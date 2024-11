El inesperado dardo del entrenador del Galatasaray a Wanda Nara por los problemas extrafubolísticos de Icardi

El director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, habló sobre los problemas de Mauro Icardi con Wanda Nara

Desde que Mauro Icardi sufrió la rotura de ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla derecha en el partido entre Galatasaray frente al Tottenham por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League, su vida se sumergió en un caos. Sumado a la lesión que lo tendrá marginado de los terrenos de juego durante varios meses, está en un conflicto legal con Wanda Nara. Dichos problemas extrafutbolísticos marcaron la carrera del delantero argentino. Ahora, su actual director técnico en Turquía, Okan Buruk, apuntó que las diferentes controversias que sufrió a lo largo de su vida personal, trastocaron su carrera futbolística a nivel profesional.

El atacante se encuentra haciendo la rehabilitación en tierras argentinas, en una casa ubicada en el barrio privado de Santa Bárbara, que pertenece a su ex esposa. Esto, sumado al divorcio que están consumando las dos partes y diferentes problemas ligados a la pareja que vienen transcurriendo hace varios años, pusieron al futbolista en el foco de los medios del espectáculo.

Ante esta situación, el entrenador del Galatasaray apuntó a las diversas disyuntivas que tuvo el jugador por fuera de los límites de juego. “Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la selección argentina”, disparó de manera tajante Buruk, según informó el diario As. Al mismo tiempo, señaló: “Es posible que Icardi haya perdido muchas cosas en su vida por esto. Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”.

El momento de la lesión de Mauro Icardi con el Galatasaray (REUTERS/Murad Sezer)

“El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible”, señaló Okan. Justamente, Icardi tuvo la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste, aunque fue de manera esporádica. A su vez, tuvo un sobresaliente paso por el Inter de Italia, donde fue capitán y marcó 124 goles en 219 partidos.

Asimismo, estaba teniendo un rol muy importante en Turquía, ya que era una fija en el equipo titular liderado por Buruk. En la actual temporada, ya llevaba seis goles convertidos en 14 encuentros. Además, con un salario superior a los 10 millones de dólares, el argentino ya lleva 61 gritos en 87 cotejos con el Galatasaray, cifras que sacan a relucir la calidad del futbolista.

Cabe recordar que el matrimonio llevaba un tiempo prolongado de crisis. En 2021 ocurrió el denominado Wanda Gate, cuando el futbolista tuvo un affaire con la China Suárez. En aquel momento, la empresaria, al enterarse del romance, se separó del padre de sus hijas aunque intentó recomponer la pareja. Pese a ello, un año después, en octubre de 2022, la conductora de Bake Off Famosos regresó a Argentina desde Turquía, donde se había instalado junto a sus cinco hijos y el futbolista, para acompañarlo en su paso por el Galatasaray.

Icardi llebava seis goles marcados en la actual temporada (REUTERS/Murad Sezer)

Mientras tanto, Icardi continúa con la recuperación de su lesión. Los estudios compartidos por la entidad de Estambul detallaron la gravedad de la misma y en un comunicado el club lanzó la peor noticia: “En los exámenes de resonancia magnética realizados en nuestro hospital patrocinador, Medicana, se detectó una rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de nuestro futbolista Mauro Icardi, lesionado en el partido del Tottenham de la cuarta semana de la UEFA Europa League. Ha comenzado la rehabilitación preoperatoria de nuestro jugador, cuya cirugía está prevista”. Se estima que podría estar 8 meses fuera del terreno de juego.

Por su parte, Icardi siempre se mostró confiado con el proceso de su recuperación y con ansias de volver a los terrenos de juego. “Buenos días, después de realizar los estudios, esta mañana se confirmó la peor noticia. Rotura de Ligamentos Cruzados y Menisco. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta...”, fue el mensaje que compartió en sus Instagram personal.