La advertencia de uno de los rivales de Colapinto por una butaca en Red Bull: “Seguiré destruyendo a mis compañeros”

Yuki Tsunoda en Las Vegas rodeado de los imitadores de Elvis Presley (REUTERS/Mike Blake)

Desde hace un año, Yuki Tsunoda enfrenta preguntas constantemente sobre su lugar dentro de la estructura de Red Bull. El japonés corre para el equipo satélite, Racing Bulls y, cansado ante la misma requisitoria, dejó en claro cuál es su posición en la previa al Gran Premio de Las Vegas, por la fecha 22 de la temporada.

Red Bull se muestra reacio a promocionar a Tsunoda. Desde la marcha de Pierre Gasly a Alpine a finales de 2022, varios pilotos acompañaron al asiático. El primero fue Nyck de Vries, a quien el joven de 24 años despachó con relativa facilidad. Luego de diez fechas en 2023, Red Bull sacó a De Vries, y lo reemplazó por un viejo conocido, Daniel Ricciardo, ocho veces ganador.

Pero Tsunoda no se hizo problemas y superó al australiano en el resto del campeonato anterior y el presente ejercicio, ya que disfrutó de una notable ventaja sobre el australiano, quien fue reemplazado después de Singapur y dejó paso a Liam Lawson.

En cada ocasión en que Tsunoda superó a un compañero de equipo, Red Bull ha decidido no ascenderlo. El jefe de la escudería austríaca, Christian Horner, no quiere ponerlo junto a Max Verstappen, independientemente de sus resultados. Si Sergio “Checo” Pérez no sigue en el próximo año, Horner tiene en mente a incorporar a Franco Colapinto y, de hecho, se reunió tres veces con el jefe de Williams, James Vowles.

Yuki Tsunoda quiere su chance como compañero de Max Verstappen en en Red Bull (REUTERS/Issei Kato)

Un tema común en Red Bull es interpretar las victorias cara a cara de Tsunoda como algo negativo para sus compañeros de equipo, en lugar de algo positivo para el propio Tsunoda, a quien no le preocupan las especulaciones constantes.

Por ello, el futuro del nipón en Red Bull no está claro. Es comprensible que el piloto, nacido el 11 de mayo de 2000 en la ciudad de Sagamihara, esté cansado de las preguntas sobre este tema. “Siempre digo que merezco ese asiento”, les dijo a los medios en Las Vegas, en testimonios que fueron publicados por Last Word on Sports. “No puedo decir más que eso. Definitivamente, depende de ellos (Red Bull)”, agregó.

”Hubo un momento en el que probablemente empecé a impacientarme, justo antes de las vacaciones de verano (del Hemisferio Norte)”, confesó. “Pero reconozco que esto, como dije, no lo puedo controlar. Es simplemente parte de la vida”, reflexionó. Luego recordó que “simplemente tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Soy yo quien sigue compitiendo ahora”. Y disparó: “Sea quien sea que me envíen (como compañero de equipo) para vencerme, lo que sea, yo simplemente los sigo destruyendo, así que eso es lo que voy a hacer”.

Sería una exageración decir que Tsunoda es el talento más impresionante en la historia de Racing Bulls. Sin embargo, hubo muchos pilotos con un historial menos probado (Pierre Gasly y Alex Albon, por ejemplo) a quienes Red Bull les dio una oportunidad.

Franco Colapinto en los boxes de Las Vegas, donde correrá su séptimo Gran Premio de F1 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

También es cierto que Red Bull sustituyó frecuentemente a pilotos con mejores resultados que los que consiguió Sergio Pérez en 2024. Debido a esto, Yuki Tsunoda estaría justificado si estuviera frustrado por su situación actual.

La apuesta del equipo austriaco por Franco Colapinto es una confirmación más de que sus posibilidades de convertirse en compañero de equipo de Verstappen son bajas. Aunque si se abre un lugar en Red Bull por la eventual salida de Checo Pérez, Lawson también suena como posible compañero de equipo del vigente tricampeón mundial.

Cabe recordar que Colapinto no tendrá lugar como titular en Williams en 2025, ya que los titulares serán Carlos Sainz, proveniente de Ferrari, y Alex Albon. En caso de que pase a la estructura de Red Bull y no sea para el primer equipo, el argentino está advertido de la actitud que tendrá Tsunoda.

Sin embargo, de cara al año 2026 y más allá, es natural que Yuki comience a considerar alternativas. Sus actuaciones ya han generado interés en todo el ámbito, como confirmó a principios de este año. Suponiendo que continúe progresando, habrá oportunidades que el joven de 24 años podrá aprovechar en el mercado de pilotos, ya sea en Red Bull o en otro lugar.