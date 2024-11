Incertidumbre por el futuro de Valentín Barco en Europa: Sevilla rescindiría su préstamo

Valentín Barco rompería su préstamo con Sevilla y volvería al Brighton inglés (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Valentín Barco, futbolista que pertenece al Brighton inglés y está a préstamo en Sevilla de España desde mediados de este año, rompería su vínculo en el próximo mercado y retornaría a suelo británico para buscar otro horizonte. Según la información proveniente del Viejo Continente, el Colo tiene los días contados en territorio andaluz ya que no conformó al cuerpo técnico ni cumplió las expectativas de los hinchas ni la dirigencia.

El medio Cope, que alertó sobre su inminente salida, precisó en un artículo: “El argentino regresará al Brighton en el mercado de invierno después de su paso fantasmal por el Sevilla”. El ex Boca lleva disputados apenas ocho partidos con el Sevilla, pero solamente en tres de ellos completó los 90 minutos. El último que jugó completo fue en el triunfo 3-0 ante Las Rozas por los 64avos de final de la Copa del Rey. Además, llamó la atención que tampoco sea considerado por Lionel Scaloni en las últimas convocatorias, sobre todo teniendo en cuenta la falta de alternativas a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.

En la nota donde se informó su probable retorno al Brighton, calificaron su paso por Sevilla como un “estrepitoso fracaso”. Y eso no fue todo: “La falta de solidez, la carencia de recursos defensivos y un ego desmedido han apartado al argentino de los planos del entrenador”. Lo cierto es que en el club inglés tampoco lo tendrían como prioridad, por lo que no sería descabellado que saliera en calidad de cedido a otro equipo en enero.

Hace algunas semanas, el jugador de 20 años tomó una decisión respecto a su entrenamiento personal: quedó en manos del preparador físico argentino Fran Silva, quien anteriormente trabajó junto a Marcos Acuña, Erik Lamela y Diego Carlos, entre otros. Según confió el medio Relevo, Barco extendió sus entrenamientos para aumentar su masa muscular y desarrollar la fuerza, potencia y velocidad. Además, se sometió a clases de yoga y siguió las instrucciones de un nutricionista calificado. No obstante, estos complementos no lo ayudaron a tener consideración dentro del cuerpo técnico.

El Colo Barco le pidió matrimonio a su novia

En las últimas horas, Barco se hizo viral por protagonizar un video en el que le propuso casamiento a su novia, Yaz Jaureguy. La propuesta tuvo lugar durante un paseo nocturno por la emblemática Plaza España de Sevilla, un momento que la pareja compartió con sus seguidores a través de un video en redes sociales.

La relación entre Barco y Jaureguy se hizo pública en diciembre de 2023, cuando el futbolista publicó una foto junto a ella en Instagram. Desde entonces, la pareja ha sido abierta sobre su romance, compartiendo momentos significativos en sus plataformas digitales. Según lo visto en las redes sociales de Jaureguy, ella aceptó emocionada la propuesta de matrimonio, un gesto que Barco realizó arrodillándose y entregándole un anillo de compromiso.

La pareja ha demostrado su compromiso de manera simbólica al tatuarse los nombres del otro en sus cuerpos. Durante una visita a Argentina, Jaureguy se tatuó “Valentín” en su clavícula izquierda, mientras que Barco optó por “Yazmín” en su bíceps derecho. Este gesto fue también compartido en redes sociales, mostrando la conexión y el compromiso entre ambos.

El Colo también fue parte de la Selección Sub 23 de Argentina, que logró el subcampeonato en el Preolímpico de Venezuela a principios de 2024. Sin embargo, no fue convocado para los Juegos Olímpicos de París, donde el equipo fue eliminado en cuartos de final, su talento no ha pasado desapercibido.