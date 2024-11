Ruggeri dio detalles de sus excéntricas vacaciones en Egipto y contó una insólita situación que vivió con su esposa

Oscar Ruggeri regresó a la Argentina luego de sus vacaciones en Egipto junto a su esposa, Nancy Otero, y estuvo presente en el programa ESPN F90 compartiendo algunas anécdotas de su travesía y sorprendió a todos al aparecer vestido con una túnica blanca y un turbante enrollado alrededor de su cabeza.

El ex defensor campeón del mundo con la selección argentina irrumpió en el estudio con el peculiar atuendo egipcio y despertó las risas y comentarios de sus compañeros. “La momia”, soltaron, mientras Ruggeri saludaba al panel de periodistas. “Te tenés que acostumbrar a usarlo, si no se te paspa. Yo me puse un short, pero ellos van sin nada y con chancletas”, dijo el Cabezón al describir sus sensaciones con la nueva ropa adquirida en el país africano.

En una de sus historias por las calles de Egipto, el ex futbolista compartió en el programa del Pollo Vignolo que un hombre intentó comprar a su mujer. “Voy con Nancy, entramos a un lugar y viene enseguida uno de 30 años más o menos, la mira a mi esposa y me dice: ‘Cinco camellos’. Me la quiso comprar. Por adentro, pensaba: ‘¿Cómo les voy a dar de comer? ¿Adónde los llevo?’. Le dije que no. Después me dijo: ‘Una Ferrari’. Me agarró una cosa... es tremendo”, comenzó.

“Eso es normal que pase, te ofrecen guita por la mujer. Ellos tienen el derecho de casarse cuatro veces, pero tienen que estar las cuatro mujeres viviendo en el mismo lugar, misma casa y mismo auto”, continuó el nacido en Corral de Bustos, Córdoba.

Luego, Vignolo mostró un video en el que se ve a Nancy y a Ruggeri subiendo a un globo aerostático en el desierto. “Encontramos a una mexicana que estaba más loca que ella. Yo iba serio. En una subimos y nos hicieron bajar porque tenían mal enganchado un cable. Antes de subir pesan a cada persona para que estén equilibrados los cuatro. Hay un silencio allá arriba... después bajamos en los campos que están sembrados”, expresó el Cabezón sobre su experiencia en las alturas.

El ex defensor de River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo y Real Madrid, entre otros, compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram de su travesía. “Disfrutando de un viaje inolvidable, compartiendo juntos siempre con Nancy Mariel Otero”, escribió acompañando la cadena de imágenes.

EL ÁLBUM DE FOTOS DE OSCAR RUGGERI DE VACACIONES CON SU ESPOSA EN EGIPTO:

Oscar Ruggeri y Nancy Otero con la túnica blanca que se utiliza en Egipto (@ruggeri86oficial)

Oscar Ruggeri se fue de de vacaciones a Egipto junto con su esposa Nancy (@ruggeri86oficial)

Oscar Ruggeri visitó la tumba de Tutankhamon (@ruggeri86oficial)

Ruggeri y Nancy disfrutaron de sus vacaciones en Egipto (@ruggeri86oficial)

Con las pirámides de fondo, Oscar Ruggeri visitó Egipto junto a su esposa (@ruggeri86oficial)

De vacaciones por Egipto. Ruggeri y su esposa Nancy disfrutaron del país africano (@ruggeri86oficial)

Oscar Ruggeri tuvo una experiencia a bordo de un globo aerostático en Egipto (@ruggeri86oficial)

Oscar Ruggeri y su esposa Nancy Otero en el desierto de Egipto (@ruggeri86oficial)