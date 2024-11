Con el posible adiós del tenis de Rafael Nadal: la Copa Davis pone primera con España-Países Bajos

Rafael Nadal eligió a la Copa Davis, título que obtuvo en cinco oportunidades, como su última competencia como profesional. El mallorquín se despide en casa (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

Este martes arranca el Final 8 de la Copa Davis, que se disputará hasta el próximo domingo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Con la presencia de la Selección Argentina de Tenis YPF y lo que significará el último torneo como profesional en la carrera del español Rafael Nadal, los equipos ya se encuentran listos para competir por la tan ansiada Ensaladera de Plata.

Los primeros en debutar en el recinto de la Costa del Sol serán la anfitriona España y Países Bajos. El match comenzará a las 13 (hora de Argentina) y se podrá observar por la pantalla de DirecTV Sports 2, siendo el único duelo del día inaugural.

Bajo la capitanía de David Ferrer, el equipo español contará con los tenistas Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Marcel Granollers, Roberto Bautista Agut y Pedro Martínez. Mientras tanto, el equipo neerlandés, comandado por Paul Haarhuis, tendrá en sus filas a Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Jesper de Jong y Wesley Koolhof.

El historial indica que han disputado ocho series, con seis victorias para los ibéricos y dos para los naranjas. El último triunfo quedó en manos de los españoles, en los cuartos de final del Grupo Mundial en 2004.

Argentina se entrenó este lunes en el Palacio de los Deporte José María Cárpena de cara al debut del jueves ante Italia. El ganador irá en semis ante el vencedor del cruce entre Australia y Estados Unidos (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El equipo que logre el triunfo se clasificará a las semis, que se disputarán el próximo viernes 22 ante el ganador del duelo que jugarán este miércoles Canadá y Alemania a las 8 (hora de Argentina). Para el jueves, se espera en primer turno el partido entre Estados Unidos y Australia a las 6 (hora de Argentina), seguido por Argentina frente a Italia a las 13 (hora de Argentina).

El reglamento de la competencia prevé que el primer duelo de cada serie sea entre los segundos singlistas de cada delegación; después será el turno de los mejores preclasificados de cada team; y por último, los doblistas. Todos los partidos se jugarán a mejor de tres sets.

Cabe destacar que el máximo campeón de la Copa Davis es Estados Unidos (32 títulos), seguido por Australia (28), Francia y Gran Bretaña (10), Suecia (7), España (6), Alemania, República Checa y Rusia (3), Italia (2), y Argentina, Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza (1).

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz son los dos singlistas elegidos por David Ferrer para el duelo de este martes ante Países Bajos, que dará inicio al Final 8 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

Este martes puede ser la despedida de Nadal

El mallorquín Nadal decidió que el Final 8 de la Copa Davis sea su último torneo como jugador profesional. Rafa debutó en este tipo de competencias en 2004 ante el checo Jiri Novak, fue convocado en 20 oportunidades, jugó 23 series y ostenta un récord individual de 29 partidos ganados y uno perdido. Además, de las seis Ensaladeras de Plata que tiene España, el campeón de 22 títulos de Grand Slam supo coronarse en cinco de ellas.

En la rueda de prensa previa al cruce de este martes ante Países Bajos, Rafa dijo: “Sé que he hecho todo lo que he podido, ha llegado mi momento y tengo que aceptarlo como tal, sin ningún tipo de drama para irme con la tranquilidad personal de haber hecho siempre ese último esfuerzo que requería la situación. Igual que lo he hecho muchas otras veces y me ha salido bien, ha llegado un momento que por edad, por la acumulación de todo y la lesión multifactorial tengo que decir hasta aquí”.

En cuanto a su última participación con el equipo español de Copa Davis, el ex número uno del mundo sentenció: “Estamos aquí para competir, todo lo demás no tiene que distraernos para lo que habíamos venido que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible”.

