El polémico gesto de una estrella del Manchester United con un empleado que generó controversia: “Es un humano horrible”

El gesto de Rashford con un utilero que dio de qué hablar en redes

En el reciente encuentro de la Europa League entre el Manchester United y el Bodo Glimt en Old Trafford, Marcus Rashford, delantero del club inglés, protagonizó un gesto que ha generado gran controversia entre los aficionados. Aunque en el pasado fue considerado como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol británico, actualmente su carrera parece no ir en la dirección esperada, y sus acciones recientes no han ayudado a mejorar su imagen.

Durante el partido, Rashford estaba en el banco de suplentes esperando para ingresar al campo de juego. Mientras recibía instrucciones finales de su entrenador, Rubén Amorim, la atención se desvió hacia un acto que fue percibido como despectivo por muchos seguidores. En lugar de entregarle sus guantes al utilero del equipo, optó por lanzarlos al suelo. Este gesto, aparentemente simple, provocó una ola de críticas por parte de los aficionados, algunos de los cuales expresaron su descontento en redes sociales. “Es un humano horrible”, afirmó uno, mientras otro comentaba: “Cuánta soberbia, merecería una dura sanción del club”.

“Los futbolistas están endiosados y se creen por encima de todos”, “Qué gesto tan feo con un empleado” y “¿Cómo vas a humillar así al utilero. Es horrible, se quita los guantes y en lugar de dárselos en la mano, los tira al piso”, fueron otras de las frases que le dedicaron los fanáticos tras ver las imágenes.

El incidente se sumó al punto bajo en la carrera de Rashford, quien, a los 27 años, se enfrenta a la falta de confianza tanto del cuerpo técnico como de los seguidores del club. Desde sus inicios, el delantero no ha logrado consolidarse como una figura clave en el equipo, lo que ha llevado a especulaciones sobre su futuro en el Manchester United.

Rashford ingresó desde el banco (AP)

Rubén Amorim, el entrenador, se refirió a la situación actual de Rashford durante una conferencia de prensa. “Intentaremos encontrar la solución adecuada para él, como lo hacemos con todos nuestros jugadores”, afirmó. “Sin embargo, él tiene que dar los primeros pasos por sí mismo, tiene que ser Marcus de nuevo para comenzar ese viaje, y entonces contará con el apoyo total del personal, del club y de los aficionados porque él es un chico del Manchester United. Pero, en última instancia, el deseo debe venir de él”. Estas declaraciones reflejaron el desafío que enfrenta Rashford: demostrar su compromiso y volver a ser el jugador que alguna vez prometió ser.

El futuro de Rashford en el Manchester United no está claro. Con la temporada 2024-2025 llegando a la mitad de la competencia y bajo la gestión de Amorim, podrían tomarse decisiones significativas respecto a su permanencia en el club. Se reporta que el Paris Saint-Germain (PSG) ha reavivado su interés por Rashford, aunque los obstáculos que impidieron una transferencia durante el verano pasado aún persisten. Según informan medios como TeamTalk y Fichajes, el club de la Ligue 1 podría intentar nuevamente adquirir sus servicios el próximo año.

Amorim está enfocado en construir un equipo con jóvenes ambiciosos, un perfil donde siente que Rashford ya no encaja. Por lo tanto, el club parece estar abierto a considerar ofertas por el delantero, quien todavía tiene una valuación significativa en el mercado internacional. Transfermarkt estima su valor en 60 millones de euros y su contrato con el Manchester United se extiende hasta 2028.

Entre los destinos posibles para el internacional inglés se encuentran equipos en Arabia Saudí y el propio PSG, que podrían estar interesados en revitalizar la carrera del delantero. En este contexto, el futuro de Rashford en el prestigioso club inglés sigue siendo incierto, y los próximos meses serán decisivos para su desarrollo profesional.