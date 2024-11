El posteo de Edinson Cavani tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Argentina

El gol de Edinson Cavani ante Vélez no le alcanzó a Boca para la remontada (Fotobaires)

Luego de lo que fue la eliminación de Boca Juniors en las semifinales de la Copa Argentina en manos de Vélez, Edinson Cavani compartió una publicación en su cuenta de Instagram. A través de sus historias, reposteó el mensaje de un conocido al que le sumó una conocida canción de la banda Pier.

“Boca contra todos, todos contra Boca!!! Nunca mucho cuesta poco, flaquito!!! Será la ilusión que me condena!!! Pero sí se puede y así será!!! Más de Boca que ayer y que siempre!!!”, fue la frase que acompañó a una imagen de festejo de Cavani en el momento en que convirtió el descuento parcial (2-1) frente al Fortín en Córdoba. El uruguayo, a ese grito de guerra, le sumó: “Siempre Boca!!!”.

El tema elegido de fondo por el usuario juanmtaccari fue La ilusión que me condena, de la banda Pier, que entre otras estrofas dice: “Amanecí con ganas de pegar el grito, parpadeando con rostro poco amigable, aguantando moretones insolentes, librándome de lleno a la libertad, abrazado a la ilusión que me condena, uh, oh-oh, que me condena. Me acomodo la mochila más pesada, recuerdos ingratos lamentan la presencia, de esa oscura sombra que acechaba, pero ahora estoy abrazado a esta ilusión que, que me condena, uh, oh-oh, que me condena”.

Cavani fue reemplazado por Lautaro Di Lollo en el minuto 82, justo después de que Boca diera vuelta la historia en el estadio Mario Alberto Kempes con el tanto de Tomás Belmonte. Fernando Gago reorganizó el equipo y nutrió la parte defensiva ya que, además, introdujo a Milton Delgado por el Changuito Zeballos.

El posteo de Edinson Cavani en su cuenta de Instagram

Si bien el capitán boquense solió dar la cara frente a las cámaras en las últimas derrotas del Xeneize, anoche optó por el silencio. Quienes sí emitieron comentarios fueron el presidente, Juan Román Riquelme, y el entrenador, Fernando Gago, quien acudió a la conferencia de prensa.

“Siempre paso por el vestuario, a veces paso seguido. Por Copa Argentina me divierte acompañar al equipo, es mi obligación estar acá, me hace muy feliz venir a cada provincia donde nos toca jugar porque la gente le da cariño a nuestros jugadores y está ilusionada de verlos. Hoy fue un partido de fútbol. Teníamos la ilusión de llegar a la final, no se pudo, ahora tenemos que continuar con lo que queda”, mencionó Riquelme frente al micrófono de TyC Sports.

Gago fue bastante crítico con el trabajo ofrecido con sus dirigidos ante los de Liniers: “Cometimos muchos errores, no puede pasar y eso me da mucha bronca. Nos quedamos con uno menos y el equipo tuvo el valor y la voluntad de ir a buscar el resultado. Nos pusimos arriba y a partir de eso, quise cerrar el partido, que se termine la situación con un hombre menos. Lamentablemente, nos vamos con un resultado que duele y nos deja sin la posibilidad de llegar a una final”. Además, Pintita cuestionó a Luis Advíncula por su expulsión y reconoció que es un error que no debe repetirse.

Ahora a Boca solamente le queda una vía para clasificarse a la Libertadores 2025: la Tabla Anual. Tendrá que batallar por rescatar puntos ante Gimnasia La Plata (este domingo a partir de las 21:45 en la Bombonera), Newell’s en Rosario e Independiente en condición de local (estos últimos dos, con fechas y horarios a confirmar).