Mauro Icardi se operó luego de su grave lesión: su especial dedicatoria y cuándo volvería a jugar

El mensaje de Mauro Icardi tras su operación

En medio de la tumultuosa separación de su ex pareja, Wanda Nara, Mauro Icardi fue sometido este lunes a una cirugía para reparar la rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que el delantero sufrió durante el triunfo del Galatasaray sobre el Tottenham en un encuentro válido por la UEFA Europa League el pasado 8 de noviembre.

Se estima que el jugador argentino estará fuera de los terrenos de juego de seis a ocho meses y deberá afrontar una larga rehabilitación, dentro de un contexto marcado también por conflictos en su vida personal debido a su proceso de divorcio de la madre de sus dos hijas, que generó rispideces desde su regreso a Buenos Aires.

Icardi utilizó sus redes sociales para confirmar el éxito de la intervención y se refirió al equipo médico y a la organización de su actual club. “Quiero agradecer a mi gran familia de Galatasaray por estar pendientes de cada detalle y organizar todo. Vuelvo pronto”, expresó el goleador, que desde su desembarco al conjunto turco en 2023 se transformó en un ídolo para los aficionados del club.

Hay que recordar que el ex atacante y capitán del Inter de Milán sufrió la lesión en los minutos finales del duelo ante los Spurs, cuando tuvo que abandonar el campo en camilla. Días después, el diagnóstico fue confirmado: rotura del ligamento cruzado anterior y daño en el menisco de su rodilla derecha. En Instagram, el futbolista compartió su reacción inicial: “Se confirmó la peor noticia. Toca estar fuera unos meses, trabajando duro para volver mejor. Gracias a todos los que están cerca en estos momentos”.

Icardi tras su operación de rodilla

En aquella ocasión, Galatasaray también emitió un comunicado explicando la gravedad de la lesión y los pasos a seguir que iba a llevar el futbolista de la institución para volver a las canchas. “En los exámenes realizados se detectó una rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ya comenzó la rehabilitación preoperatoria”, señaló el parte médico oficial.

“Gracias, Guille querido, y gracias a todo el staff que trabajó en esta operación para que salga exitosa”, agregó Icardi en la publicación, en un mensaje directo al doctor que se encargó de la intervención quirúrgica.

En medio del escándalo y los recientes dichos de Wanda Nara sobre la vida privada de su ex pareja, el que habló sobre el presente del delantero argentino de 32 años fue el técnico del Galatasaray. Okan Buruk apuntó a las diversas disyuntivas que tuvo el jugador por fuera de los límites de juego. “Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la selección argentina”, disparó el DT, según informó el diario As.

Al mismo tiempo, señaló: “Es posible que Icardi haya perdido muchas cosas en su vida por esto. Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”.

“El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible”, señaló Okan. Hasta el momento de su lesión, Mauro estaba teniendo un rol muy importante en Turquía, ya que era un futbolista clave para el equipo de Buruk. En la presente temporada, había anotado seis goles en 14 encuentros. Además, con un salario superior a los 10 millones de dólares, el argentino ya lleva 61 en su paso por el gigante de Turquía.

Estará de seis a ocho meses inactivo

El club desea que continúe con su recuperación en Turquía