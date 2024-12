Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan jugarán la final por el segundo ascenso a Primera División

Los grandilocuentes elogios de Djokovic a Del Potro tras su partido homenaje: “No conozco a una sola persona que no lo ame”

El serbio fue el parteneire perfecto en la despedida de Del Potro: se emocionó, no opacó al protagonista y jugó con el público. Al finalizar la exhibición, el ex número uno del mundo le dedicó unas emotivas palabras a su, ahora, ex colega