River Plate oficializó la adjudicación de la obra de ampliación y techado del Monumental: el monto final

River Plate anunció una "histórica" obra en su cancha y mostró cómo quedará el mítico escenario

El Club Atlético River Plate adjudicó a Grupo ENG S.A. la ejecución de la ampliación y el techado integral del Estadio Monumental tras finalizar el proceso de licitación pública, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la entidad. El contrato, bajo la modalidad llave en mano (EPC), contempla una inversión total de USD 145.085.227 más IVA, incluyendo la nueva bandeja perimetral y la cobertura total de las tribunas.

Según informó el club a través de sus canales oficiales, la Comisión Directiva aprobó por unanimidad el resultado del proceso licitatorio, en el que participaron seis compañías: Techint I&C, Sacde, Benito Roggio, GCDI, Grupo ENG y Riva. La apertura de sobres se realizó de manera digital mediante la plataforma SAP Ariba, con intervención de auditores externos de Deloitte & Co. S.A., la consultora SBP y un escribano público, lo que garantizó la trazabilidad y la confidencialidad del procedimiento.

El proceso, desarrollado bajo estándares de transparencia, concluyó con la selección de Grupo ENG S.A. por su solidez técnica, capacidad de ejecución y competitividad económica. El club detalló que la propuesta ganadora mostró una diferencia de 28% respecto de la segunda mejor oferta y de 86% en relación con la tercera. “El monto incluye los trabajos principales, las butacas, barandas, bienes muebles, dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios”, precisó la institución.

River Plate sumará 16 mil espectadores y techará el estadio Monumental (@RiverPlate)

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la obra permitirá que el estadio alcance una capacidad para 101.000 espectadores, sumando una nueva bandeja 360° y cubriendo la totalidad de las tribunas con un techo. El proyecto prevé la incorporación de 16.000 asientos adicionales, todos reservados para socios, y prioriza el acceso preferente sin costo extra para los abonados, según las condiciones informadas por el club.

El financiamiento de la obra fue estructurado con un crédito internacional de hasta USD 100 millones, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El préstamo, pactado a diez años con tres de gracia, permitirá que River Plate comience el repago una vez concluidas las obras, en línea con la sustentabilidad financiera del club. El club también firmó un acuerdo comercial por USD 110 millones para la cesión del naming del estadio y la explotación exclusiva de espectáculos y conciertos durante una década.

River Plate mostró cómo será la ampliación y techado del Monumental

El inicio de la remodelación está previsto para abril, con un plazo de ejecución de 36 meses. La dirigencia aseguró que la afectación a la localía será mínima, limitada a un máximo de tres partidos a lo largo de los trabajos. El cronograma contempla una planificación por etapas para mantener el funcionamiento habitual de la institución.

El proyecto incluye mejoras en el Instituto River Plate y la residencia juvenil Casa River, y al menos el 25% de los ingresos adicionales serán destinados a becas y desarrollo de infraestructura deportiva y social a través del Fondo de Reinversión Social. El club remarcó que el modelo financiero protege los fondos destinados al fútbol profesional y a otras actividades centrales, y no afectará el flujo de caja operativo.

El diseño de la nueva estructura permitirá al estadio reforzar su perfil multipropósito, incrementando la capacidad para eventos y la comodidad de los asistentes. Las nuevas instalaciones facilitarán la organización de recitales y grandes espectáculos, con mejoras en la acústica y reducción de costos de mantenimiento. La dirigencia destacó que el techo no cerrará por completo el estadio para preservar la calidad del césped, una decisión basada en experiencias internacionales.

EL COMUNICADO OFICIAL DE RIVER PLATE

El comunicado oficial de River Plate

Resultado de la licitación y el monto total de la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental

El Club Atlético River Plate informa que, en el día de la fecha, la Comisión Directiva aprobó por unanimidad el resultado del proceso licitatorio correspondiente al proyecto de ampliación y techado del Estadio Monumental, oportunamente aprobado el pasado 5 de marzo.

El proceso se desarrolló conforme a estándares de transparencia y buenas prácticas para proyectos de infraestructura, con la participación de seis oferentes: Techint I&C, Sacde, Benito Roggio, GCDI, Grupo ENG y Riva. La apertura de ofertas se realizó de manera digital a través de la plataforma SAP Ariba, con la presencia de auditores externos de Deloitte & Co. S.A., de SBP y un escribano público, garantizando la trazabilidad y confidencialidad del procedimiento.

Luego de la evaluación técnica y económica de las propuestas, y tras una instancia de negociación, la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG S.A., en función de su solidez técnica, capacidad de ejecución y competitividad económica. La oferta seleccionada presentó una diferencia del 28% respecto de la segunda mejor propuesta y del 86% en relación con la tercera.

El contrato a suscribir será bajo la modalidad EPC (llave en mano), con responsabilidad integral del contratista sobre la ejecución de la obra.

El monto total de la obra asciende a USD 145.085.227 más IVA. Esto contempla tanto la ejecución de los trabajos principales —incluyendo la construcción de la nueva bandeja 360° y el techado integral del estadio— como los costos asociados a equipamiento (butacas, barandas y otros bienes muebles), dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios.

Con la aprobación correspondiente, se convocará oportunamente a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para su tratamiento.