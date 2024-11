Las lágrimas de Thiago Messi luego de la eliminación del Inter Miami en la Newell’s Cup

Las lágrimas de Thiago Messi luego de la eliminación en la Newell's Cup

Thiago, hijo mayor de Lionel Messi, no pudo contener las lágrimas tras la eliminación del Inter Miami en la Newell’s Cup. Fue luego del empate 1-1 ante City Torque, de Uruguay, que le impidió al equipo estadounidense luchar por el título llamado Copa Oro en el certamen para niños nacidos en 2012 que se lleva a cabo en Rosario. Ahora disputará la Copa Plata.

La igualdad de este miércoles no le alcanzó al combinado infantil de Las Garzas para poder clasificarse a la ronda de ganadores. Sin embargo, Thiago, que juega como volante ofensivo, cumplió con una buena labor que combinó la recuperación y generación de juego. Se lo vio ganar en pelotas divididas, presionó en la salida del rival y aportó interesantes intervenciones en ataque.

A Messi se lo notó con dinámica y velocidad. Como en una corrida en la que fue a buscar y generó el error de un defensor charrúa, que la perdió y Thiago se hizo cargo para poder armar una ofensiva. No prosperó, pero dejó su sello en la búsqueda de robar pelotas y habilitar a sus compañeros, entre ellos Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez.

Más tarde metió un sprint por el sector izquierdo, en el que habilitó a un compañero tras un pase perfecto, pero luego la despejó un adversario. Sus ganas contagiaron a sus compañeros que buscaron la victoria, pero no pudieron conseguirla.

Las mejores jugadas de Thiago Messi ante City Toque en la Newell's Cup

Luego de la derrota 1-0 ante Newell’s en el debut y de la victoria 2-1 sobre Peñarol 91′ en el encuentro en el que Messi brindó una asistencia, el Inter Miami necesitaba ganar para mantener sus chances de poder pelear por el título en el torneo que terminará este viernes.

La frustración por no poder pelear por el título generó una decepción en Thiago, quien no ocultó su llanto. Se secó las lágrimas y luego siguió caminando con la decepción de no haber podido clasificarse a la ronda de los ganadores. Se retiró del campo de juego junto a sus compañeros, ante la atenta mirada de su madre, Antonela Roccuzzo, y en medio de los aplausos de los presentes.

El certamen tiene la particularidad de que los jugadores que son reemplazados luego pueden volver a ingresar y en el caso de Thiago esto pasó en tres oportunidades.

Este jueves volverá a jugar en el encuentro por la Copa Plata: por las semifinales el representativo norteamericano se medirá con Universitario, desde las 16.30. El otro cotejo por esta llave lo disputarán en el mismo horario Estudiantes de Río Cuarto y Peñarol 91′. En tanto que por la Copa Oro jugarán a partir de las 18, Newell’s-Peñarol 09′ y Colón de Santa Fe-City Torque. Los ganadores pasarán a la final que se realizará este viernes.

Thiago se sumó a la academia del Inter Miami motivado por la presencia de su padre en el equipo principal, que fue el mejor de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), pero fue eliminado en la primera ronda de los playoffs al caer 3-2 frente al Atlanta United. Hasta febrero Lionel Messi no tendrá actividad oficial con el inicio de la nueva temporada de la liga norteamericana.