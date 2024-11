Colapinto habló tras el GP de Las Vegas de F1: la particular definición sobre el accidente que sufrió y una promesa al equipo Williams

* La palabra de Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas

Franco Colapinto se repuso del duro golpe que sufrió en la clasificación y finalizó en el 14° lugar en el Gran Premio de Las Vegas, que vio a Max Verstappen coronarse como el campeón de la categoría por cuarta vez consecutiva. Los mecánicos de Williams realizaron un exhaustivo trabajo para arreglar el auto y ponerlo a punto para la carrera, y el argentino les agradeció con otro notable rendimiento en pista.

El pilarense largó con neumáticos duros desde los pits por los diferentes cambios en la configuración que realizó la escudería con sede en Grove en su monoplaza. A pesar de esto, mostró un gran rendimiento en la pista y pudo avanzar cinco posiciones a partir de buena gestión en los neumáticos y varios sobrepasos. Es esta última línea, se destaca un adelantamiento sobre Valtteri Bottas en la vuelta 33, a quien ya lo había superado anteriormente.

No obstante, Colapinto explicó en conferencia de prensa las complicaciones que tuvo a la hora de arrancar la carrera y las dificultades que se presentaron en la pista. Además, dejó una particular definición sobre el duro golpe en la Q2 y se refirió a sus expectativas para la carrera en Qatar, próximo Gran Premio de la temporada.

“En la carrera fue complicado, el primer stint tenía un balance muy raro que tenía mucho oversteer. No podía controlar bien la parte de atrás, se movía mucho el auto y no podía cargar las gomas traseras sin que se muevan”, explicó.

* Colapinto destacó el trabajo de Verstappen tras su título

Al mismo tiempo, agregó: “Fue difícil el primer stint y después se fue acomodando un poquito el auto, con las vueltas fue mejorando y el segundo stint fue más cómodo. Tuve un poco más de aire limpio y en el tercer stint también. Creo que fui agresivo con Magnussen, me pidieron si podía intentar hacer algo y se empezaron a abrir todas las gomas de adelante. Tenía un montón de graining, se abrieron todas a la mitad y no tenía nada de grip”.

Por otro lado, también habló sobre el duro choque que sufrió en la clasificación:“Por suerte estuve bien, pero quede medio bobito cuando bajé del auto. Estaba medio drogado, no sabía que pasaba”. Sin embargo, se mostró frustrado por no conseguir un buen resultado. “Fue duro. La verdad que ayer fue un día muy complicado. Tenía un muy buen ritmo, podría haberme metido en Q3 en esa vuelta. Fue una lástima, otra vez con muchos daños. Un fin de semana que se nos dio vuelta la clasificación”, comentó.

“Venía haciendo una muy buena qualy, me sentía muy bien en la Q1. Venía haciendo buenas vueltas de forma muy consistente. Después, en la Q2 vieron que Gasly frenó saliendo en la recta, hizo un buen gap. Tenía cuatro segundos, tenía buen gap atrás de él. Cuando salí de la 16 empezó a frenar y me acerqué, entonces abrí la vuelta a ocho décimas y estaba muy cerca, perdí mucha carga aerodinámica”, argumentó. A esto, le sumó: “Al final tuve que ir muy al límite para intentar entrar a Q3. Fui muy al límite con las paredes y lamentablemente salió mal. Pero me queda bronca porque ayer podría haber entrado a Q3, tenía buen ritmo y me sentía muy bien y cómodo con el auto. Demostramos que teníamos el ritmo en la Q1, quedamos octavos y estaba bien en el primer round de Q2. Es una lástima porque teníamos un buen auto este fin de semana”.

Franco Colapinto terminó en el puesto 14° (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por otro lado, habló sobre sus primeras experiencias en los circuitos callejeros. “Me divierten mucho, no había manejado mucho en circuitos callejeros, pero me gusta mucho ir cerca de las paredes. No tanto como ayer, pero es algo que te genera adrenalina y nosotros amamos eso. Ayer fue un pequeño error que al final costó muy caro. Por suerte hoy me dieron el ok de la parte médica para que pueda correr. Los chicos en el box hicieron un trabajo impecable para poner el auto de vuelta en carrera”, aseguró.

Al mismo tiempo, contó sobre los problemas que tuvieron los mecánicos: “Dos horas antes de salir se rompió la bomba de aceite y tuvieron que abrir toda la caja de cambio de vuelta, sacar todo el motor. Por lo que trabajan estos pibes les tenemos que hacer una estatua. Es parte de la Fórmula 1, hay muchos riesgos siempre y hay que seguir así. Con la cabeza en alto para Qatar y sumar un par de puntos”.

De esta manera, más allá de su choque en Interlagos que le imposibilitó terminar la carrera, el argentino está mostrando una gran regularidad en sus resultados: terminó en el 12° lugar en su debut en Monza y luego sumó cuatro puntos tras llegar en el puesto 8 en Azerbaiyán. A continuación, llegó 11° en Singapur, fue 10° en el GP de los Estados Unidos para volver a puntuar y acabó 12° en México.

¿Lo próximo para el joven de 21 años? Deberá completar la temporada de la Fórmula 1 con las últimas dos carreras del calendario, con la expectativa de poder encontrar una butaca en la temporada 2025, donde Flavio Briatore afirmó el interés de Alpine por sumarlo. Franco viajará a Medio Oriente para disputar el Gran Premio de Qatar el 1 de diciembre, mientras que completará su trabajo el 8 del mismo mes en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.