿Te parás en ese lugar o preferís pensar en esta pelea puntualmente?

- Nosotros trabajamos en base a esta pelea. Si existe la posibilidad de enfrentar a Jake Paul, que sabemos que quiere ir por el título mundial que ganaría Yamil, vamos a estar preparados. Pero ahora pensamos en dejar lo mejor de nosotros para llegar en óptimas condiciones para la pelea. Está claro que le pelearemos a quien se nos presente el día de mañana. Sea Jake Paul o quien sea. No descarto que eso suceda porque si le ganaba a Tyson, el CMB lo iba a rankear entre los primeros de peso crucero. La posibilidad existe.

- ¿Qué pensás de esta nueva tendencia de ver a un youtuber peleando de manera profesional?

- Estamos viviendo en una nueva generación de boxeo. Jake le da muchas posibilidades a muchos chicos que la lucharon muchos años. Imagínate a un chico pelear con él o contra Yamil el día de mañana. La diferencia económica que le pagaría sería abismal en relación a pelear contra otro boxeador. También, del lado deportivo abre el juego hacia los promotores quienes deberán empezar a replantearse muchas cuestiones y tomar conciencia. Si un youtuber le paga a un boxeador 20 millones de dólares como lo hizo Jake Paul a Mike Tyson, muchos van a querer enfrentarlo a Paul.

Ezequiel Torglegle y Yamil Peralta (Crédito: @mi_espacio.creativ0)

- ¿Cómo notas a Yamil en el día a día? Se lo ve muy enfocado

- Es cumplir su sueño. Como todo boxeador sueña con ser campeón del mundo. Estamos a dos pasos de lograrlo. El primero es la balanza, el segundo la pelea. Estamos en peso, dos semanas antes. Es muy importante para no estar pensando en cortar peso. Si todo sale bien, vamos a tener nuevo campeón del mundo.

- Tenés una historia particular con Yamil de cómo se conocieron. Él la pasó muy mal en pandemia y estuvo a punto de colgar los guantes ¿Cómo hiciste para que desista de largar todo?

- Yo empecé a trabajar con él en pandemia. Nos conocemos desde el 2011 cuando peleamos dos veces y en la primera pelea en la puerta de la FAB le pregunto dónde vivía y como coincidimos de José C. Paz lo invité a comer pizzas. Nos hicimos amigos y nos manteníamos en contacto hasta que en pandemia él me dijo que se quedó sin entrenador y si quería ayudarlo. Ahí empezamos a trabajar juntos. Yo tenía dudas porque entrenaba a chicos y él ya era un boxeador profesional de un nivel alto. Y la verdad que sí, él venía muy bajón, pero gracias a Dios su manager (Ignacio Martínez) lo sacó adelante. Con la ayuda de su empresa Transur (Mariana Yapur y Carlos Varela) él pudo surgir de nuevo en el boxeo. Estuvo a punto de colgar los guantes, pero se le apareció una nueva oportunidad y no había que desperdiciarla.

- Al margen de lo profesional, tienen una gran relación con Yamil

- Son las cosas del boxeo. Si bien peleamos dos veces, las dos veces me ganó por su distancia a favor, me ganó bien (sonríe). Nos hicimos muy amigos a partir de ese momento y estamos luchando por un sueño en común. Si bien el boxeo no me debe nada ni yo nada al boxeo, llegué hasta donde llegué y no tengo nada que reprocharle, Dios me dio otro punto de vista, tenía otro propósito para mí. Hoy como entrenador estoy cumpliendo el sueño de todo boxeador. Si Yamil se convierte en campeón del mundo, es como cumplir mi sueño también. Todo boxeador sueña con ser campeón del mundo. Yo no pude por problemas de salud, pero estamos luchándola día a día y si gana el próximo 7 de diciembre, me voy a sentir campeón del mundo junto a él.

Niños, jóvenes promesas y algunos de los boxeadores que forman parte del Team Peralta (Crédito: Ezequiel Torglegle)

TODOS LOS CAMPEONES BAJO EL MANDO DE EZEQUIEL TORGLELE

<b>Yamil Peralta</b>

Campeón sudamericano

Campeón argentino

Campeón Latino WBC

Campeón Internacional WBC

Campeón Silver WBC

<b>TNT Maidana</b>

Campeón Latino WBC

<b>Brian Argüello</b>

Campeón Fedelatin

Campeón Sudamericano pluma

<b>Yoel Peralta</b>

Campeón latino WBC

Campeón latino IBF

<b>Cristian Ayala</b>

Campeón WBO Latino

Campeón argentino

<b>Brisa Oviedo, Luciana Arrúa y Victoria Saputo</b>

Campeón regional