7 frases de Gallardo luego del triunfo de River: del reencuentro con Enzo Pérez a las chances de clasificar a la Libertadores

En un duelo con muchos vaivenes para las emociones de Marcelo Gallardo, River Plate se impuso por 2 a 1 sobre Estudiantes en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la fecha 25 de la Liga Profesional. Gracias a los goles de Facundo Colidio y Maximiliano Meza en los primeros diez minutos de juego, -Guido Carrillo marcó en el complemento para el Pincha- el Millonario logró una victoria importante para acomodarse en la tabla anual.

Tanto es así que el cuadro de Núñez comenzó a encaminar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, a falta de nueve puntos por disputarse, donde deberá jugar contra San Lorenzo y Rosario Central de local, mientras que cerrará el campeonato contra Racing como visitante.

La noche en La Plata comenzó con un emocionante reencuentro entre Gallardo y Enzo Pérez, quien es uno de los nombres más rutilantes que comienza a asociarse con el mercado de pases de River y estuvo más de 15 minutos en el vestuario visitante una vez finalizado el partido. No obstante, fue tajante a la hora de hablar de una posible vuelta del mediocampista. “Recién termina el partido. No nos comprometamos con eso, hay que respetar al jugador y sobre todo hay que respetar a Estudiantes, que es el lugar en donde hoy está Enzo. Hoy tiene otra camiseta y está en un gran club. Lo mismo para el caso de Juanfer Quintero”, respondió de forma contunde en conferencia de prensa.

* El análisis de Marcelo Gallardo luego del triunfo de River

Por otro lado, a la hora de analizar lo cerca que está de consumar su clasificación a la Copa Libertadores 2025, Gallardo afirmó que están al borde del objetivo. “Tenemos nueve puntos en juego y si hacemos matemática pura, creo yo que con cuatro puntos más estaríamos ahí. Pero no quiero mirar eso, porque entraríamos en un conformismo que no es por ahí. Mi pensamiento está en obtener los nueve puntos en juego”, aseveró.

Al mismo tiempo, respecto al futuro del Millonario, el Muñeco se mostró con las fuerzas de arrancar la próxima temporada. “Necesito empezar un año. Cuando termine este y a partir del año que viene me voy a sentir pleno porque voy a tener la posibilidad de trabajar como a mi me gusta. Con la mentalidad que yo quiero que imponen los equipos con los que suelo trabajar. Mayor caudal futbolístico, eso estamos al final del año y tenemos que llegar como podemos. Voy a estar conforme con empezar un año con ilusiones renovadas y con otra energía. Soy muy optimista para lo que visualizo el año que viene”, aseguró.

“En el primer tiempo tuvimos ráfagas. El segundo gol fue un golazo, fuimos contundentes y hasta tuvimos la oportunidad de hacer el tercero. Estudiantes también tuvo ráfagas y se encontró con un gran Armani. Me parece que fue mejor lo nuestro”, comentó el técnico sobre el partido. A esto, agregó: “En el segundo tiempo nos costó sostener el partido. Estudiantes empezó a jugar en el campo nuestro y nos costó recuperar la pelota. Los cambios fueron jugadores para tener mayor posesión y no lo pudimos conseguir. Lo más valioso fueron los tres puntos, que nos posibilita de estar más cerca de la Copa Libertadores del año que viene”.

Con respecto a los fichajes que puedan llegar, el Muñeco se mostró firme en su postura. “Lo que se hable no es de parte nuestra. Lo único que voy a ser claro es que hasta que no termine nuestra última participación en el campeonato, recién ahí voy a tomar decisiones y comunicar lo que haya que comunicar. Primero hacia dentro y después para afuera. Mientras eso no pase, no va a suceder nada, no voy a hacerme responsable de las millones de cosas que se digan hasta ese momento”, comentó.

“Mi vuelta a River viene con un significado muy fuerte hacia mí. Siento que estoy bien, con mucha energía. Pero no para sentarme a lo conseguido, sino para construir algo nuevo, diferente. Intentaremos generar es energía en una comunión interna. Creo yo que está en condiciones de dar un paso hacia adelante, pero tenemos que dar un paso hacia adelante. Esa es mi ilusión. Y cuando inicia un nuevo año, todos tenemos energías renovadas”, confirmó respecto al futuro de River

* El resumen del triunfo de River en La Plata

El Muñeco había arrancado muy nervioso el encuentro, después de que Franco Armani había salvado en dos ocasiones al Millonario en solo un minuto de juego. Sin embargo, sus dirigidos se repusieron rápidamente con el gol de Facundo Colidio a los 4 minutos. A partir de allí, la Banda comenzó a dominar el encuentro y después de una buena triangulación en el sector derecho que desarticuló a la defensa del Pincha, Maximiliano Meza definió solo para poner el 2 a 0.

Cuando River dominaba el partido con tranquilidad, Daniel Zabala se equivocó en el fondo y le regaló la oportunidad a Thiago Palacios, que se encontró con la figura de Armani. Sin embargo, pudo convertir en el rebote, pero la pelota le pegó en la mano y el tanto no fue convalidado. Ya en el complemento, el León sometió a la visita contra su propio arco y logró recortar el marcador desde la cabeza de Guido Carrillo. No obstante, el atacante no pudo volver a romper la defensa del Pulpo, quien le atajó un penal con sus pies.

De esta manera, River logró un resultado clave para acomodarse en la tabla anual, ya que obtuvieron una buena ventaja respecto a sus perseguidores en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores. El cuadro de Marcelo Gallardo se ubica en el segundo lugar con 66 puntos. Los mismos que Talleres (66), que deberá jugar contra Huracán (59). A pesar de eso, sigue lejos de la punta que le pertenece a Vélez con 70 puntos. Por su parte, Boca Juniors (60) se ubica en el quinto lugar, por delante del Globo, Godoy Cruz (58), Independiente (56) y Unión (56).