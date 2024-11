El divertido ida y vuelta entre Costas y Arias antes de que Racing juegue la final de la Copa Sudamericana: “Estoy viejo”

Este sábado, Racing buscará romper una sequía de 36 años sin títulos internacionales en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. El encuentro, a disputarse desde las 17 (hora argentina) en La Nueva Olla de Asunción, marcará al nuevo campeón de la competición después de que Liga de Quito se alzó con el trofeo en 2023. A un día del duelo decisivo, el plantel de la Academia hizo el habitual reconocimiento de la cancha y, en conferencia de prensa, su entrenador Gustavo Costas ofreció distintas definiciones.

El director técnico del cuadro de Avellaneda protagonizó un cómplice ida y vuelta con Gabriel Arias, quien también asistió al diálogo con los medios acreditados. El arquero y referente del plantel se animó a contar cómo vive el DT la previa al compromiso: “Estos últimos días estuvo más sentimental de lo normal”. Costas agarró el guante y replicó entre risas: “Me dice que lloro cada 10 minutos porque estoy viejo. Yo hablé hoy con Teté (Quiroz) y me dijo que, cada 10 minutos, se ponía a llorar porque se acordaba de su viejo. Le dije: ‘¿Sabés que recién Gaby (Arias) y Leo (Sigali) me estaban cargando? Me cagaron a pedos, porque me decían que no podía llorar cada 10 minutos’”.

A continuación, Arias zanjó la respuesta a la pregunta inicial: “Igual, afuera de la cancha es más tranquilo de lo que se lo ve adentro del campo. Es una tranquilidad mutua que nos damos. Nos alentamos y exigimos en el día a día. Pero Gustavo es Gustavo”. El hombre de 37 años, que llegó al club en 2018, analizó la regularidad encontrada en los últimos partidos con cinco victorias en fila y le dejó un mensaje a los hinchas: “La ilusión de ellos es nuestra ilusión. Mañana vamos a dar todo lo que tenemos dentro para ganar”.

Más adelante, Gustavo Costas evitó proyectar frente a una posible coronación de Racing: “Es un partido. Esperemos dar lo mejor. No soy adivino. Tenemos una enorme fe y confió en este grupo al 1000%. Tengo esa tranquilidad. Después, veremos. Tengo toda la fe del mundo para mañana”.

* Las declaraciones de Costas

Además, hizo hincapié en el hecho de regresar a Paraguay, suelo donde dirigió en distintos ciclos a Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño, con el cual también fue campeón: “Estoy muy contento. Siempre les digo a los chicos que hay que dejar algo en el fútbol. No es solo plata, es más importante festejar algo en la vida aparte de haber pasado. Es feo pasar por un lado y no dejar nada. Cuando te vas, tenés que dejar algo. Me voy a llevar de recuerdo el cariño de la gente, eso vale mucho más que toda la plata que vaya a ganar. Me lo demuestran día a día. Acá, Paraguay es como mi casa. Por eso digo... Justo Dios me puso con Cruzeiro, que era contra el que quería jugar, y me puso en mi segunda casa... Cierra todo. Ojalá que ellos (los jugadores) no se equivoquen mañana, ja”.

MÁS FRASES DE GUSTAVO COSTAS

- El camino hasta llegar a la final: “Esto lo lograron los jugadores. Estoy orgulloso de este grupo. Recibieron muchos palazos, pero tuvieron huevos para levantarse. Nunca viví esto en Racing. Todo está revolucionado. Le digo a la gente que confíen en los jugadores. A pesar de todos los palos que tuvieron, siempre se levantaron y dejaron todo por esta camiseta”.

- Su análisis del Cruzeiro: “Tenemos toda la fe del mundo, pero no nos ponemos como favoritos. Es un rival duro. Capaz no tiene tantos jugadores de jerarquía como tiene Corinthians. Tiene un gran técnico (Fernando Diniz), lo conozco, he hablado con él y lo he enfrentado. Busca tener mucho la pelota y arriesga constantemente. Dejó afuera a Boca y Lanús. Tiene cosas muy interesantes, como también a veces se desproteje atrás cuando ataca. No es un equipo fácil”.

- ¿Qué le dirías al Gustavo hincha?: “Que mañana, cueste lo que cueste, hay que ganar para lograr el sueño. La gente y el grupo lo merecen. Es un grupo espectacular, supera a todos los que he tenido. Ellos también cantan las canciones de Racing, ellos también están locos, ja”.

* El análisis del Cruzeiro