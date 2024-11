La furia de Leclerc contra Carlos Sainz en el GP de Las Vegas que reavivó el conflicto interno en Ferrari

El momento en el que Sainz desobedeció las órdenes de Ferrari

Al mismo tiempo que George Russell cruzaba la línea de meta en primer lugar y Max Verstappen se consagraba tetracampeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, en el cual Franco Colapinto finalizó en el 14° lugar, se libraba una batalla interna en la estructura de Ferrari entre sus dos pilotos. Charles Leclerc se mostró muy disconforme con las decisiones del equipo y la desobediencia de Carlos Sainz Jr. ante las órdenes que llegaban desde el paddock.

A pesar de la excelente relación que mantienen ambos pilotos fuera de la pista, no es la primera vez que se cruzan sobre el asfalto y deriva en declaraciones cruzadas por radio. Fred Vasseur, jefe de la escudería de Maranello, siempre aclaró que no hay un número uno en el equipo y que la prioridad depende del desarrollo de la carrera. Sin embargo, los problemas en la dupla titular llevaron a varios momentos de tensión a lo largo de la temporada.

En este caso, la carrera en el circuito callejero de Nevada arrancó favorable para el monegasco, que adelantó al español en la largada y estuvo a punto de arrebatarle el liderato a Russell. Pero esto causó que destruyera sus neumáticos y perdiera varias posiciones. No obstante, supo recuperarse y quedar por delante de Sainz Jr luego de que el equipo le dijera que lo dejara pasar porque su compañero estaba por entrar a los pits. Pero allí fue donde nació el primer conflicto del día.

El enojo de Leclerc tras finalizar la carrera

El hijo del histórico piloto de rally estaba pidiendo de manera efusiva ingresar a los boxes, algo que le confirmaron desde el pit lane. Sin embargo, mientras estaba siendo presionado por Lewis Hamilton y, cuando ya estaba encaminado a entrar, le avisaron a último momento que se mantuviera en pista porque los mecánicos no estaban preparados. Esta decisión no le cayó bien al español, que está disputando sus últimas carreras con la escudería italiana, ya que correrá con Williams en la temporada 2025.

Varios giros después, le tocó el turno a Leclerc de entrar a los pits. “Se le ha dicho a Carlos que no adelante, pero estará muy cerca. Mantente al frente, se le dijo que no te ponga bajo presión. Solo concéntrate en tus neumáticos”, fueron las palabras que salieron del paddock para el monegasco. Pero Sainz no siguió las órdenes del equipo y sobrepasó a un Charles que estaba indefenso con las ruedas con baja temperatura. “Tal vez deban intentarlo en español”, disparó el piloto nacido en Mónaco en tono sarcástico.

Una vez finalizada la carrera, con Sainz en la tercera posición y Leclerc en el 4° lugar, Il Predestinato se enfureció en la radio con el equipo y se mostró muy disconforme con las decisiones que tomaron los estrategas, además de hacer hincapié en el accionar de su compañero de equipo. “Sí, hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el tiempo, todo el tiempo. Ni siquiera es ser amable, es ser respetuoso. Sé que necesito callarme, pero siempre es lo mismo”, comentó Leclerc en la radio. A esto, se sumó que insultó a su ingeniero de carrera cuando este le ordenó algo, sin darse cuenta de que estaba la comunicación encendida y tuvo que pedir disculpas rápidamente.

A pesar de las asperezas en pista, Leclerc y Sainz entablan una amistad cercana fuera de ellas (REUTERS/Raquel Cunha)

“Hemos decidido no hablar (de esto) con los medios de comunicación, hablaremos con Charles de lo que ha pasado entre nosotros. Pero no necesitamos aclararlo, es entre nosotros. Nunca abro la radio y no hablo con los medios porque no es algo agradable y no es necesario”, respondió Sainz ante los medios de comunicación. Además, explicó la situación en la que no pudo entrar a los boxes: “Llevaba dos vueltas pidiendo parar, quería dejar pasar a Charles porque venía más rápido, pero sabía que detrás estaba Hamilton, así que pedía parar también porque había mucho graining. No hemos parado, me he quedado a dos vueltas e incluso con la parada en boxes hemos tenido problemas. Las cosas no fueron bien para mí y también para Charles, perdí mucho tiempo. No fue una situación agradable y no fue fácil de manejar. Así fue, por eso, prefiero analizar más tarde”.

Por su parte, Leclerc también explicó su postura en la conferencia de prensa. “No estaba contento con el comportamiento de Carlos. No voy a entrar en detalles, sinceramente no... No estoy contento porque hay cosas que nos decimos y hoy han sido diferentes. Pero no pasa nada. Terminamos tercero y cuarto, para el Campeonato de Constructores, no cambia nada”, argumentó.

A pesar de que Sainz no seguirá en Ferrari y será reemplazado por Lewis Hamilton, los problemas internos en la escudería no pasaron por alto a lo largo de toda la temporada, y las anteriores también. No obstante, el Cavallino Rampante obtuvo un buen resultado en Las Vegas y sigue presionando a McLaren en la punta del campeonato de constructores, donde se ubica a solo 24 puntos a falta de dos carreras por disputarse. Al mismo tiempo, Leclerc se ubica tercero en la tabla de posiciones de pilotos con 319 unidades, mientras que el español marcha quinto con 259.