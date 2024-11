Se separaron tras siete años de novios y se reencontraron viendo a Racing en Paraguay: “Ganamos y nos comimos la boca”

El beso del reencuentro (@nuzbelito)

Racing Club rompió una sequía de 36 años sin títulos internacionales al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras superar por 3-1 a Cruzeiro en el estadio Nueva Olla de Paraguay. Los goles de la histórica victoria fueron marcados por Gastón Martirena, Adrián Maravilla Martínez y Roger Martínez, mientras que el conjunto brasileño logró descontar con un tanto de Kaio Jorge. En medio de los festejos, las tribunas fueron el escenario de una inesperada historia de amor que se hizo viral.

Agustina, más conocida en X como @nuzbelito, compartió en sus redes unas fotos con su ex pareja y el cruce espontáneo y romántico que tuvieron durante la final de la Academia: “Nos separamos hace un tiempo y nos reencontramos acá, en Paraguay. Me gritó de tribuna a tribuna y me hizo reír, como siempre. Una desconocida nos dijo que éramos muy tiernos y que nos sacó fotos! 7 años de novios y nunca tuvimos unas tan lindas lpm”. Además, posteó imágenes junto a su ex pareja.

Asimismo, durante un programa de streaming, detalló cómo vivió el acontecimiento: “De repente empecé a escuchar que chiflan, chiflan y chiflan hasta que miro para arriba y estaba mi ex con todos sus amigos en la tribuna de arriba. Me empezó a gritar ´si la ganamos bajo, te saludo y la levanto con vos´. Me lo dijo gritando como un simio, bien de cancha, con mucho ruido. Ganamos, la levantamos, bajó y hubo un cruce de miradas y me dijo ‘vení’. Bajé, nos saludamos y nos comimos la boca”. Además, la protagonista afirmó que la ruptura es un hecho del pasado y que el amor volvió a surgir entre ella y el fanático.

La celebración de todo el pueblo racinguista continuó en Buenos Aires, con la llegada del equipo a Ezeiza, donde miles de fanáticos fueron para recibirlo. Luego, los jugadores celebraron a lo grande al trasladarse al Obelisco en un micro descapotable. Realizaron un recorrido lleno de simbolismo para festejar junto a una multitud de personas que esperó en gran número para compartir el histórico triunfo.

El posteo que se volvió viral (@nuzbelito)

Sin embargo, miles de simpatizantes que cruzaron la frontera hacia Paraguay se perdieron el festejo en el monumento histórico, ya que tuvieron problemas de reingreso al país por las largas filas en la aduana fronteriza. El acceso que permite la llegada a la ciudad argentina Clorinda estuvo colapsado durante largas horas.

El pianista, conductor radial y reconocido hincha de la Academia, Juan Roleri, compartió en su cuenta de X: “Estamos hace tres horas parados cerca de la aduana y el cruce, pero pinta para un par de horas más. Al menos cinco horas”. Además, registró con un dron la odisea de los fanáticos del club para cruzar la frontera y llegar al esperado encuentro.

La caravana de Racing durante los festejos en el Obelisco (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Con este triunfo, los de Avellaneda sumaron el séptimo trofeo internacional reconocido en su historia. Los anteriores incluyen la Copa de Honor Cousenier de 1913, las copas rioplatenses Dr. Ricardo C. Aldao de 1917 y 1918, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, ambas logradas en 1967, además de la Supercopa Sudamericana conquistada en 1988 frente a Cruzeiro, en un equipo liderado por Gustavo Costas, actual DT, como jugador y dirigido por Alfio Basile.

Con este nuevo logro, Racing se posicionó como el cuarto club argentino con mayor cantidad de títulos internacionales. Solo es superado por Boca Juniors (22), Independiente (20) y River Plate (18). Detrás de Racing aparecen equipos como Estudiantes de La Plata (6), San Lorenzo (5), Vélez Sarsfield (5), Lanús, Argentinos Juniors, Arsenal y Defensa y Justicia, todos con dos conquistas internacionales cada uno.

La historia de amor en Paraguay entre hinchas de Racing