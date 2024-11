La dura respuesta de Ralf Schumacher al padre de Checo Pérez tras sus comentarios homofóbicos

Antonio Pérez Garibay se metió en la polémica por las críticas de Ralf Schumacher a Checo Pérez

La continuidad de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se ha transformado en uno de los temas más hablados del automovilismo mundial, en medio de los rumores por el futuro de Franco Colapinto. El piloto de Red Bull se ubica en el centro de las críticas por sus malos resultados en la temporada y su padre intentó salir a defenderlo, pero lanzó repudiables comentarios homofóbicos contra una ex figura de la Máxima: Ralf Schumacher.

El hermano del séptuple campeón mundial, Michael Schumacher, se había despachado contra Checo después del Gran Premio de México, realizado a finales de octubre, cuando cerró en la 17° posición tras largar desde el puesto 18. “No creo que conduzca un solo metro en el coche el próximo año, estoy bastante seguro de ello. Ni siquiera creo que termine la temporada. El pobre está bajo mucha presión, mientras se supone que este deporte debe ser divertido. Sobre todo, económicamente, se ha convertido en un desastre para el equipo”, manifestó días atrás en declaraciones recogidas por Sky Deutschland.

En este sentido, el padre del hombre de Red Bull, Antonio Pérez Garibay, buscó restarle importancia a los dichos de Ralf, aunque tuvo un desafortunado comentario sobre su orientación sexual, según citó el portal francés RMC Sport: “Ralf Schumacher primero declaró que Checo (Sergio Pérez) ya no estaba en Red Bull. Luego, la semana siguiente, salió del clóset. No sé si estaba enamorado de Checo. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas raras. Ya no sabes si es un periodista, mujer, caballero, pero su palabra quedó en duda pero no por lo de Checo Pérez, sino por el tema de su esposa”. En esa línea, había advertido: “Red Bull está haciendo todo lo necesario para regresar, no solamente con el auto de Checo, sino con el auto de Max. La reestructuración de Red Bull vendrá a final de año. Estoy seguro de que (Checo) estará los próximos dos año. Ya ha dicho que piensa retirarse con Red Bull. Hay muchos medios que decían que ya no corría en México, deberían pedir una disculpa”.

Esta expresión generó la inmediata respuesta de Ralf en un publicación realizada en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 280.000 personas: “También apoyaría a mi hijo al 100% e intentaría ayudarlo. Eso es lo que uno hace como padre. En cuanto al estilo, sería diferente, pero conocemos al Sr. Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enojado con él. Sin embargo, creo que los resultados en la pista serían el mejor argumento”. Checo Pérez no logra un podio desde abril pasado en el GP de China (3°) y su última victoria ocurrió en el GP de Azerbaiyán 2023.

La respuesta de Ralf Schumacher al padre de Checo Pérez

En julio pasado, Schumacher, de 49 años y 180 Grandes Premios disputados en la F1, oficializó la relación con Etienne Bousquet-Cassagne, un ex elegido del Frente Nacional y Reagrupamiento Nacional de Francia. “Lo mejor en la vida es tener a tu lado a la pareja adecuada con la que puedes compartirlo todo”, escribió en sus redes sociales compartiendo una foto de ambos contemplando una puesta de sol.

Esta determinación fue celebrada por Lewis Hamilton, actual piloto de Mercedes y futuro representante de Ferrari a partir de 2025: “Antes, seguramente no se sentía cómodo para hacer pública su homosexualidad. Pero eso muestra que estamos en una época en la que finalmente se puede dar ese paso y no tener miedo”.

Sin embargo, su ex esposa, Cora Brinkmann, madre de su hijo David, tuvo duras palabras contra Ralf durante una entrevista concedida al medio Der Spiegel: “Ojalá me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”. Luego de estar casados desde 2001 a 2015, precisó que durante su unión amorosa enfrentaron rumores de esta índole: “Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”.