La divertida clase de “argentino” de Franco Colapinto a Alex Albon: la curiosa palabra que le enseñó a decir

Colapinto le explicó que significa boludo a Albon

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 demandó la vuelta de la bandera celeste y blanca a la máxima categoría del automovilismo después de más de 20 años. Con él arribó un personaje invaluable en la actualidad del Gran Circo: un joven piloto que acapara todas las miradas con su rendimiento en pista y un carisma fuera de ella que causó furor en las redes sociales y a lo largo del paddock. Ahora, no conforme con esto, el representante albiceleste está contagiando a Williams con las costumbres y palabras locales. Y, como víctima principal, lo tuvo a su compañero Alex Albon.

Primero fue el mate, que pasó de boca en boca de todos los integrantes de la escudería de Grove, quienes degustaron el sabor de la emblemática bebida rioplatense. Este fue un suceso que también lo tuvo al tailandés como la primera persona de prueba, durante el podcast que realiza el equipo británico. Sin embargo, en la séptima carrera de Colapinto llegó otra de las facetas más características del pueblo argentino: el significado de la palabra boludo.

Durante la charla que realiza Williams, sus pilotos se estaban haciendo preguntas entre sí. En una de ellas, estaba la consigna de que Franco tenía que enseñarle algún dicho o frase local de la Argentina. A pesar de que en un principio el argentino dudó si podía decirlo, Colapinto se moría de ganas por enseñarle el significado de “boludo”.

Franco Colapinto junto a Alex Albon, pilotos de Williams en la Fórmula 1 (AP Foto/Moisés Castillo)

“Boludo es la mejor”, comenzó Colapinto. El tailandés se mostró confuso por la palabra y no entendía su amplia esencia. Al mismo tiempo, se le complicó la pronunciación, por lo que Franco se la tuvo que deletrear. “¿Qué significa eso? ¿Un idiota, no?”, preguntó Albon. El argentino le respondió entre risas: “Más o menos. No, no, es algo más amable. Es como que lo usás para todo. Es como un amigo también”.

“En lugar de amigo, es como, boludo. Interesante, pero con un poco de estupidez”, reflexionó el tailandés. A lo que el pilarense le respondió afirmativamente, en un ida y vuelta que fue mostrado en las redes sociales oficiales de Williams. Antes de esto, la dupla titular de la escudería se enfrentó en un divertido desafío en el estadio de los Vegas Golden Knights, equipo de hockey sobre hielo. Allí, donde al argentino se le escapó la palabra en alguna oportunidad, se impuso en el reto de embocar el disco en el arco desde la mitad de la cancha.

El divertido desafío de Franco Colapinto y Alex Albon antes del GP de Las Vegas

Hace algunas semanas, Colapinto le había dado de probar el mate a Albon, quien ya se está acostumbrando a ser el primer sujeto de pruebas ante las costumbres argentinas. En ese entonces, Franco le contó que toma un litro de la infusión todas las mañanas, lo que dejó sorprendido a su compañero. “Debe ser bueno para tu hidratación, pero ¿te vacía cada vez?”, preguntó el tailandés al enterarse del consumo diario de su colega.

Al mismo tiempo, el argentino le enseñó el ritual de preparación del mate, un paso a paso que hay que seguir al pie de la letra. Sin embargo, Albon empezó a mover la yerba, lo que causó cierta angustia en Franco, quien le advirtió: “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodás todo”.

Después de esta advertencia clara, Franco instó a Albon a que degustara rápidamente la bebida, insistiendo: “No, no, probá bien”. Una vez que el piloto probó la infusión, ofreció su evaluación: “A ver, no está mal. Lo entiendo, puedo entender el porqué. Estaba menos amargo de lo que esperaba. Estuvo bien”. Este intercambio entre Colapinto y Alex ilustra el momento en el que el piloto comprendió la razón detrás del amor por esta bebida a base de yerba, reconociendo su alto contenido en cafeína. Posteriormente, también fue sometido a la prueba el resto de los mecánicos de la escudería.

El joven argentino lo introdujo en el hábito a su ladero en Williams

Esta experiencia de Albon concluyó con una percepción más favorable de la infusión respecto a su antiguo pensamiento, ya que en alguna ocasión le había preguntado al argentino si el mate era “un potenciador de rendimiento”. En ese entonces, el oriundo de Pilar le explicó que “es muy fuerte, como té verde, más o menos, está bien. Es como agua pura, un litro de agua, lo hierves hasta que esté muy caliente y luego lo pones en esto. Son como hojas, pero muy pequeñas, así que todo es como triturado. Sí, pero no es como un polvo, es como si tuviera bastante consistencia. Tiene cafeína y el caso es que bebes mucha; es como un litro de agua que bebo yo solo la mayoría de las veces”.

No obstante, los pilotos ya pasaron de página y están centrados en mejorar la presentación en el circuito de Interlagos y buscarán obtener un buen resultado durante el Gran Premio de Las Vegas. En la carrera callejera, que se correrá en horario nocturno (3 AM del domingo en la Argentina), ambos intentarán sumar puntos con Williams para escalar alguna posición en la tabla del Campeonato de Constructores.