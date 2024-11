El festejo sorpresa a Macaya Márquez por sus 90 años: los periodistas invitados y la confesión sobre un club

Macaya Márquez cumpleaños 90

Enrique Macaya Márquez fue protagonista de un cumpleaños sorpresa en el que fue agasajado por colegas, amigos y familia. Entre otras personalidades, formaron parte del festejo de su aniversario número 90 Mariano Closs, Walter Nelson, Pablo Giralt, Tití Fernández, Eduardo Ramenzoni, el Chavo Fucks, Marcelo Palacios, Gustavo Cima, Leonardo Farinella, Héctor Gallo, Gastón Recondo, Daniel Arcucci, Walter Safarián y Emiliano Pinsón, quien fue fundamental para una confesión pública.

¿De qué equipo es hincha el emblemático comentarista deportivo? “Momento histórico. Hoy va a decir de qué cuadro es”, adelantó su hijo Gabriel Macaya. Y el mismísimo Enrique respondió: “Tengo la camiseta ahí”. Enseguida le acercaron una casaca de All Boys con el número 90 y su apellido.

Hace unos días, había evitado referirse al cariño que tuvo a lo largo de su vida por un equipo en particular, en una entrevista exclusiva con Infobae: “Por suerte no tengo que adaptarme a ningún fanatismo. Yo quiero que le vaya bien a la buena gente; y por fortuna este trabajo me permitió elogiar o criticar con una mirada objetiva, mucho respeto y conocimiento. Y los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, entendieron ese idioma”. Sin embargo, el día de su cumpleaños, se soltó.

Los invitados a la fiesta de aniversario número 90 de Enrique Macaya Márquez

Macaya descubrió su pasión por el periodismo durante su infancia. A los 6 años repartía diarios a los vecinos de Flores, y a los 15 ingresó como cadete en Radio Rivadavia. Aquel punto de partida fue el comienzo de una notable trayectoria hasta convertirlo en leyenda y referente de varias generaciones. Realizó coberturas en 17 mundiales y en la última edición de Qatar 2022, la propia FIFA reconoció su labor con una distinción que fue acompañada por la consagración de La Scaloneta.

Su primera aventura comenzó en el certamen que organizó Suecia en 1958. Sin mucha experiencia, Enrique Macaya Márquez se embarcó hacia un destino desconocido y lejano para seguir de cerca a una Selección que prometía la gloria. Con intérpretes de la talla de Amadeo Carrizo, Ángel Labruna, Alfredo Rojas, Oreste Corbatta y José Sanfilippo, entre otras grandes figuras, el joven periodista de 24 años partió rumbo a Malmo, que por entonces era una ciudad desconocida para la mayoría de los argentinos. “El avión parecía el colectivo 17, porque paraba en todos lados”, recordó.

Las constantes conexiones generaron complicaciones. La idea inicial era llegar a Hamburgo, donde se encontraría con José María Muñoz para continuar el trayecto en camioneta hasta el norte de Alemania, cruzar a Dinamarca y una vez en tierras escandinavas arribar a Suecia. Sin embargo, cuando estaba en pleno vuelo junto a su relator de Radio Belgrano, Eugenio Ortega Moreno, y otros colegas de Radio El Mundo, se percató de un detalle.

Macaya Márquez cumpleaños 90

Su carrera continuó por distintos medios durante casi tres décadas, hasta que el 4 de agosto de 1985 debutó con Fútbol de Primera en el viejo ATC, un programa que marcó una era y se afianzó en la pantalla chica con un recorrido por las señales de Canal 9 y El Trece. Bajo la producción de Torneos, el ciclo tuvo la participación de estrellas de la TV como Silvio Soldán, Mauro Viale, Adrián Paenza y Marcelo Araujo. El domingo pasado, se le rindió un tributo cargado de nostalgia sobre los mejores momentos que permanecen guardados en la memoria colectiva de Fútbol de Primera.

“Me encuentro realmente bien. Permanentemente haciendo cosas y manejando los recuerdos y la nostalgia. Siento que Fútbol de Primera sigue estando vivo y vigente permanentemente. Es increíble. En mi reflexión, en una mirada introspectiva, debo reconocer sin ponerme colorado que hubo gente muy capaz que trabajó en ese momento, con una inversión muy importante desde la perspectiva de la empresa, que pulieron la calidad y la jerarquía del producto”, repasó.