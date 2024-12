El mensaje de una figura de la NFL tras lesionar a un rival con un brutal tackle: “Mi objetivo es golpearte tan fuerte como pueda”

Azeez Al-Shaair se disculpó con Trevor Lawrence (AP)

En un incidente que ha generado revuelo en la NFL, el linebacker de los Houston Texans, Azeez Al-Shaair, ofreció disculpas públicas al quarterback de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, tras un violento tackle que resultó en una conmoción cerebral para Lawrence. El hecho ocurrió durante el encuentro del domingo, cuando los Texans vencieron 23-20 a los Jaguars.

Durante el segundo cuarto, Lawrence, quien regresaba a la alineación titular después de perderse dos partidos por un esguince en el hombro, se desplazó hacia la izquierda en una jugada de segunda y siete. Al intentar deslizarse, fue interceptado por Al-Shaair, quien levantó su antebrazo y golpeó al quarterback en un acto que muchos calificaron como agresivo e innecesario.

“A Trevor, realmente te pido disculpas por lo que terminó sucediendo”, expresó Al-Shaair en su posterior publicación en la red social X. “Antes del juego hablamos y te dije lo genial que era verte de nuevo en el campo y te deseé lo mejor. Nunca querría ver a ningún jugador lastimado por un golpe que di, especialmente uno que fue considerado ‘tardío’ o ‘innecesario’”.

El golpe provocó que Lawrence experimentara lo que se conoce como “respuesta de esgrima”, un síntoma común tras una lesión cerebral traumática en la que la víctima cierra los puños con fuerza de forma inconsciente. Los compañeros de equipo de Lawrence no tardaron en acudir en su defensa, rodeando a Al-Shaair, quien posteriormente fue expulsado del partido por “un golpe ilegal al mariscal de campo, innecesario, en el área del cuello y la cabeza”, según detalló el árbitro Land Clark.

Polémico tackle en la NFL terminó en una batalla campal

El incidente provocó más controversia cuando el esquinero novato de los Jaguars, Jarrian Jones, también fue expulsado por lanzar un puñetazo durante la trifulca. Mientras Al-Shaair abandonaba el campo, tuvo que enfrentarse a los abucheos del público y a un altercado con el guardia de los Jaguars, Brandon Scherff. La situación escaló cuando un aficionado lanzó una botella de agua que impactó en el casco del compañero de equipo de Al-Shaair, Will Anderson Jr. El aficionado fue expulsado más tarde.

Al-Shaair, quien está en su sexto año en la NFL, utilizó su publicación para declarar que comprende por qué los jugadores de Jacksonville defendieron a Lawrence: “Puedo entender que lo respalden y lo defiendan en una situación así”. Sin embargo, manifestó su frustración por los comentarios negativos recibidos: “Al resto de las personas que me han llamado de todo, desde reporteros listos para encontrar a un villano del cual escribir, hasta aficionados (que me llamaron) racista e islamófobo, ustedes no conocen mi corazón ni mi carácter y no necesito demostrar a ninguno de ustedes. Dios conoce mis intenciones y cualquiera que haya sido compañero de equipo o amigo mío conoce mi corazón”.

El entrenador en jefe de los Jaguars, Doug Pederson, criticó la jugada diciendo que “realmente no tiene cabida en nuestra liga”. Por su parte, el entrenador en jefe de Houston, DeMeco Ryans, añadió que “eso no es lo que estamos entrenando”.

Al-Shaair ya había sido sancionado anteriormente durante la temporada por acciones similares y se espera que reciba una multa por el golpe a Lawrence, además de la suspensión de tres juegos anunciada por la NFL. El vicepresidente de operaciones de fútbol americano de la NFL, Jon Runyan, comunicó que Al-Shaair fue suspendido debido a “reiteradas violaciones a las reglas de seguridad del jugador”.

En su carta de disculpas, Al-Shaair afirmó que siempre ha jugado duro pero nunca con la intención de dañar: “Mi objetivo es golpearte tan fuerte como pueda y luego rezar para que aún puedas levantarte y jugar la siguiente jugada. Y cuando el juego termine, volver a casa con tu familia sin daños porque no es personal, es solo competencia. Ambos estamos tratando de hacer lo mismo, que es proveer para nuestras familias”.